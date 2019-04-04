Рыбус: «В воскресенье нужно побеждать „Зенит“»

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус подвел итоги матча с «Ростовом» (2:2) в полуфинале Кубка России и поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Зенитом» в рамках 22-го тура РПЛ.
Настоящий кубковый матч. Команды боролись до конца. К сожалению, сыграли 2:2. Значит, поедем в Ростов и будем биться, чтобы выйти в финал.
Что касается игры с «Зенитом», нужно побеждать, брать три очка и догонять «Зенит». Мы верим, что можем стать чемпионами и в этом сезоне. Ждем всех болельщиков на «РЖД Арене». Это очень важная игра.
А мы коней пристроим.
А мы коней пристроим.
Опять же матч состоится в понедельник и уже будет известен результат матча Спартак-ЦСКА и если там будет ничья, то этот результат может поменять тактику того же Зенита.
Одним словом матч всё сам расставит по местам.
Локо удачи и победы!!!
Опять же матч состоится в понедельник и уже будет известен результат матча Спартак-ЦСКА и если там будет ничья, то этот результат может поменять тактику того же Зенита.
Одним словом матч всё сам расставит по местам.
Локо удачи и победы!!!
Попов и Еременко пришли в Ростов из Спартака и регулярно забивают.
Новосельцев пришел в Ростов из Зенита и тоже забивает, правда только в свои ворота.
Попов и Еременко пришли в Ростов из Спартака и регулярно забивают.
Новосельцев пришел в Ростов из Зенита и тоже забивает, правда только в свои ворота.