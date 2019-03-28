Как «Зениту» не стать чемпионом?

вчера, 18:30

После двух третей чемпионата многим кажется, что «Зенит» уже чемпион. «Соккер.ру» хватает фантазии, чтобы представить ситуации, которые ввергнут Санкт-Петербург в уныние.

Футбол прекрасен тем, что обсуждать его можно в любой момент, это только завзятые ханжи всегда пытаются ударить по рукам или языку тех, кто строит предположения и загадывает наперед. «Вот наступит конец чемпионата, тогда и поговорим». А о чем говорить в конце чемпионата, когда все и так ясно? Констатировать занимаемые командами места и подбивать статистику?Дело, конечно, полезное.

Мы грешны, ведь нам нравится болтать о футболе каждый день. В этом весь смысл. Конечно, иногда ошибаемся, предполагая что-то, а с высоты прошедшего времени и случившихся событий иные мнения, высказанные в прошлом, как и прогнозы, выглядят глупыми. Нас легко на этом подловить. Только ничего стыдного или зазорного в этом нет. Футболу вообще свойственны ошибки, так почему нельзя предполагать, искать и ошибаться тем, кто о нем говорит?

Представьте, что обсуждение футбола свелось бы исключительно к перечислению фактов: «футболист подал угловой», «команда забила гол», « „Зенит“ закончил чемпионат на первом месте». Вот как раз о последнем и хочется поговорить и как раз потому, что «Зенит» еще ничего не выиграл, хотя и собирается. И многие считают, что «сине-бело-голубые» чемпионства не упустят. Завоевание титула «Зенитом» действительно самый вероятный исход текущего сезона в РПЛ , но варианты «А что?» и «А вдруг?» не исключены.

Табличный максимум

Допустим, в чемпионской гонке участвуют пять команд. Начнем с элементарного: посчитаем максимальное количество очков, которое может набрать каждый клуб из топ-5.

Клуб Текущее количество очков Максимальное количество очков «Зенит» 41 71 ЦСКА 36 66 «Локомотив» 35 65 «Краснодар» 35 65 «Спартак» 33 63

Табличный максимум индивидуальный для каждой команды, одновременно они столько баллов набрать, естественно, не смогут. Как минимум, из-за того, что впереди у этих пяти команд еще будут личные встречи друг с другом. «Локомотиву» в прошлом году для чемпионства хватило 60 очков, а это худший показатель чемпиона после переезда РПЛ на рельсы «осень-весна». Среднее же значение составляет 64 очка, то есть четыре клуба ходят по нижней границе «стандартного чемпионства», да и то для этого им нужно выиграть все оставшиеся матчи. А «Спартак», например, в своей победной кампании 2016/2017 собрал 69 баллов, то если даже сейчас выиграет все встречи, все равно не хватит шести очков до этой цифры.

Как «Зениту» собрать сумму гарантии чемпионства?

Если представить, что ближайший преследователь «Зенита» - ЦСКА , не потеряет больше ни одного балла до конца сезона, то наберет 66 баллов. Таким образом, санкт-петербуржцам нужно набрать 67 очков, чтобы не озираться по сторонам и обеспечить себе гарантированный финиш на первой строчке. Это 26 очков в оставшихся 10 турах. То есть нужно девять побед или восемь побед и две ничьи.

Календарь «Зенита»: «Оренбург» (д), «Локомотив» (г), «Анжи» (д), «Краснодар» (г), «Динамо» (д), «Крылья Советов» (д), «Ахмат» (г), ЦСКА (д), «Ростов» (г), «Енисей» (д).

«Зенит» может проиграть ЦСКА , но выиграв оставшиеся девять матчей, стать чемпионом. Или сыграть вничью с ЦСКА и «Локомотивом», но обыграть всех остальных соперников – все равно титул. Впрочем, нужно учитывать, что в матчах с прямыми конкурентами «Зенит» имеет возможность понизить их табличный максимум и тем самым повысить свои шансы на титул. Допустим, команда Сергея Семака обыграет и «Локомотив», и «Краснодар», и ЦСКА . В таком случае в других семи матчах можно даже дважды проиграть, не нарушив чемпионских гарантий.

Если говорить о календаре «Зенита» в целом, то мы видим, что пять из шести домашних матчей с большой вероятностью завершатся победами. Речь об играх с «Оренбургом», «Анжи», «Динамо», «Крыльями Советов» и «Енисеем». Это 15 очков, виртуально - полдела. За скобки вынесен только матч с ЦСКА , в котором «сине-бело-голубые» могут потерять очки, как и в любом выездном матче. Но если будет победа над армейцами, останется лишь пару раз выиграть на выезде, причем не обязательно в Краснодаре и Москве, можно в Грозном и Ростове-на-Дону. И это еще без учета потерь очков конкурентами. А они тоже будут.

Какие матчи предстоят соперникам «Зенита»?

Календарь ЦСКА : «Уфа» (д), «Спартак» (г), «Оренбург» (д), «Локомотив» (г), «Анжи» (д), «Краснодар» (г), «Динамо» (д), «Зенит» (г), «Ахмат» (д), «Крылья Советов» (д).

Календарь «Локомотива»: «Динамо» (г), «Зенит» (д), «Ахмат» (г), ЦСКА (д), «Ростов» (г), «Енисей» (д), «Арсенал» (г), «Рубин» (д), «Урал» (г), «Уфа» (д).

Календарь «Краснодара»: «Анжи» (д), «Крылья Советов» (д), «Динамо» (г), «Зенит» (д), «Ахмат» (г), ЦСКА (д), «Ростов» (г), «Енисей» (г), «Арсенал» (г), «Рубин» (д).

Календарь «Спартака»: «Ахмат» (г), ЦСКА (д), «Ростов» (г), «Енисей» (д), «Арсенал» (г), «Рубин» (д), «Урал» (г), «Уфа» (д), «Крылья Советов» (г), «Оренбург» (г).

Вот выиграл бы «Спартак» у «Зенита» в предыдущем туре, и сейчас можно было бы осторожно назвать москвичей теневыми фаворитами турнира. Во-первых, отрыв составлял бы всего пять очков, во-вторых, у «красно-белых» остался всего один матч с прямым конкурентом – ЦСКА в 22-м туре. В остальном сплошь встречи с середняками и аутсайдерами. Сравните с графиком тех же армейцев, которым предстоят встречи со всеми четырьмя соседями по таблице, причем со всеми в гостях. Если ЦСКА выиграет у «Спартака», «Локомотива», «Краснодара» и «Зенита», им можно вручить внеочередной титул за геройства.