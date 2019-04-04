Скаут: «Точный возраст Думбия мы не знаем»

Спортивный директор футбольного консалтингового агентства TopScout Эльдар Петрович рассказал, почему «Рома» интересовалась нападающим ЦСКА Федором Чаловым, несмотря на то что другой форвард «армейцев» Сейду Думбия ранее в Риме заиграть не смог.
— Мончи вообще не останавливала история с Сейду Думбия? Это же был провал.
— Каждый случай индивидуален, поэтому, видимо, нет. В ЦСКА создается семейная атмосфера, и не всем удается раскрыться в других лигах без этой атмосферы. Да и ситуации совсем разные. К тому же мы не знаем точный возраст Думбия, сколько ему было при переходе в «Рому». Ведь в дальнейшем он нигде себя не проявлял — ни в «Роме», ни в «Базеле». Зато вернулся в ЦСКА, в родную атмосферу, и помог команде выйти в Лигу чемпионов.
— Вопросы по возрасту Думбия действительно имеют место?
— Лично у меня каждый второй африканец вызывает огромные подозрения.
Сейчас Бекао примерно столько... ничего, играет пока, орёт на соперников - сам принимает оры от Игоря :)
Сейчас Бекао примерно столько... ничего, играет пока, орёт на соперников - сам принимает оры от Игоря :)
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1. В Базеле Думбия забил 20 голов в 25 матчах, среди клиентов, в том числе, великое открытие народной команды - антон митрюшкин (Сьон).
2. Похоже, Эльдар Петрович не знает хронологию событий. После Базеля Думбия уже никогда не возвращался в ЦСКА.
☆☆☆☆☆☆☆
1. В Базеле Думбия забил 20 голов в 25 матчах, среди клиентов, в том числе, великое открытие народной команды - антон митрюшкин (Сьон).
2. Похоже, Эльдар Петрович не знает хронологию событий. После Базеля Думбия уже никогда не возвращался в ЦСКА.
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
у меня каждый первый вызывает подозрения.
у меня каждый первый вызывает подозрения.