Б. Игнатьев: «Что такого сделали Кокорин и Мамаев, чтобы столько сидеть»

Российский специалист Борис Игнатьев прокомментировал ситуацию с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, чей срок заключения продлен до 25 сентября.

Никак не могу понять, чего же они такого сделали, что столько времени уже находятся в заточении. Ну определили бы им меру наказания, тогда они знали бы, сколько должны отсидеть. Должен быть четкий приговор. А так они сидят и ждут. Что такого сложного они совершили для нашего правосудия, что никак нельзя найти решение.

Ребята в неведении, а хочется понимания, как им себя вести, что делать клубам с контрактами. Так что у меня непонимание ситуации есть. Как только суд вынесет решение, проще станет всем, особенно Кокорину и Мамаеву. Они тогда смогут искать дальнейшие варианты своей судьбы. Потеряют ли они квалификацию? Смотря сколько им определят.

Жизнь показывает, что ничего невозможного нет. Стрельцов, который сидел шесть лет, вышел и снова стал лучшим футболистом страны. Сказав при этом: «Что вы тут без меня делали?». Кокорин и Мамаев - молодые и здоровые люди. Другое дело - куда они попадут после отсидки, каков будет уровень их футбола, где продолжат играть.