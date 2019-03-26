ГлавнаяНовости

Балотелли пригрозил уйти из сборной из-за оскорблений фанатов

вчера, 22:28

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли сообщил, что он устал от оскорблений болельщиков, из-за чего однажды может отказаться выступать в составе сборной Италии.

После всех оскорблений и унижений в мой адрес может настать момент, когда я откажусь выступать за сборную Италии. Я не робот и не идиот. Я часто не обращаю внимания, чтобы избегать ненужных проблем и лишней напряженности, но я уже сыт по горло всеми этими высказываниями.

Я просто прошу уважения. Не жду, что меня будут считать феноменом, но могу вам гарантировать, что я показываю лучшую игру, только если чувствую уважение. Я не сделал ничего такого, чтобы люди меня презирали.

Балотелли не был вызван на последние матчи итальянцев с Финляндией и Лихтенштейном. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Романьоли: «Главное - это результат команды, а не счет на табло»
Сегодня, 11:49 Комментарии0
Манчини: «Квальярелла заслужил вызов в сборную Италии»
Сегодня, 11:32 Комментарии1
Балаге: «Эмери начинает придавать стиль „Арсеналу“»
Сегодня, 10:35 Комментарии3
Балаге: «„Реал“ не следит за Де Хеа»
Сегодня, 10:09 Комментарии1
Винисиус может пропустить Кубок Америки
Сегодня, 08:00 Комментарии4
Мората: «Готовы идти за Луисом Энрике до конца»
Сегодня, 07:38 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Juve14
Juve14
   266 / 850
сегодня в 04:46
От него фраза "я не идиот" звучит не правдоподобно. Будь он не идиотом сделал бы отличную карьеру
Шишанутый
Шишанутый
   27 / 850
сегодня в 00:59
Так его вроде не кто в сборную и не вызывал.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   49 / 850
сегодня в 00:10
За что его в сборную взяли?
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   49 / 850
вчера в 23:13
Что-то раньше никто не обижался, сейчас зулусов как прорвало.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100