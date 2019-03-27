ГлавнаяНовости

Мораес: «В ФФУ всё проверили, прежде чем я вышел играть за сборную»

вчера, 19:07

Нападающий сборной Украины Жуниор Мораес уверен, что у «желто-синих» не возникнет проблем из-за его натурализации.

Ранее португальские СМИ запустили информацию, что Мораес не имел права играть за команду, поскольку не жил непрерывно на территории Украины в течение пяти лет, как того требует законодательство. Из-за этого «желто-синим» могут грозить два технических поражения.

Я думаю, все нормально. В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины.

Сборная Украины после 2 туров с 4 очками возглавляет группу В. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кейн придумал способ, как стать лучшим спортсменом в истории
Вчера, 23:50 Комментарии7
Третий вратарь «Челси»: «Перед играми я завариваю чай и иду на трибуны»
Вчера, 23:24 Комментарии10
Шкриньяр: «Между игроками „Интера“ и Икарди проблем нет»
Вчера, 22:37 Комментарии4
Савич: «Некоторые игроки сборной Англии вели себя слишком высокомерно»
Вчера, 22:26 Комментарии10
Моизе Кин ничего не знает о тракторах, которые «Юве» должен его отцу
Вчера, 22:16 Комментарии5
Отец Оспины: «Давид хочет остаться в „Наполи“, даже если не будет основным»
Вчера, 21:17 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dimagas1
dimagas1 ответил Тарасовские мы
   152 / 835
вчера в 23:02
Украина не должна выступать в таких соревнованиях.
Мокшандия вапще должна быть изолированна как совок свое время от всего мира)))
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   37 / 835
вчера в 20:47
Украина не должна выступать в таких соревнованиях.
RIR68
RIR68
   163 / 835
вчера в 20:35
В Федерации все проверили
-------------------------------------------------------
При проверке прозвучал только вопрос про Крым?
Великий Князь
Великий Князь
   18 / 835
вчера в 20:23
Це зрада.
Аха-ха)
dimagas1
dimagas1 ответил Bagula
   152 / 835
вчера в 20:14
Люксембургу и, особенно, Португалии нужно стать на принципиальную позицию и требовать снять очки со сборной украины за аферы в соревновании.
Не знаешь не тренди.Этот скандал придумали глупые журналюги.юридически в УЕФА все проверяли.
Байкал-38.
Байкал-38.
   65 / 835
вчера в 19:59
Бардак в стране, а ффу это часть бардака.
Bagula
Bagula
   110 / 835
вчера в 19:54
Люксембургу и, особенно, Португалии нужно стать на принципиальную позицию и требовать снять очки со сборной украины за аферы в соревновании.
ДАША Д
ДАША Д
   117 / 835
вчера в 19:53
Украинцы отобьются, спорт превыше политики.
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский ответил Знатог
   61 / 835
вчера в 19:52
Мораес: а шо, в сборной Бразилии тоже жовто-блакитные!
А как же, в войну удрали.
Знатог
Знатог
   118 / 835
вчера в 19:33
Мораес: а шо, в сборной Бразилии тоже жовто-блакитные!
shu
shu
   303 / 835
вчера в 19:15
Не знаю, вся эта натурализация... Я лично категорически против. Человек должен родиться и вырасти в стране и стать достойным выступать за её сборную. Всё остальное - спектакль. К сожалению им и становится футбол.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100