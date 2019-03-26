ГлавнаяНовости

Слушания по делу Кокорина и Мамаева начнутся 3 апреля

вчера, 11:15

Процесс по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева начнется 3 апреля в Пресненском суде Москвы.

На этот день назначено предварительное судебное заседание по делу футболистов и их соучастников. Судьей утверждена Елена Абрамова.

25 марта стало известно, что уголовное дело направлено в суд.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Зерновая компания требует 20 млн рублей от «Кубани»
Сегодня, 11:53 Комментарии0
Адвокат: «Если судья будет продлевать срок Кокорину, то сразу на полгода»
Вчера, 11:43 Комментарии26
Адвокат: «В ЕСПЧ жалоба по Кокорину ушла»
Вчера, 11:31 Комментарии13
Бекхэм предстанет перед судом за нарушение ПДД
18 марта Комментарии7
Судебная тяжба между Конте и «Челси» продолжается
12 марта Комментарии1
«Челси» обратится в CAS по поводу трансферного запрета
08 марта Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
   390 / 850
вчера в 20:22
Свободу шалопаям!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   301 / 850
вчера в 20:04
Дайте им табуреткой по голове каждому и выпустите с чистой совестью.)
форева
форева
   505 / 850
вчера в 19:53
Ну наконец, закончился воспитательный процесс.)))
nautilus163
nautilus163
   447 / 850
вчера в 19:36
Весь апрель никому не верь!
YRunner
YRunner
   295 / 850
вчера в 18:39
Годик поселения и будет с них...и другим урок
Остапчук 67
Остапчук 67
   291 / 850
вчера в 18:31
Да плевать нам на них...
Впрочем, как и им на нас.
Санчо Панса
Санчо Панса
   68 / 850
вчера в 18:19
Да, судный день для Паши и Александра уже очень близок! Не понятно чем в итоге все закончится. Ждем долгожданной развязки)
Hypnoz
Hypnoz
   203 / 850
вчера в 17:05
Когда на зону ?! Люди ждут !
isamsn
isamsn
   481 / 850
вчера в 16:30
Дело конечно затянуто... Суд уже давным давно мог состоятся и вынести решение. Доказательной базы для определения того, что это не бытовая драка, а избиение людей с нанесением вреда здоровью группой лиц вполне достаточно. Так что слово суду!
Самедов Агил
Самедов Агил
   153 / 850
вчера в 15:36
Отпустите их уже... По 2 года условный срок и все
zamsb
zamsb
   427 / 850
вчера в 15:36
Получат свои три года лишения свободы условно и на свободу с чистой совестью.
Youngberg
Youngberg ответил particular
   458 / 850
вчера в 15:18
Шёл 2032-ой год... По итогам слушания по делу Кокорина и Мамаева, материалы переданы в межгалактический третейский суд..:))
если судить будут так, как содержат в сизо, подсудимые могут не дожить до начало суда
mondial18
mondial18
   114 / 850
вчера в 15:04
казнить нельзя помиловать
ekliziast
ekliziast ответил spartach n1
   362 / 850
вчера в 14:58
Чем эти два баклана от обычных людей отличаются что их должны вне очереди расследовать и слегка пожурив отпустить ? Надеюсь наказание будет справедливым и соразмерным содеянному-15 лет лагерей с конфискацией !))
Зачем так круто, по пятёрочке на лицо и в Воркуту , сучки рубить. Злой ты.
alexando1974
alexando1974
   463 / 850
вчера в 14:57
Дадут реальный срок! Но сначала продлят сиделку как обычно)
ekliziast
ekliziast
   362 / 850
вчера в 14:54
Пора готовить сидор , и на этап.
нечитайло
нечитайло
   514 / 850
вчера в 14:38
Лёд тронулся
kolpankolpan
kolpankolpan ответил mortid
   130 / 850
вчера в 14:17
Алло, гараж, может хватит уже? Сайт вроде как о футболе, а не о преступниках. Для криминальных новостей есть другие сайты, кому здесь интересна судьба этих упырей? все класть хотели на них.
Мне интересна их судьба.Пока интересна.А класть я хотел на тебя.
mortid
mortid
   202 / 850
вчера в 14:16
Алло, гараж, может хватит уже? Сайт вроде как о футболе, а не о преступниках. Для криминальных новостей есть другие сайты, кому здесь интересна судьба этих упырей? все класть хотели на них.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   206 / 850
вчера в 14:02
    beefs
    beefs
       98 / 850
    вчера в 13:49
    Наконец, заждались....
    kolpankolpan
    kolpankolpan ответил spartach n1
       130 / 850
    вчера в 13:43
    Чем эти два баклана от обычных людей отличаются что их должны вне очереди расследовать и слегка пожурив отпустить ? Надеюсь наказание будет справедливым и соразмерным содеянному-15 лет лагерей с конфискацией !))
    Хорошо что судья не свинья.Хотя кто знает , может живете рядом.
    spartach n1
    spartach n1
       9 / 850
    вчера в 13:40
    Чем эти два баклана от обычных людей отличаются что их должны вне очереди расследовать и слегка пожурив отпустить ?
    Надеюсь наказание будет справедливым и соразмерным содеянному-15 лет лагерей с конфискацией !))
    LOKOFAN is Siberia ALTAI
    LOKOFAN is Siberia ALTAI
       364 / 850
    вчера в 13:36
    Отпустят, наверное...
    Либо условка, а что они посидели в сизо отнимут от условного срока, а ну и штраф в размере 100000 т.р.
    ermak6848
    ermak6848
       162 / 850
    вчера в 13:19
    дело затянуто кем-то сверху
    Gallardo27
    Gallardo27
       400 / 850
    вчера в 13:16
    Требую продлить на пол года!!!
    Palex
    Palex ответил Брулин
       149 / 850
    вчера в 13:14
    Не будут они сидеть.
    Просто Краснодарский
    Просто Краснодарский
       208 / 850
    вчера в 13:11
    Пора отпускать
    Степка питерский
    Степка питерский
       193 / 850
    вчера в 12:54
    игроков сборной России пора выпустить на свободу!
    попадание сборной на Евро-2020 под вопросом, а наши правохранители 5-ый месяц держат невиновных, измученных футболистов в СИЗО.
    cska plus
    cska plus
       10 / 850
    вчера в 12:52
    Хватит издеваться над гражданами страны.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100