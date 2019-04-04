Бердыев: «Безусловно, „Рубин“ мало забивает»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о подготовке команды к матчу 22-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

В обычном режиме готовимся к «Арсеналу». Безусловно, по итогам матча с «Енисеем» будут сделаны выводы. А по предстоящей игре, я думаю, «Арсенал» сейчас в хорошем состоянии находится. Подобраны индивидуально сильные игроки. Думаю, предстоит хороший и интересный матч.

Кто не будет играть? Уремович, четвертая желтая, ищем игрока, который бы мог закрыть позицию. Думаю, уже к «Арсеналу» найдем какой-то вариант. Команда мало забивает? Да, безусловно. Думаю, сейчас ситуация стабилизируется, потому что на тренировках то, что мы пытаемся делать уже получается. Скоро должно на поле получится.