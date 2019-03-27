Мораес: «В ФФУ всё проверили, прежде чем я вышел играть за сборную»

вчера, 19:07

Нападающий сборной Украины Жуниор Мораес уверен, что у «желто-синих» не возникнет проблем из-за его натурализации.

Ранее португальские СМИ запустили информацию, что Мораес не имел права играть за команду, поскольку не жил непрерывно на территории Украины в течение пяти лет, как того требует законодательство. Из-за этого «желто-синим» могут грозить два технических поражения.

Я думаю, все нормально. В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины.

Сборная Украины после 2 туров с 4 очками возглавляет группу В.