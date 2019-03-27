Пике не жалеет об уходе из сборной Испании

вчера, 18:25

Защитник «Барселоны» Жерар Пике признался, что он не жалеет о своем решении завершить карьеру в сборной Испании после ЧМ -2018.

Несколько дней назад Пике сыграл в составе команды Каталонии в товарищеском матче.