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Б. Игнатьев: «Что такого сделали Кокорин и Мамаев, чтобы столько сидеть»

сегодня, 08:47

Российский специалист Борис Игнатьев прокомментировал ситуацию с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, чей срок заключения продлен до 25 сентября.

Никак не могу понять, чего же они такого сделали, что столько времени уже находятся в заточении. Ну определили бы им меру наказания, тогда они знали бы, сколько должны отсидеть. Должен быть четкий приговор. А так они сидят и ждут. Что такого сложного они совершили для нашего правосудия, что никак нельзя найти решение.

Ребята в неведении, а хочется понимания, как им себя вести, что делать клубам с контрактами. Так что у меня непонимание ситуации есть. Как только суд вынесет решение, проще станет всем, особенно Кокорину и Мамаеву. Они тогда смогут искать дальнейшие варианты своей судьбы. Потеряют ли они квалификацию? Смотря сколько им определят.

Жизнь показывает, что ничего невозможного нет. Стрельцов, который сидел шесть лет, вышел и снова стал лучшим футболистом страны. Сказав при этом: «Что вы тут без меня делали?». Кокорин и Мамаев - молодые и здоровые люди. Другое дело - куда они попадут после отсидки, каков будет уровень их футбола, где продолжат играть.

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин
   638 / 904
сегодня в 18:42
Справедливо говоря, это дело на 15 суток и на штраф, всё. Тем более водила и чиновник по-хамски себя вели перед этим...
Finn88
Finn88
сегодня в 18:29
Нахлобучили бы они Бориске, тогда бы он не спрашивал.
andrefino13
andrefino13
   183 / 904
сегодня в 17:05
А Борису Игнатьеву ответ простой :Не на тех напали. Мы в России, дядя.
andrefino13
andrefino13
   183 / 904
сегодня в 17:01
Как они за один вечер, смогли найти столько власть имущих, мультимедийных лиц, вот чему я удивляюсь? Ни одного простолюдина им под руку не попалось.))) Пострадавшим тоже всё на руку, а то их и не знали в лицо до этого, жизнь скука, а тут экстра гопники подвернулись.
Prazdnik
Prazdnik ответил Юрий Сенатов 1
сегодня в 16:30
Им был два раза продлен срок , третий раз неможет быть меньше шести месяцев , как я помню. Может я и ошибаюсь
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   287 / 904
сегодня в 15:56
Когда я узнал, что срок содержания под стражей Мамаева и Ко продлен на шесть месяцев, то удивился. Дело поступило в суд, следовательно, обвиняемые ознакомились с материалами дела. Затем судья назначает время начала судебного заседания и далее согласно уголовно-процессуального кодекса. С учетом времени рассмотрения дела в суде: допросов потерпевших, подсудимых и свидетелей, ознакомления с результатами судебно-медицинских экспертиз, удовлетворения ходатайств или отказ в удовлетворении оных и т.д., - на рассмотрение материалов дела в полном объеме требуется два, максимум три месяца. Но шесть?... Дело не многоэпизодное, по-существу рядовое, так зачем понадобилось мурыжить всех столько времени? Предполагаю следующее: имеется устная договоренность между адвокатами и судьей, что последний назначает подсудимым наказание ровно столько, сколько они провели под стражей в изоляторе временного содержания, учитывая при этом, что этот срок исчисляется как 1,5 за 1. А так как наказание они уже отбыли, то подсудимые освобождаются из-под стражи в зале судебных заседаний и благополучно отбывают "на родину". Больше никаких вразумительных объяснений продлению срока содержания на 6 месяцев я дать не могу.
Верг
Верг
   545 / 904
сегодня в 15:42
У кокоши на сизовских харчах рожа уже в камеру не влезает, сидит и набирает вес, ой как плохо ему!
Palex
Palex ответил Т34
   116 / 904
сегодня в 15:27
Очень много текста,причем не нужного. Будь здоров.
Ruslik1982
Ruslik1982
   143 / 904
сегодня в 15:00
ответом будет хорошенько приложить Игнатьева табуреткой по голове, для начала, а потом по асфальту ногами покатать
Т34
Т34 ответил Palex
   135 / 904
сегодня в 14:54
Внуков своих грамоте обучай. Да, тяжелый ты дед, душный очень.
Мои внуки уже все с высшим образованием, мне их учить грамоте не надо. А насчет того, что я для тебя тяжелый, могу сказать, что тебя никто не обязывает вступать в полемику, ты сам, как репейник, как клещ цепляешься к комментарию, а потом от тебя не отцепиться, да еще и обиды начинаешь выражать. Причем, это уже не в первый раз.
valt134
valt134
   128 / 904
сегодня в 14:28
Единороса Пака надо было на месте стулом (не пластиковым) кончать. Тогда хоть было бы понятно за что сидят. Да и простым обывателям на ДУШЕ полегчало бы. Люди поверили бы в Светлое Будущее.
Gallardo27
Gallardo27
   387 / 904
сегодня в 14:13
Дайте ему кто-нибудь стулом по голове!! И посмотрим как он потом запоёт!
Palex
Palex ответил Т34
   116 / 904
сегодня в 13:51
Внуков своих грамоте обучай. Да, тяжелый ты дед, душный очень.
Т34
Т34 ответил Palex
   135 / 904
сегодня в 13:38
Ясно все с тобой. Но сделаем скидку на весеннее обостренее.
Юноша, у нас, в Заполярье, где я сейчас нахожусь, весной еще и не пахнет, значит сделаем скидку на весеннее обострение сам понимаешь где и у кого. И еще раз напоминаю тебе, займись русским. ОбостренИе !!!
Palex
Palex ответил Т34
   116 / 904
сегодня в 13:29
Ясно все с тобой. Но сделаем скидку на весеннее обостренее.
Муслим90
Муслим90
   570 / 904
сегодня в 13:25
Согласен...Должен быть четкий приговор, а не эта санта-барбара
Знатог
Знатог
   276 / 904
сегодня в 12:59
Тут один умник писал ниче вы не знаете, я знаю, срок следствия 6 месяцев, и всё и базарить тут не о чем. Вот 6 месяцев прошло, о чём теперь базарить?
lobsterdam
lobsterdam
   412 / 904
сегодня в 12:50
пока еще не додумались, как с ними правильно поступить, вот и взяли тайм-аут на полгода. Соберут мудрецы талмудический сходняк и будут решать. Отпустить? Нельзя! Дать реально? Да вроде и не за что! Условно? Многие не поймут, т.к. многие алчут крови. Да тут, с кондачка не решишь! Дело-то непростое. Вот увидите, придумают такое, чего никто не ожидает!
Знатог
Знатог ответил борька
   276 / 904
сегодня в 12:50
Потому что мы самое настоящее быдло! Мы сами за себя боимся ,живем в вечном животном страхе!
А в том суть, что все cсyть.
plusnindimon
plusnindimon
   400 / 904
сегодня в 12:37
Стулом по голове получишь и будешь понимать.
alex074
alex074
   580 / 904
сегодня в 12:36
Они совершили противоправное деяние, вот и расхлёбывают теперь. Игнатьев бы по другому пел, если бы ему втащили эти хулиганы. Процесс судебный идет по-тихоньку, и всем ясно, что этот процесс показательный, чтобы другим мажорам футбольного мира было не повадно. Но вопрос в другом, например в армии или милиции, если на человека заведено уголовное дело, то его вышвыривают из структуры, да ещё и задним числом, дабы не порочить честь мундира и структуры в целом. А ТУТ ЭТИ УРОДЫ ЕЩЁ И ЗАРПЛАТУ ПРОДОЛЖАЮТ ПОЛУЧАТЬ, СОГЛАСНО КОНТРАКТА. ПРОСТО ПИСЕЦ!!!
Т34
Т34 ответил Palex
   135 / 904
сегодня в 12:36
Достойный ответ,пожилого человека. Этот ответ,многое обьясняет.
Твой вопрос был слишком умным, я был ошарашен его многозначительностью и неповторимостью мысли. От безысходности, которая накатилась от твоего вопроса, мне пришлось обратиться к анализу приближенного ответа: а что сделали бы сотни других, подвергнувшихся такому сногсшибательному вопросу? Результат анализа я тебе и выдал. Если у тебя есть другой ответ на поставленный тобой вопрос, более рациональный, объясняющий ситуацию, достойный для его принятия к сведению и полному пониманию - поделись с массами, может тебя поймут и потянутся к твоей просвещенной личности.
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   380 / 904
сегодня в 12:26
Как что? Новых дворян обидели.
kolpankolpan
kolpankolpan ответил DNK74_02
   181 / 904
сегодня в 12:10
Вор должен сидеть в тюрьме! А такие парни тоже должны отвечать за совершенные дела. Хорошо, что никого не убили. А клубам надо сразу расставаться с хулиганьем, а не платить им деньги. Ещё и прописать в контракте пункт о возмещении нанесённого имиджу клуба ущерба.
Футбольный клуб не клуб по интересам.Клубу надо расставаться не с хулиганьем, а с плохими игроками.А для этого критерия несколько другие ориентиры.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил DNK74_02
   287 / 904
сегодня в 12:08
Вор должен сидеть в тюрьме! А такие парни тоже должны отвечать за совершенные дела. Хорошо, что никого не убили. А клубам надо сразу расставаться с хулиганьем, а не платить им деньги. Ещё и прописать в контракте пункт о возмещении нанесённого имиджу клуба ущерба.
Что-то в этом есть...
Palex
Palex ответил Т34
   116 / 904
сегодня в 11:52
Достойный ответ,пожилого человека. Этот ответ,многое обьясняет.
nikoladolgov
nikoladolgov
   674 / 904
сегодня в 11:52
Жаль что не укокошили этого выжившего из ума старого 30на по фамилии Игнатьев - он бы по другому завыл.
борька
борька
   375 / 904
сегодня в 11:51
Будлоболельщики радуются, власть захвативщи наслаждаются, лежа на канарских виллах, чего хотим, тогои творим! Нельзя властьнаворовавших оскорблять! Будлофутбол!
serh62
serh62
   47 / 904
сегодня в 11:48
наверное игнатьев не удивлялся этому, если бы отмутозили его самого...
борька
борька ответил 25процентный клоун
   375 / 904
сегодня в 11:48
А чего же народ за них не выйдет на митинг? или фанаты бросили своих Ну или игроки бы сборную игнорировали ,бойкот объявили против беспредела
Потому что мы самое настоящее быдло! Мы сами за себя боимся ,живем в вечном животном страхе!
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