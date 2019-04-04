Скаут: «Точный возраст Думбия мы не знаем»

сегодня, 11:09

Спортивный директор футбольного консалтингового агентства TopScout Эльдар Петрович рассказал, почему «Рома» интересовалась нападающим ЦСКА Федором Чаловым, несмотря на то что другой форвард «армейцев» Сейду Думбия ранее в Риме заиграть не смог.

— Мончи вообще не останавливала история с Сейду Думбия? Это же был провал.

— Каждый случай индивидуален, поэтому, видимо, нет. В ЦСКА создается семейная атмосфера, и не всем удается раскрыться в других лигах без этой атмосферы. Да и ситуации совсем разные. К тому же мы не знаем точный возраст Думбия, сколько ему было при переходе в «Рому». Ведь в дальнейшем он нигде себя не проявлял — ни в «Роме», ни в «Базеле». Зато вернулся в ЦСКА , в родную атмосферу, и помог команде выйти в Лигу чемпионов.

— Вопросы по возрасту Думбия действительно имеют место?

— Лично у меня каждый второй африканец вызывает огромные подозрения.