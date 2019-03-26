Слушания по делу Кокорина и Мамаева начнутся 3 апреля

Процесс по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева начнется 3 апреля в Пресненском суде Москвы.
На этот день назначено предварительное судебное заседание по делу футболистов и их соучастников. Судьей утверждена Елена Абрамова.
25 марта стало известно, что уголовное дело направлено в суд.
Впрочем, как и им на нас.
Впрочем, как и им на нас.
Надеюсь наказание будет справедливым и соразмерным содеянному-15 лет лагерей с конфискацией !))
Надеюсь наказание будет справедливым и соразмерным содеянному-15 лет лагерей с конфискацией !))
Либо условка, а что они посидели в сизо отнимут от условного срока, а ну и штраф в размере 100000 т.р.
Либо условка, а что они посидели в сизо отнимут от условного срока, а ну и штраф в размере 100000 т.р.
попадание сборной на Евро-2020 под вопросом, а наши правохранители 5-ый месяц держат невиновных, измученных футболистов в СИЗО.
попадание сборной на Евро-2020 под вопросом, а наши правохранители 5-ый месяц держат невиновных, измученных футболистов в СИЗО.