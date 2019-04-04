Финал Кубка России может пройти в Саранске

сегодня, 12:56

Финальный матч Кубка России может состояться в Саранске. Соответствующее предложение в РФС направил глава Республики Мордовия Владимир Волков.

Решение по месту проведения финала может быть принято уже 11 апреля.

Ранее Саранск получил право провести июньский матч сборных России и Сан-Марино.

Напомним, что накануне состоялись первые полуфинальные встречи Кубка России.