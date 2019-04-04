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Финал Кубка России может пройти в Саранске

сегодня, 12:56

Финальный матч Кубка России может состояться в Саранске. Соответствующее предложение в РФС направил глава Республики Мордовия Владимир Волков.

Решение по месту проведения финала может быть принято уже 11 апреля.

Ранее Саранск получил право провести июньский матч сборных России и Сан-Марино.

Напомним, что накануне состоялись первые полуфинальные встречи Кубка России.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   73 / 904
сегодня в 19:05
Да по 66 где он пройдет!
ЮЗИК
ЮЗИК
   211 / 904
сегодня в 18:08
Стадион построили, бабки влупили, теперь кем то заполнять надо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил vovinho11
   19 / 904
сегодня в 17:50
Помню те 4-6
А 7-1 ВО ВТОРОМ КРУГЕ ПОМНИШЬ? Это 13-5 разница мячей, плюс 8 за 2 матча.
Учитывая, что иногда разница мячей играет роль, заставляет задуматься...
nikoladolgov
nikoladolgov
   674 / 904
сегодня в 17:38
Надеюсь на финал придут все 12 болельщиков из Засранска !
мудрый котяра
мудрый котяра
   147 / 904
сегодня в 17:20
где финал не проводить, Ростов в финале победит
vovinho11
vovinho11 ответил Ангел неБесГрешен
   499 / 904
сегодня в 17:03
Помню те 4-6
vovinho11
vovinho11
   499 / 904
сегодня в 17:03
Для чего?
Дикий_Запах
Дикий_Запах ответил Danila Selin
   725 / 904
сегодня в 16:58
В Питере пустых трибун не будет. Вон как даже на товарищеский матч ходят. особенно, если ещё и Зенит станет чемпионом, и соответственно получит право участвовать, то вообще яблоку негде упасть будет.
Геннадий Сергеевич не вы ли это?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 904
сегодня в 16:20
Скоро Мордовию вытащат ПЛ, с гинером договорняки катать.
Не простаивать же стадиону...
161регион
161регион
   56 / 904
сегодня в 16:18
Они бы еще на Камчатке придумали провести....3 надо
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
   498 / 904
сегодня в 15:52
Финал Ростов Урал
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   819 / 904
сегодня в 15:41
Пора уже в Крыму его проводить.
alexamit
alexamit
   306 / 904
сегодня в 15:24
А слабо на Каймановых острова?
beefs
beefs
   93 / 904
сегодня в 15:14
А зачем же построили стадион?
Башмакоса
Башмакоса ответил СПОРТ СПОРТ
   283 / 904
сегодня в 15:07
Не надо врать. Были полные трибуны на ЧМ в Саранске. Саранску этот матч нужней чем Ростову - это особенное мероприятие будет. А в Ростове даже ЛЧ видели!
95-shishani-95
95-shishani-95
   118 / 904
сегодня в 14:59
Хорошие 5лет(почти) провёл в Саранске.
Простой город, без пробок, много снега, и т.д. Если б не эти отсталые спецслужбы Республики
mikysss
mikysss
   140 / 904
сегодня в 14:26
да где угодно лишь бы нейтральная арена была для финалистов, естессно распил-баклан-арена исключается, а то им снова потом денег надо будет от государства запросить на липовые расходы
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
   469 / 904
сегодня в 14:22
да какой Саранск??? Вам мало пустых было трибун на ЧМ??? Проведите в Ростове, будьте благоразумны. Аншлаг гарантирован !!!
ДАША Д
ДАША Д
   216 / 904
сегодня в 14:01
Сан-Морино уже заполучили - хватит.
1 команда
1 команда
   155 / 904
сегодня в 13:49
В Саранске много любителей футбола.
la_masia
la_masia
   68 / 904
сегодня в 13:47
Проведите на стадионе Динамо!!!
Никита Илларионов
Никита Илларионов ответил Знатог
   379 / 904
сегодня в 13:41
Почему не в Мухосранске?
Хочешь чтобы финал Кубка прошёл в твоём родном городе
berda2003
berda2003
   681 / 904
сегодня в 13:40
КЛАССНАЯ У НАС рфс, НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ, КРОМЕ ГЛАВНОГО ВОПРОСА: "ГДЕ ДЕНЬГИ?"
Mangur
Mangur
   312 / 904
сегодня в 13:37
Обязательно.
Mangur
Mangur ответил Danila Selin
   312 / 904
сегодня в 13:36
В Питере пустых трибун не будет. Вон как даже на товарищеский матч ходят. особенно, если ещё и Зенит станет чемпионом, и соответственно получит право участвовать, то вообще яблоку негде упасть будет.
Интересно а как Зенит сможет играть в финале Кубка? Я что то пропустил ?
Mangur
Mangur ответил Danila Selin
   312 / 904
сегодня в 13:35
В Питере пустых трибун не будет. Вон как даже на товарищеский матч ходят. особенно, если ещё и Зенит станет чемпионом, и соответственно получит право участвовать, то вообще яблоку негде упасть будет.
Да ладно.Придет максимум треть стадиона.В Саранске будет аншлаг.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Danila Selin
   8 / 904
сегодня в 13:30
В Питере пустых трибун не будет. Вон как даже на товарищеский матч ходят. особенно, если ещё и Зенит станет чемпионом, и соответственно получит право участвовать, то вообще яблоку негде упасть будет.
Речь о финале Кубка России, уже точно Зенит не поучаствует!
kotmyshka
kotmyshka
   178 / 904
сегодня в 13:29
оригинаально
Danila Selin
Danila Selin ответил Mangur
   466 / 904
сегодня в 13:27
Разумно.Москва зажралась футболом.Питер то же.В Саранске гарантировано полные трибуны ,в "шаталицях" пустые.
В Питере пустых трибун не будет. Вон как даже на товарищеский матч ходят. особенно, если ещё и Зенит станет чемпионом, и соответственно получит право участвовать, то вообще яблоку негде упасть будет.
Mangur
Mangur
   312 / 904
сегодня в 13:23
Разумно.Москва зажралась футболом.Питер то же.В Саранске гарантировано полные трибуны ,в "шаталицях" пустые.
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