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Манчини: «Важно было забить Лихтенштейну много голов»

вчера, 01:15
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия6 : 0Логотип футбольный клуб ЛихтенштейнЛихтенштейнМатч завершен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над Лихтенштейном (6:0) в матче квалификации Евро-2020.

С самого начала матча мы играли так, как и собирались. Победа над Лихтенштейном предполагалась, но было важно сохранять концентрацию и забить сопернику много голов.

Очень важно, что мы создали столько подходов и моментов, чтобы сделать эту игру настоящей. Надеюсь, что наши дебютанты ещё долго будут выступать за сборную. Это было бы по-настоящему приятно.

Июньские матчи против Боснии и Греции, пожалуй, будут играть основополагающую роль для группы.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   70 / 835
вчера в 04:30
Шесть штук это хорошо...
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   545 / 835
вчера в 01:32
А теперь физрука можно обратно в Зенит с удвоеным окладом.
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