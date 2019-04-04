ГлавнаяНовости

Рыбус: «В воскресенье нужно побеждать „Зенит“»

сегодня, 08:30

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус подвел итоги матча с «Ростовом» (2:2) в полуфинале Кубка России и поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Зенитом» в рамках 22-го тура РПЛ.

Настоящий кубковый матч. Команды боролись до конца. К сожалению, сыграли 2:2. Значит, поедем в Ростов и будем биться, чтобы выйти в финал.

Что касается игры с «Зенитом», нужно побеждать, брать три очка и догонять «Зенит». Мы верим, что можем стать чемпионами и в этом сезоне. Ждем всех болельщиков на «РЖД Арене». Это очень важная игра.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Овчинников: «Капелло не догадывался о существовании Головина и Чернова»
Сегодня, 18:47 Комментарии3
Джикия: «Будем играть с ЦСКА на победу, чтобы порадовать всех спартаковцев»
Сегодня, 18:13 Комментарии14
Сёмин: «Думаю, Кокорин и Мамаев вернутся на футбольное поле»
Сегодня, 17:18 Комментарии12
«Фратрия» не собирается участвовать в митинге в поддержку Кокорина
Сегодня, 16:51 Комментарии33
Созин: «В деле Кокорина и Мамаева присутствует элемент шоу»
Сегодня, 16:21 Комментарии6
Сёмин хочет тренировать еще пять лет
Сегодня, 16:11 Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   28 / 904
сегодня в 14:45
В игре с Ростовом Локо бледненько смотрелся, так что будем посмотреть?!?
papic337
papic337 ответил Misha78
   230 / 904
сегодня в 12:40
Локомотив будет бит, самый край ничья.
Не кажи гоп пока не перепрыгнешь.
papic337
papic337 ответил Сергей Саныч
   230 / 904
сегодня в 12:38
Ничейка нормально. А мы коней пристроим.
Сплюнь через левое плечо и постучи по дереву.
Misha78
Misha78
   358 / 904
сегодня в 12:37
Локомотив будет бит, самый край ничья.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил LOpp
   273 / 904
сегодня в 12:36
Вот он уровень команд. Попов и Еременко пришли в Ростов из Спартака и регулярно забивают. Новосельцев пришел в Ростов из Зенита и тоже забивает, правда только в свои ворота.
Всё равно нам до вас далеко, у вас глушаков задницей в свои ворота забивает, а "условно" наш новосельцев ногами срезал.
Bayern Best
Bayern Best
   212 / 904
сегодня в 12:15
Походу будет ничья.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   16 / 904
сегодня в 12:04
Ничейка нормально.
А мы коней пристроим.
тумба-юмба
тумба-юмба ответил grazie100
   253 / 904
сегодня в 11:53
Нельзя мечтать о несбыточном, это вредит вашему здоровью.
А где здесь мечта? Правда, и ничего кроме правды.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Палыч82
   48 / 904
сегодня в 11:30
Как минимум, уже хорошо, что в преддверии этого матча Локо не находится в позиции "лапки вверх",а шансы на победу с лидером первенства вполне даже 60/40 при нынешней турнирной ситуации и игровой форме команды
Да шансы неплохие и всё зависит от Локо. Так, что будем посмотреть, а там как получится.
Палыч82
Палыч82 ответил Байкал-38
   205 / 904
сегодня в 11:22
Вредно не хотеть! Чемпион на сегодняшний день Локо и с этим не поспоришь, а остальное пока, что мечты!
Как минимум, уже хорошо, что в преддверии этого матча Локо не находится в позиции "лапки вверх",а шансы на победу с лидером первенства вполне даже 60/40 при нынешней турнирной ситуации и игровой форме команды
grazie100
grazie100 ответил тумба-юмба
   425 / 904
сегодня в 11:16
Лучше сыграйте в ничью,а мы СПАРТАК обыграем коней 1-0,всё таки играем на своём поле.И будут все довольны.Кони,что не проиграли нам крупно.Паровозы с бакланами что не проиграли друг другу.Ну а СПАРТАК что приблизился на 2 очка к лидерам и обошёл коней.Правда вот в довольстве коней есть сомнения,опять будут кричать что мы выиграли с помощью судьи.Но это ничего,пусть привыкают.
Нельзя мечтать о несбыточном, это вредит вашему здоровью.
Nafnafik
Nafnafik
   187 / 904
сегодня в 10:28
Одни уже пытались, что даже судья москалев не помог.
Denkuz
Denkuz
   184 / 904
сегодня в 10:25
Зенит так и дал победить, как в первом матче.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Литейный 4
   48 / 904
сегодня в 09:56
Хотеть не вредно. Зенит чемпион. Гыгыгы
Вредно не хотеть! Чемпион на сегодняшний день Локо и с этим не поспоришь, а остальное пока, что мечты!
тумба-юмба
тумба-юмба ответил Питермен
   253 / 904
сегодня в 09:52
Судью уже зарядили, с помощью Федуна?
Нет, с помощью миллера.
Питермен
Питермен
   18 / 904
сегодня в 09:51
Судью уже зарядили, с помощью Федуна?
тумба-юмба
тумба-юмба
   253 / 904
сегодня в 09:51
Лучше сыграйте в ничью,а мы СПАРТАК обыграем коней 1-0,всё таки играем на своём поле.И будут все довольны.Кони,что не проиграли нам крупно.Паровозы с бакланами что не проиграли друг другу.Ну а СПАРТАК что приблизился на 2 очка к лидерам и обошёл коней.Правда вот в довольстве коней есть сомнения,опять будут кричать что мы выиграли с помощью судьи.Но это ничего,пусть привыкают.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил LOpp
   4 / 904
сегодня в 09:50
Новость о матче Локомотив-Зенит. При чём тут спартак?
Байкал-38.
Байкал-38.
   33 / 904
сегодня в 09:49
Побеждать просто обязаны, а иначе о чемпионстве можно будет забыть в этом году.
Опять же матч состоится в понедельник и уже будет известен результат матча Спартак-ЦСКА и если там будет ничья, то этот результат может поменять тактику того же Зенита.
Одним словом матч всё сам расставит по местам.
Локо удачи и победы!!!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   365 / 904
сегодня в 09:36
Зениту нужна только победа
Footbolista
Footbolista ответил Литейный 4
   10 / 904
сегодня в 09:17
Хотеть не вредно)...
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 904
сегодня в 08:58
Хотеть не вредно. Зенит чемпион. Гыгыгы
makkie
makkie ответил LOpp
   12 / 904
сегодня в 08:49
Вот он уровень команд. Попов и Еременко пришли в Ростов из Спартака и регулярно забивают. Новосельцев пришел в Ростов из Зенита и тоже забивает, правда только в свои ворота.
Даже в этом Спартак лучше Зенита!)
Ваня лучший
Ваня лучший
   29 / 904
сегодня в 08:44
Футбол непредсказуем. Можно только желать, предсказать невозможно. Локо не тот втом году, но и Зенит игрой не блещет, но очки берет. Не зря Лобановский и Семин говорили, что самое красивое в футболе это счёт на табло. Могу только сказать точно. Пенальти в пользу Локо не будет. Три побряд - это перебор
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   287 / 904
сегодня в 08:44
Когда много болтаешь, ничего путного, как правило, в результате не получается.
LOpp
LOpp
   9 / 904
сегодня в 08:38
Вот он уровень команд.
Попов и Еременко пришли в Ростов из Спартака и регулярно забивают.
Новосельцев пришел в Ростов из Зенита и тоже забивает, правда только в свои ворота.
Морозовский
Морозовский
   5 / 904
сегодня в 08:35
Давайте, давайте - "Зенит" надо разорвать так, чтобы из бакланов перья летели в разные стороны!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100