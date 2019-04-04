ГлавнаяНовости

Булыкин: «В матче „Локомотив“ - „Зенит“ будет очень жарко на поле»

сегодня, 08:39
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит07.04.2019 в 19:00 Не начался

Советник гендиректора московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мыслями о предстоящей игре с «Зенитом», которая пройдет в рамках 22-го тура РПЛ.

На данный момент «Зенит» лидирует в таблице, а «Локо» отстает на 6 очков.

Команда ставит перед собой высокие цели. Только ли три очка нас устроят? Естественно, команда будет биться за победу, приложит все усилия. Но за что мы любим футбол? За его непредсказуемость. До конца чемпионата еще есть достаточно игр (по девять у каждой команды), никто не знает, кто и как их проведет. Сейчас надо биться в каждом матче, чтобы претендовать на медали. В игре с «Зенитом» будет очень жарко на поле, будет очень много борьбы.

Накануне «железнодорожники» сыграли вничью с «Ростовом» (2:2) в рамках 1/2 финала Кубка России. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Овчинников: «Капелло не догадывался о существовании Головина и Чернова»
Сегодня, 18:47 Комментарии3
Джикия: «Будем играть с ЦСКА на победу, чтобы порадовать всех спартаковцев»
Сегодня, 18:13 Комментарии14
Сёмин: «Думаю, Кокорин и Мамаев вернутся на футбольное поле»
Сегодня, 17:18 Комментарии12
«Фратрия» не собирается участвовать в митинге в поддержку Кокорина
Сегодня, 16:51 Комментарии33
Созин: «В деле Кокорина и Мамаева присутствует элемент шоу»
Сегодня, 16:21 Комментарии6
Сёмин хочет тренировать еще пять лет
Сегодня, 16:11 Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Alladins
Alladins
   167 / 904
сегодня в 10:24
Булыкин знает, что с Зенитом всем всегда жарко.
тумба-юмба
тумба-юмба ответил мудрый котяра
   253 / 904
сегодня в 10:15
Для Зенита-да
Не только.
мудрый котяра
мудрый котяра ответил тумба-юмба
   147 / 904
сегодня в 10:06
И это будет ХОРОШО.
Для Зенита-да
Морозовский
Морозовский
   5 / 904
сегодня в 10:03
Бакланы опять дружно будут гнать Сергея Богданыча в УФУ!
mihaluch
mihaluch
   113 / 904
сегодня в 10:03
Всё-таки будут играть осторожно, боясь проиграть. Интересного футбола не увидим.
тумба-юмба
тумба-юмба ответил мудрый котяра
   253 / 904
сегодня в 09:55
Зенит Локомотиву не проиграет. Максимум на что может рассчитывать Локомотив-это ничья.
И это будет ХОРОШО.
Морозовский
Морозовский
   5 / 904
сегодня в 09:38
Мажор Булыкин - советник! Ну, смешно же!
мудрый котяра
мудрый котяра
   147 / 904
сегодня в 09:04
Зенит Локомотиву не проиграет. Максимум на что может рассчитывать Локомотив-это ничья.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   287 / 904
сегодня в 08:43
Стоит ли изрекать очевидное ? Хотелось бы только, чтобы мы увидели умный футбол, а не дворовую беготню по принципу бей-беги, как это было в недавнем матче "Зенита" со "Спартаком".
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100