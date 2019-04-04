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Бердыев: «Безусловно, „Рубин“ мало забивает»

сегодня, 12:26
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)Арсенал07.04.2019 в 16:30 Не начался

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о подготовке команды к матчу 22-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

В обычном режиме готовимся к «Арсеналу». Безусловно, по итогам матча с «Енисеем» будут сделаны выводы. А по предстоящей игре, я думаю, «Арсенал» сейчас в хорошем состоянии находится. Подобраны индивидуально сильные игроки. Думаю, предстоит хороший и интересный матч.

Кто не будет играть? Уремович, четвертая желтая, ищем игрока, который бы мог закрыть позицию. Думаю, уже к «Арсеналу» найдем какой-то вариант. Команда мало забивает? Да, безусловно. Думаю, сейчас ситуация стабилизируется, потому что на тренировках то, что мы пытаемся делать уже получается. Скоро должно на поле получится.

«Рубин» забил 19 голов в 21 матче РПЛ

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ЮЗИК
ЮЗИК
   211 / 904
сегодня в 19:12
У Бердыева никогда много не забивали команды
mars6791
mars6791
   667 / 904
сегодня в 15:57
Удачи Рубину, нужно как никогда.
Байкал-38.
Байкал-38.
   33 / 904
сегодня в 13:14
Любимая фраза игроков Рубина "Передайте за проезд".
КЭТиК
КЭТиК
   166 / 904
сегодня в 12:45
С Тулой 0-0 сгоняют.
Nafnafik
Nafnafik
   187 / 904
сегодня в 12:40
Казанский автопарк малого пассажирооборота.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   8 / 904
сегодня в 12:28
А когда с тобой много забивали, водитель автобуса?
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