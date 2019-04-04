Нигматуллин: «„Локомотив“ ждет игра за 6 очков»

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин пообщался с журналистами в преддверии матча 22-го тура чемпионата России, в котором «железнодорожники» примут «Зенит».

Однозначно этот поединок центральный: чемпион против лидера! Конечно, есть еще в туре матч «Спартак» - ЦСКА , но … Несомненно, «Локомотиву» предстоит матч за 6 очков, у меня нет сомнений в этом. Но говорить о том, кто является фаворитом в воскресной игре, не имеет смысла.

У «Локомотива» в чемпионате три победы подряд, однако, только что «Ростову» чуть не проиграли (возможно, из-за того, что «железнодорожники» уже подспудно держали в голове матч с «Зенитом»?). Оценивая последние игры обеих команд, считаю, что всё может в воскресенье сложиться совершенно непредсказуемо.