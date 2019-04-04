Ахмедов не против вернуться из Китая в РПЛ

Бывший полузащитник «Анжи» и «Краснодара» Одил Ахмедов, выступающий ныне в китайском клубе «Шанхай СИПГ», признался, что скучает по России.

Конечно, скучаю. В российском чемпионате я провел шесть лет своей жизни. Они навсегда останутся в моей памяти, как одни из самых ярких в моей футбольной карьере. Российские клубы осуществили мою мечту — сыграть в еврокубках. А какие у вас болельщики: они всегда были рядом и поддерживали меня. Эти воспоминания дорогого стоят.

Готов рассмотреть предложения из РПЛ . Я высоко оцениваю чемпионат России.

Перед отъездом в Китай был вариант с переходом в «Ниццу». Но то предложение, которое сделал «Шанхай», полностью устроило меня и мой тогдашний клуб — «Краснодар». Поэтому я решил продолжить карьеру в Китае.

Правда ли, что мною интересовался лондонский «Арсенал», когда я выступал за «Анжи»? Да, и такое было. Поступал запрос в «Анжи», но в то время махачкалинская команда была грандиозным проектом, ставила перед собой очень высокие цели. Меня рассматривали как одного из важных участников дагестанского клуба.

Почему трансфер не состоялся? Как говорят французы, c'est la vie (это жизнь - прим.) (смеется).