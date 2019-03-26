Балотелли пригрозил уйти из сборной из-за оскорблений фанатов

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли сообщил, что он устал от оскорблений болельщиков, из-за чего однажды может отказаться выступать в составе сборной Италии.

После всех оскорблений и унижений в мой адрес может настать момент, когда я откажусь выступать за сборную Италии. Я не робот и не идиот. Я часто не обращаю внимания, чтобы избегать ненужных проблем и лишней напряженности, но я уже сыт по горло всеми этими высказываниями.

Я просто прошу уважения. Не жду, что меня будут считать феноменом, но могу вам гарантировать, что я показываю лучшую игру, только если чувствую уважение. Я не сделал ничего такого, чтобы люди меня презирали.