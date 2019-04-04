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Ахмедов не против вернуться из Китая в РПЛ

сегодня, 00:15

Бывший полузащитник «Анжи» и «Краснодара» Одил Ахмедов, выступающий ныне в китайском клубе «Шанхай СИПГ», признался, что скучает по России.

Конечно, скучаю. В российском чемпионате я провел шесть лет своей жизни. Они навсегда останутся в моей памяти, как одни из самых ярких в моей футбольной карьере. Российские клубы осуществили мою мечту — сыграть в еврокубках. А какие у вас болельщики: они всегда были рядом и поддерживали меня. Эти воспоминания дорогого стоят.

Готов рассмотреть предложения из РПЛ. Я высоко оцениваю чемпионат России.

Перед отъездом в Китай был вариант с переходом в «Ниццу». Но то предложение, которое сделал «Шанхай», полностью устроило меня и мой тогдашний клуб — «Краснодар». Поэтому я решил продолжить карьеру в Китае.

Правда ли, что мною интересовался лондонский «Арсенал», когда я выступал за «Анжи»? Да, и такое было. Поступал запрос в «Анжи», но в то время махачкалинская команда была грандиозным проектом, ставила перед собой очень высокие цели. Меня рассматривали как одного из важных участников дагестанского клуба.

Почему трансфер не состоялся? Как говорят французы, c'est la vie (это жизнь - прим.) (смеется).

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Все комментарии
Sully
Sully
   335 / 901
сегодня в 03:05
пусть возвращается, главное не в спартак, а то потом не отмоется от стыда и позора.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Kurt Bekelman
   28 / 901
сегодня в 01:29
Фарфану это скажи)))
А не надо сравнивать одно место с пальцем. Фарфан изначально был быстр и техничен, а Одил никогда скоростным не был, да и технарем тоже, там в Краснодаре другие рулили. Его уход никто и не заметил, а через месяц вообще забыли.
А теперь видать китайчат перестал устраивать, вот и решил кого нибудь из РПЛ подоить.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Leha-ha50
   169 / 901
сегодня в 00:44
В ноябре стукнет 32 , вряд ли кто позарится, разве что ФНЛ ....в лучшем случае команды из второй восьмерки.
Фарфану это скажи)))
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   169 / 901
сегодня в 00:44
хороший игрок
Байкал-38.
Байкал-38.
   33 / 901
сегодня в 00:25
Рис надоел, однако.
Leha-ha50
Leha-ha50
   28 / 901
сегодня в 00:23
В ноябре стукнет 32 , вряд ли кто позарится, разве что ФНЛ ....в лучшем случае команды из второй восьмерки.
EAGuar As
EAGuar As
   49 / 901
сегодня в 00:21
Поезд едет в Китай .... Ты знаешь чики , чики , так ... :)
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