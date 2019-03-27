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Пике не жалеет об уходе из сборной Испании

вчера, 18:25

Защитник «Барселоны» Жерар Пике признался, что он не жалеет о своем решении завершить карьеру в сборной Испании после ЧМ-2018.

Несколько дней назад Пике сыграл в составе команды Каталонии в товарищеском матче.

Решение об уходе принято, и я о нем не жалею. Люди, которые этого не поняли, ничего и не поймут, но я всё объяснил в свое время.

Это был подходящий момент для ухода из сборной Испании. Мне нужен был отдых.

Думаю, в моем случае очевидно, что я стал лучше играть в составе «Барселоны» после ухода из сборной.

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Все комментарии
Denkuz
Denkuz
   92 / 835
сегодня в 00:36
Дело личное.
da da da
da da da
   247 / 835
вчера в 22:35
не хватает топового ЦЗ в обороне сб.Испании,Мартинес хорош,но опыта мало у него.
Великий Князь
Великий Князь
   18 / 835
вчера в 21:35
    la_masia
    la_masia ответил Великий Князь
       184 / 835
    вчера в 21:20
      BenderBender
      BenderBender
         320 / 835
      вчера в 21:00
      И сборная не жалеет. Сборная счастлива.
      Великий Князь
      Великий Князь
         18 / 835
      вчера в 20:39
      Крыса сбежала с тонущего корабля. Аха-ха)
      Lionel Messi-10
      Lionel Messi-10 ответил Roman73
         257 / 835
      вчера в 20:32
      Ты что шутишь ?
      Рамос сам то ещё дерево, защитник из него 🤦🏻‍♂️
      А ты про нормального напарника говоришь
      NbKA555
      NbKA555
         232 / 835
      вчера в 20:00
      Да вообще по....й...
      311
      311
         42 / 835
      вчера в 19:18
      Не хочет проигрывать России снова!)
      Roman73
      Roman73
         140 / 835
      вчера в 18:53
      Они отодвинули Бускетса в защиту и в первом матче Бускетс и Рамос менялись местами, с края в центр и обратно.
      Бускетс может всё, нор видно у Испании нет серьёзного напарника Рамосу в центре обороны.
      abramjan
      abramjan
         581 / 835
      вчера в 18:33
      а сборная испании не жалеет об уходе пике...
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