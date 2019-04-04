Нигматуллин: «„Локомотив“ ждет игра за 6 очков»

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин пообщался с журналистами в преддверии матча 22-го тура чемпионата России, в котором «железнодорожники» примут «Зенит».
Однозначно этот поединок центральный: чемпион против лидера! Конечно, есть еще в туре матч «Спартак» - ЦСКА, но … Несомненно, «Локомотиву» предстоит матч за 6 очков, у меня нет сомнений в этом. Но говорить о том, кто является фаворитом в воскресной игре, не имеет смысла.
У «Локомотива» в чемпионате три победы подряд, однако, только что «Ростову» чуть не проиграли (возможно, из-за того, что «железнодорожники» уже подспудно держали в голове матч с «Зенитом»?). Оценивая последние игры обеих команд, считаю, что всё может в воскресенье сложиться совершенно непредсказуемо.
3 последних игры - 3 стандарта......3 гола.....2 пенальти и штрафной...ни одного гола с игры...
Удачи Зениту !!!!!!!!
Надеюсь что у "егоровцев" не хватит наглости отнять вторую победу подряд Питера в Москве....
3 последних игры - 3 стандарта......3 гола.....2 пенальти и штрафной...ни одного гола с игры...
Удачи Зениту !!!!!!!!
Надеюсь что у "егоровцев" не хватит наглости отнять вторую победу подряд Питера в Москве....
https://youtu.be/Om6aN8wKKIg?t=2612
Короче, не получается здесь вставить видео с привязкой ко времени, поэтому смотреть с отметки 43 мин. 30 сек.,)
Короче, не получается здесь вставить видео с привязкой ко времени, поэтому смотреть с отметки 43 мин. 30 сек.,)
Сегодня 12:40
Зениту удачи, даже судья заряженный не должен помочь Локомотиву.
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Славнов, обычно Миллер заряжает судей. Не только заряжает, но и договорняки устраивает
Сегодня 12:40
Зениту удачи, даже судья заряженный не должен помочь Локомотиву.
______________________________________________________________________
Славнов, обычно Миллер заряжает судей. Не только заряжает, но и договорняки устраивает
ПУСТЬ НА ДАЧЕ ШАШЛЫКИ ЖАРИТ, НА ГРУДЬ ПРИНИМАЕТ, ДА БАЙКИ РАССКАЗЫВАЕТ !
ГЫ-ГЫ-ГЫ
ПУСТЬ НА ДАЧЕ ШАШЛЫКИ ЖАРИТ, НА ГРУДЬ ПРИНИМАЕТ, ДА БАЙКИ РАССКАЗЫВАЕТ !
ГЫ-ГЫ-ГЫ
Но матч Спартак-Цска - это даже не 6, а 11 очков! С учетом нынешнего отставания этих клубов от Локо-Зенита, и возможных вариантов исходов.
Пока так: 1.Зенит-44, 2.Локо-38, 4.Цска-37, 5.Спартак-36. Разница - 8 баллов.
Если в обоих матчах будет ничья, то всё так и останется.
Если Зенит выиграет, а в дерби ничья - разница станет 10 очков. Если Спартак проиграет, то еще больше - 11.
Если Локо выиграет, и Спартак выиграет - разница сокращается до 7 баллов
Но матч Спартак-Цска - это даже не 6, а 11 очков! С учетом нынешнего отставания этих клубов от Локо-Зенита, и возможных вариантов исходов.
Пока так: 1.Зенит-44, 2.Локо-38, 4.Цска-37, 5.Спартак-36. Разница - 8 баллов.
Если в обоих матчах будет ничья, то всё так и останется.
Если Зенит выиграет, а в дерби ничья - разница станет 10 очков. Если Спартак проиграет, то еще больше - 11.
Если Локо выиграет, и Спартак выиграет - разница сокращается до 7 баллов