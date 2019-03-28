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Как «Зениту» не стать чемпионом?

вчера, 18:30

После двух третей чемпионата многим кажется, что «Зенит» уже чемпион. «Соккер.ру» хватает фантазии, чтобы представить ситуации, которые ввергнут Санкт-Петербург в уныние.

Футбол прекрасен тем, что обсуждать его можно в любой момент, это только завзятые ханжи всегда пытаются ударить по рукам или языку тех, кто строит предположения и загадывает наперед. «Вот наступит конец чемпионата, тогда и поговорим». А о чем говорить в конце чемпионата, когда все и так ясно? Констатировать занимаемые командами места и подбивать статистику?Дело, конечно, полезное.

Мы грешны, ведь нам нравится болтать о футболе каждый день. В этом весь смысл. Конечно, иногда ошибаемся, предполагая что-то, а с высоты прошедшего времени и случившихся событий иные мнения, высказанные в прошлом, как и прогнозы, выглядят глупыми. Нас легко на этом подловить. Только ничего стыдного или зазорного в этом нет. Футболу вообще свойственны ошибки, так почему нельзя предполагать, искать и ошибаться тем, кто о нем говорит?

Представьте, что обсуждение футбола свелось бы исключительно к перечислению фактов: «футболист подал угловой», «команда забила гол», « „Зенит“ закончил чемпионат на первом месте». Вот как раз о последнем и хочется поговорить и как раз потому, что «Зенит» еще ничего не выиграл, хотя и собирается. И многие считают, что «сине-бело-голубые» чемпионства не упустят. Завоевание титула «Зенитом» действительно самый вероятный исход текущего сезона в РПЛ, но варианты «А что?» и «А вдруг?» не исключены.

Табличный максимум

Допустим, в чемпионской гонке участвуют пять команд. Начнем с элементарного: посчитаем максимальное количество очков, которое может набрать каждый клуб из топ-5.

Клуб

Текущее количество

очков

Максимальное количество очков

«Зенит»

41

71

ЦСКА

36

66

«Локомотив»

35

65

«Краснодар»

35

65

«Спартак»

33

63

Табличный максимум индивидуальный для каждой команды, одновременно они столько баллов набрать, естественно, не смогут. Как минимум, из-за того, что впереди у этих пяти команд еще будут личные встречи друг с другом. «Локомотиву» в прошлом году для чемпионства хватило 60 очков, а это худший показатель чемпиона после переезда РПЛ на рельсы «осень-весна». Среднее же значение составляет 64 очка, то есть четыре клуба ходят по нижней границе «стандартного чемпионства», да и то для этого им нужно выиграть все оставшиеся матчи. А «Спартак», например, в своей победной кампании 2016/2017 собрал 69 баллов, то если даже сейчас выиграет все встречи, все равно не хватит шести очков до этой цифры.

Как «Зениту» собрать сумму гарантии чемпионства?

Если представить, что ближайший преследователь «Зенита» - ЦСКА, не потеряет больше ни одного балла до конца сезона, то наберет 66 баллов. Таким образом, санкт-петербуржцам нужно набрать 67 очков, чтобы не озираться по сторонам и обеспечить себе гарантированный финиш на первой строчке. Это 26 очков в оставшихся 10 турах. То есть нужно девять побед или восемь побед и две ничьи.

Календарь «Зенита»: «Оренбург» (д), «Локомотив» (г), «Анжи» (д), «Краснодар» (г), «Динамо» (д), «Крылья Советов» (д), «Ахмат» (г), ЦСКА (д), «Ростов» (г), «Енисей» (д).

«Зенит» может проиграть ЦСКА, но выиграв оставшиеся девять матчей, стать чемпионом. Или сыграть вничью с ЦСКА и «Локомотивом», но обыграть всех остальных соперников – все равно титул. Впрочем, нужно учитывать, что в матчах с прямыми конкурентами «Зенит» имеет возможность понизить их табличный максимум и тем самым повысить свои шансы на титул. Допустим, команда Сергея Семака обыграет и «Локомотив», и «Краснодар», и ЦСКА. В таком случае в других семи матчах можно даже дважды проиграть, не нарушив чемпионских гарантий.

Если говорить о календаре «Зенита» в целом, то мы видим, что пять из шести домашних матчей с большой вероятностью завершатся победами. Речь об играх с «Оренбургом», «Анжи», «Динамо», «Крыльями Советов» и «Енисеем». Это 15 очков, виртуально - полдела. За скобки вынесен только матч с ЦСКА, в котором «сине-бело-голубые» могут потерять очки, как и в любом выездном матче. Но если будет победа над армейцами, останется лишь пару раз выиграть на выезде, причем не обязательно в Краснодаре и Москве, можно в Грозном и Ростове-на-Дону. И это еще без учета потерь очков конкурентами. А они тоже будут.

Какие матчи предстоят соперникам «Зенита»?

Календарь ЦСКА: «Уфа» (д), «Спартак» (г), «Оренбург» (д), «Локомотив» (г), «Анжи» (д), «Краснодар» (г), «Динамо» (д), «Зенит» (г), «Ахмат» (д), «Крылья Советов» (д).

Календарь «Локомотива»: «Динамо» (г), «Зенит» (д), «Ахмат» (г), ЦСКА (д), «Ростов» (г), «Енисей» (д), «Арсенал» (г), «Рубин» (д), «Урал» (г), «Уфа» (д).

Календарь «Краснодара»: «Анжи» (д), «Крылья Советов» (д), «Динамо» (г), «Зенит» (д), «Ахмат» (г), ЦСКА (д), «Ростов» (г), «Енисей» (г), «Арсенал» (г), «Рубин» (д).

Календарь «Спартака»: «Ахмат» (г), ЦСКА (д), «Ростов» (г), «Енисей» (д), «Арсенал» (г), «Рубин» (д), «Урал» (г), «Уфа» (д), «Крылья Советов» (г), «Оренбург» (г).

Вот выиграл бы «Спартак» у «Зенита» в предыдущем туре, и сейчас можно было бы осторожно назвать москвичей теневыми фаворитами турнира. Во-первых, отрыв составлял бы всего пять очков, во-вторых, у «красно-белых» остался всего один матч с прямым конкурентом – ЦСКА в 22-м туре. В остальном сплошь встречи с середняками и аутсайдерами. Сравните с графиком тех же армейцев, которым предстоят встречи со всеми четырьмя соседями по таблице, причем со всеми в гостях. Если ЦСКА выиграет у «Спартака», «Локомотива», «Краснодара» и «Зенита», им можно вручить внеочередной титул за геройства.

В целом же можно сказать, что графики конкурентов в пользу «Зенита». Самый простой календарь у «Спартака», но «Спартак» и отстает сильнее всех, остальные будут терять очки. Но разве самой богатой команде РПЛ негде оступиться? В ближайших четырех турах Сергей Семак свозит свою команду на рандеву с «Локомотивом» и «Краснодаром», и эти встречи многое прояснят. «Зенит» действительно ближе всех к титулу – капитан Очевидность подтверждает, но шансы растерять преимущество имеются, ведь впереди матчи с тремя конкурентами, да и в целом все выезды не подарочные.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
   54 / 806
вчера в 23:42
Чтобы Зене не стать чемпионом, ему и делать ничего не надо, лишь оставить физручить с командой унылого Семака.
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Морозовский
   243 / 806
вчера в 23:36
Терек нам досрочное чемпионство подарил.Кадыровцы матчи не сдают (на крайний случай могут очков Анжи отсыпать,по-братски).
Правдин Семён
Правдин Семён
   243 / 806
вчера в 23:33
Из этой статьи ясно одно:у ЦСКА какой-то чересчур жёсткий календарь.Ни разу не за них,но 4 последних выезда-перебор.
parallels
parallels
   13 / 806
вчера в 21:40
всего 5 очков отрыва. мало.
dbr123
dbr123
   440 / 806
вчера в 21:34
Зенит славен тем что может продуть любому аутсайдеру...как всегда выйдут " на блатных педалях " и привет...
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   38 / 806
вчера в 21:16
На ветку выполз Славнов
trimetil
trimetil ответил djemStar
   433 / 806
вчера в 21:10
ЦСКА возьмет чемпионство в этом сезоне. таблица топ-5 будет такой: 1) ЦСКА 64 очка 2) Локомотив М 63 очка 3) Краснодар 63 очка (ниже локо по личным мск 1-0, крндр 1-2) 4) Зенит 60 очков (даю 5 побед ещё, 4 ничьи и проиграют ЦСКА) 5-6) Рубин (хотелось бы, чтоб снять дисквал. либо локо кубок и тогда рубин на 6-м месте норм себя ощутит) 52 очка 5-6) Ростов (скорее всего) 54 очка Бонус. 7) Спартак 46 очков (4в,1н,5п) ИМХОТА
Такой расклад невозможен, математику в школе плохо учишь...
Fleischjager
Fleischjager
   659 / 806
вчера в 21:08
    Fleischjager
    Fleischjager
       659 / 806
    вчера в 21:06
    легко не стать с помощью лампочкиных и симпонянов кстати что то очень часто этот тридварас свиноферму обслуживает
    Морозовский
    Морозовский ответил Ragnar_Lodbrok
       8 / 806
    вчера в 21:00
    Ахмат вряд ли
    Хотел бы ошибаться.
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok ответил Морозовский
       38 / 806
    вчера в 20:51
    "Ахмат" и "Оренбург" отдадут "зене" очки - остальные должны дать бой лазурятнику!
    Ахмат вряд ли
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответил djemStar
       66 / 806
    вчера в 20:48
    ЦСКА возьмет чемпионство в этом сезоне. таблица топ-5 будет такой: 1) ЦСКА 64 очка 2) Локомотив М 63 очка 3) Краснодар 63 очка (ниже локо по личным мск 1-0, крндр 1-2) 4) Зенит 60 очков (даю 5 побед ещё, 4 ничьи и проиграют ЦСКА) 5-6) Рубин (хотелось бы, чтоб снять дисквал. либо локо кубок и тогда рубин на 6-м месте норм себя ощутит) 52 очка 5-6) Ростов (скорее всего) 54 очка Бонус. 7) Спартак 46 очков (4в,1н,5п) ИМХОТА
    Если Ростов поможет в 4-й раз ЦСКА стать Чемпионом, то да! Зенит и Краснодар у нас играют! А как повелось ЦСКА был чемпионом 3 раза благодаря Ростову, 1-й Зенит тормазнули, вы их кормили их Барбарисками, 2-й в 2014 Локо тормазнули на полном ходу после Победы в кубке России!!! 3-й раз Ростов оступился в Мордовии и сам подарил вам чемпионство (молчу про гол чистый от Рубина который якобы из оффсайда)
    Морозовский
    Морозовский
       8 / 806
    вчера в 20:44
    "Ахмат" и "Оренбург" отдадут "зене" очки - остальные должны дать бой лазурятнику!
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответил Аксинья
       66 / 806
    вчера в 20:44
    Всё решается в кабинете - кого вытащить в чемпионы в этом сезоне...Краснодар явно утопят, а согласно очередности и гаспромизации российского футбола чемпионом назначен Зенит...Так что господа смиритесь с действительностью и берегите свои нервные клетки - они не восстанавливаются...
    Скорее топят тех кто не согласен с гегемонией Питерских, когда-то Миллер лично прилетал в Ростов пел о набережной до Зеленого острова в граните, потом был матч Ростов -Зенит 3-0 и присутствие Миллера не помогло, на глазах видел фиско, вот и обещание о набережной из гранита испарились!
    112910415
    112910415
       91 / 806
    вчера в 20:42
    всё будет хорошо
    но не у всех
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok ответил Литейный 4
       38 / 806
    вчера в 20:40
    Зенит чемпион. Гыгыгы
      Бутсы
      Бутсы
         340 / 806
      вчера в 20:29
        Ragnar_Lodbrok
        Ragnar_Lodbrok
           38 / 806
        вчера в 20:26
        Питермен
        Сегодня 19:20
        Вся страна ждет первого титула Семака! Вперед за Питер!
        ______________________________________________________________
        Питер и Лен. область это вся страна? Запомни, Россия ВСЕГДА против Зенита
        Miaf
        Miaf
           44 / 806
        вчера в 19:47
        Пока дзюба - бомж не быть Зениту чемпионом.
        djemStar
        djemStar
        вчера в 19:37
        ЦСКА возьмет чемпионство в этом сезоне.
        таблица топ-5 будет такой:
        1) ЦСКА 64 очка
        2) Локомотив М 63 очка
        3) Краснодар 63 очка (ниже локо по личным мск 1-0, крндр 1-2)
        4) Зенит 60 очков (даю 5 побед ещё, 4 ничьи и проиграют ЦСКА)
        5-6) Рубин (хотелось бы, чтоб снять дисквал. либо локо кубок и тогда рубин на 6-м месте норм себя ощутит) 52 очка
        5-6) Ростов (скорее всего) 54 очка
        Бонус. 7) Спартак 46 очков (4в,1н,5п)

        ИМХОТА
        Литейный 4
        Литейный 4
           2 / 806
        вчера в 19:22
        Зенит чемпион. Гыгыгы
        Аксинья
        Аксинья
           21 / 806
        вчера в 19:12
        Всё решается в кабинете - кого вытащить в чемпионы в этом сезоне...Краснодар явно утопят, а согласно очередности и гаспромизации российского футбола чемпионом назначен Зенит...Так что господа смиритесь с действительностью и берегите свои нервные клетки - они не восстанавливаются...
        Дмитрий Климович 2
        Дмитрий Климович 2
           88 / 806
        вчера в 18:59
        ЦСКА чемпион!
        OLESOCC
        OLESOCC
           273 / 806
        вчера в 18:54
        У Зенита как не было, так и нет игры. Боюсь, что до последнего тура нам не знать, кто будет чемпионом.
        вавппрр
        вавппрр
           723 / 806
        вчера в 18:39
          valt134
          valt134
             133 / 806
          вчера в 18:35
          Говорить о чемпионстве Зенита глупо и несвоевременно. 10 !!! Матчей впереди!!! С учётом отсутствия игры у Зенита это сулит гарантированную потерю очков. Лимит везения у зенита исчерпан. Но в тройке призёров будет.
          МКС
          МКС
             118 / 806
          вчера в 18:30
          Если бы

          Да ка бы

          Осталось 10 туров

          Вот и посмотрим кто с щитом

          А кто на щите
          Шорт Побьери
          Шорт Побьери
             519 / 806
          вчера в 18:29
          Рано короновать. Но Зенит будет чемпионом.
          Литейный 4
          Литейный 4
             2 / 806
          вчера в 18:21
          Здесь подсчет очков лидеров. При чем тут аутсайдер Спартак, не претендующий выше 6 места? Гыгыгы
          Питермен
          Питермен
             11 / 806
          вчера в 18:20
          Вся страна ждет первого титула Семака! Вперед за Питер!
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