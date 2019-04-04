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Нигматуллин: «„Локомотив“ ждет игра за 6 очков»

сегодня, 09:01
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит07.04.2019 в 19:00 Не начался

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин пообщался с журналистами в преддверии матча 22-го тура чемпионата России, в котором «железнодорожники» примут «Зенит».

Однозначно этот поединок центральный: чемпион против лидера! Конечно, есть еще в туре матч «Спартак» - ЦСКА, но … Несомненно, «Локомотиву» предстоит матч за 6 очков, у меня нет сомнений в этом. Но говорить о том, кто является фаворитом в воскресной игре, не имеет смысла.

У «Локомотива» в чемпионате три победы подряд, однако, только что «Ростову» чуть не проиграли (возможно, из-за того, что «железнодорожники» уже подспудно держали в голове матч с «Зенитом»?). Оценивая последние игры обеих команд, считаю, что всё может в воскресенье сложиться совершенно непредсказуемо.

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Все комментарии
papic337
papic337
   230 / 904
сегодня в 17:03
Победы Локомотиву.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   248 / 904
сегодня в 12:46
Как бы там не закончился матч, свиней не пускать выше пятого места.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 904
сегодня в 12:44
Больше шороху и пыли от превью игр Локо....чем от самих игр.....
3 последних игры - 3 стандарта......3 гола.....2 пенальти и штрафной...ни одного гола с игры...

Удачи Зениту !!!!!!!!
Надеюсь что у "егоровцев" не хватит наглости отнять вторую победу подряд Питера в Москве....
1 команда
1 команда
   155 / 904
сегодня в 12:34
Год не юбилейный, чего кое-кто так волнуется?
Палыч82
Палыч82
   205 / 904
сегодня в 11:50
По идее должен быть матч уровня участников Лиги Чемпионов, по факту вряд ли,) Надеюсь, такой вялости и инертности, а также детских голов, которые были в предыдущем этом противостоянии на РЖД-арене не будет,) Хорошего футбола и без травм!

Короче, не получается здесь вставить видео с привязкой ко времени, поэтому смотреть с отметки 43 мин. 30 сек.,)
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   25 / 904
сегодня в 11:48
Бестрофейный
Бестрофейный
   304 / 904
сегодня в 11:40
Зениту удачи, даже судья заряженный не должен помочь Локомотиву.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Литейный 4
   25 / 904
сегодня в 11:19
Морозовский
Морозовский ответил Ангел неБесГрешен
   5 / 904
сегодня в 11:06
Я не конкретно про фамилии. Я про то, что на важнейшие и ключевые матчи неплохо бы приглашать людей со стороны. А не местных с "историей отношений". Особенно бросается в глаза 100процентный конский Лампочкин (7 матчей-7 побед)...
наши намеренно на результат влияют, заморские непреднамеренно на результат влияют - кто-то всё равно пострадает. Это уже пройденный этап. Было.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   365 / 904
сегодня в 10:49
Мы болельщики уверены в победе Зенита
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 904
сегодня в 10:43
Не светит ничего паровозу супротив Зенита. Гыгыгы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Морозовский
   19 / 904
сегодня в 10:30
А Иванов уже не устраивает? Или "зене" забугорные дешевле обойдутся?
Я не конкретно про фамилии. Я про то, что на важнейшие и ключевые матчи неплохо бы приглашать людей со стороны. А не местных с "историей отношений". Особенно бросается в глаза 100процентный конский Лампочкин (7 матчей-7 побед)...
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   35 / 904
сегодня в 10:10
ПОРА ОТПРАВИТЬ ПАРОВОЗ ПОД ОТКОС, А ПАЛЫЧА НА ПЕНСИЮ !
ПУСТЬ НА ДАЧЕ ШАШЛЫКИ ЖАРИТ, НА ГРУДЬ ПРИНИМАЕТ, ДА БАЙКИ РАССКАЗЫВАЕТ !

ГЫ-ГЫ-ГЫ
drug01
drug01
   111 / 904
сегодня в 10:00
Важная игра...!!
cska plus
cska plus
   17 / 904
сегодня в 10:00
Это даже рейнгольду понятно.
Гуливер
Гуливер
   203 / 904
сегодня в 09:58
Пощады не будет,как в первом матче 5 ку засунем!
Морозовский
Морозовский ответил Ангел неБесГрешен
   5 / 904
сегодня в 09:34
Вот бы на 2 этих матча судей независимых из-за бугра выписать!
А Иванов уже не устраивает? Или "зене" забугорные дешевле обойдутся?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 904
сегодня в 09:29
Вот бы на 2 этих матча судей независимых из-за бугра выписать!
mat73
mat73
   91 / 904
сегодня в 09:25
Согласен, за 6 очков.
Но матч Спартак-Цска - это даже не 6, а 11 очков! С учетом нынешнего отставания этих клубов от Локо-Зенита, и возможных вариантов исходов.

Пока так: 1.Зенит-44, 2.Локо-38, 4.Цска-37, 5.Спартак-36. Разница - 8 баллов.

Если в обоих матчах будет ничья, то всё так и останется.
Если Зенит выиграет, а в дерби ничья - разница станет 10 очков. Если Спартак проиграет, то еще больше - 11.
Если Локо выиграет, и Спартак выиграет - разница сокращается до 7 баллов
ДСА
ДСА
   142 / 904
сегодня в 09:24
Пригорают и мимо Лиги Чемпионов пролетят.
Zenit_84
Zenit_84
   102 / 904
сегодня в 09:04
Надеюсь одно возьмут
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