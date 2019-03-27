Пике не жалеет об уходе из сборной Испании

Защитник «Барселоны» Жерар Пике признался, что он не жалеет о своем решении завершить карьеру в сборной Испании после ЧМ-2018.
Несколько дней назад Пике сыграл в составе команды Каталонии в товарищеском матче.
Решение об уходе принято, и я о нем не жалею. Люди, которые этого не поняли, ничего и не поймут, но я всё объяснил в свое время.
Это был подходящий момент для ухода из сборной Испании. Мне нужен был отдых.
Думаю, в моем случае очевидно, что я стал лучше играть в составе «Барселоны» после ухода из сборной.
Тот кто модераторам активно постукивает)))
Тот кто модераторам активно постукивает)))
Рамос сам то ещё дерево, защитник из него 🤦🏻♂️
А ты про нормального напарника говоришь
Рамос сам то ещё дерево, защитник из него 🤦🏻♂️
А ты про нормального напарника говоришь
Бускетс может всё, нор видно у Испании нет серьёзного напарника Рамосу в центре обороны.
Бускетс может всё, нор видно у Испании нет серьёзного напарника Рамосу в центре обороны.