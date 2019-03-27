Манчини: «Важно было забить Лихтенштейну много голов»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над Лихтенштейном (6:0) в матче квалификации Евро-2020.
С самого начала матча мы играли так, как и собирались. Победа над Лихтенштейном предполагалась, но было важно сохранять концентрацию и забить сопернику много голов.
Очень важно, что мы создали столько подходов и моментов, чтобы сделать эту игру настоящей. Надеюсь, что наши дебютанты ещё долго будут выступать за сборную. Это было бы по-настоящему приятно.
Июньские матчи против Боснии и Греции, пожалуй, будут играть основополагающую роль для группы.