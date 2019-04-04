Финал Кубка России может пройти в Саранске

Финальный матч Кубка России может состояться в Саранске. Соответствующее предложение в РФС направил глава Республики Мордовия Владимир Волков.
Решение по месту проведения финала может быть принято уже 11 апреля.
Ранее Саранск получил право провести июньский матч сборных России и Сан-Марино.
Напомним, что накануне состоялись первые полуфинальные встречи Кубка России.
Учитывая, что иногда разница мячей играет роль, заставляет задуматься...
Учитывая, что иногда разница мячей играет роль, заставляет задуматься...
Не простаивать же стадиону...
Не простаивать же стадиону...
Простой город, без пробок, много снега, и т.д. Если б не эти отсталые спецслужбы Республики
Простой город, без пробок, много снега, и т.д. Если б не эти отсталые спецслужбы Республики