Булыкин: «В матче „Локомотив“ - „Зенит“ будет очень жарко на поле»

Советник гендиректора московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мыслями о предстоящей игре с «Зенитом», которая пройдет в рамках 22-го тура РПЛ .

На данный момент «Зенит» лидирует в таблице, а «Локо» отстает на 6 очков.

Команда ставит перед собой высокие цели. Только ли три очка нас устроят? Естественно, команда будет биться за победу, приложит все усилия. Но за что мы любим футбол? За его непредсказуемость. До конца чемпионата еще есть достаточно игр (по девять у каждой команды), никто не знает, кто и как их проведет. Сейчас надо биться в каждом матче, чтобы претендовать на медали. В игре с «Зенитом» будет очень жарко на поле, будет очень много борьбы.