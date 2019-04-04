Рыбус: «В воскресенье нужно побеждать „Зенит“»

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус подвел итоги матча с «Ростовом» (2:2) в полуфинале Кубка России и поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Зенитом» в рамках 22-го тура РПЛ .

Настоящий кубковый матч. Команды боролись до конца. К сожалению, сыграли 2:2. Значит, поедем в Ростов и будем биться, чтобы выйти в финал.