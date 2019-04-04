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Скаут: «Точный возраст Думбия мы не знаем»

сегодня, 11:09

Спортивный директор футбольного консалтингового агентства TopScout Эльдар Петрович рассказал, почему «Рома» интересовалась нападающим ЦСКА Федором Чаловым, несмотря на то что другой форвард «армейцев» Сейду Думбия ранее в Риме заиграть не смог.

— Мончи вообще не останавливала история с Сейду Думбия? Это же был провал.

— Каждый случай индивидуален, поэтому, видимо, нет. В ЦСКА создается семейная атмосфера, и не всем удается раскрыться в других лигах без этой атмосферы. Да и ситуации совсем разные. К тому же мы не знаем точный возраст Думбия, сколько ему было при переходе в «Рому». Ведь в дальнейшем он нигде себя не проявлял — ни в «Роме», ни в «Базеле». Зато вернулся в ЦСКА, в родную атмосферу, и помог команде выйти в Лигу чемпионов.

— Вопросы по возрасту Думбия действительно имеют место?

— Лично у меня каждый второй африканец вызывает огромные подозрения.

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Все комментарии
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил makkie
   138 / 904
сегодня в 17:56
43 года, чего там не знать-то? :))) Сейчас Бекао примерно столько... ничего, играет пока, орёт на соперников - сам принимает оры от Игоря :)
43 года его младшему сыну, чтобы ты знал !
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Ваня лучший
   138 / 904
сегодня в 17:55
Есть еще факт. Бромантан был коллективный, с ведома и при участии клуба. А кокаин был в единичном варианте в момент нахождения Еремнко в сб. Финляндии. Причем здесь клуб.
Именно в " единичном" варианте и именно в момент нахождения в сборной ? И откуда такие точнейшие сведения ?
benderivan
benderivan
   885 / 904
сегодня в 17:26
То есть 20 голов за 25 матчей в Базеле это плохо? Да и в ЦСКА он возвращался до Базеля. Этот парень Википедию хотя бы почитал перед интервью? Специалист нашёлся
obana777
obana777 ответил Ваня лучший
   339 / 904
сегодня в 16:05
Есть еще факт. Бромантан был коллективный, с ведома и при участии клуба. А кокаин был в единичном варианте в момент нахождения Еремнко в сб. Финляндии. Причем здесь клуб.
Меня это мало интересует, что было в Спартаке, что в ЦСКА. Только не надо утверждать, что в ЦСКА единичный случай. Если Еременко спалился в момент нахождения в Финляндии, то не значит, что он не принимал наркотики находясь в ЦСКА. И еще не значит, что там принимал только Еременко. Доказательств нет ни об одной стороне дела, ни о другой. Все покрыто тайной, но все тайное становится явным. И я бы не стала так уж категорично утверждать, как это делаете вы.
wingback
wingback
   101 / 904
сегодня в 15:51
Лет шестьдесят где-то...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил obana777
   29 / 904
сегодня в 15:42
Насколько я знаю, в Спартаке это было давно, а вот в цска всё свежо, да и не надо равнять бромантан с наркотиками. Хотя всё плохо.
Есть еще факт. Бромантан был коллективный, с ведома и при участии клуба. А кокаин был в единичном варианте в момент нахождения Еремнко в сб. Финляндии. Причем здесь клуб.
Nafnafik
Nafnafik ответил Jeck Denielse
   187 / 904
сегодня в 15:41
Зе Луиш и Кононов - ровестники.....
Одногодки Рейнгольда.
obana777
obana777 ответил z201167
   339 / 904
сегодня в 15:00
Это вы про бромантан в спартаке?
Насколько я знаю, в Спартаке это было давно, а вот в цска всё свежо, да и не надо равнять бромантан с наркотиками. Хотя всё плохо.
z201167
z201167 ответил obana777
сегодня в 14:50
Семейная атмосфера в ЦСКА не дает игрокам раскрыться в других клубах и чемпионатах. Секрет атмосферы может раскрыть Роман Еременко, если его не заставили дать обет молчания. Но всё равно, всё тайное когда-нибудь становится явным.
Это вы про бромантан в спартаке?
makkie
makkie
   12 / 904
сегодня в 13:30
43 года, чего там не знать-то? :)))
Сейчас Бекао примерно столько... ничего, играет пока, орёт на соперников - сам принимает оры от Игоря :)
obana777
obana777 ответил Palex
   339 / 904
сегодня в 12:46
И что же может раскрыть Еременко?
Чем их таким кормит Гинер, что создается особая атмосфера и игроки на все согласны.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 904
сегодня в 12:40
Зе Луиш и Кононов - ровестники.....
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   16 / 904
сегодня в 12:21
Чем дольше живу, тем старше молодежь.
STVA 1
STVA 1
   94 / 904
сегодня в 12:14
У них год за два просто идет))
Jum13
Jum13
   40 / 904
сегодня в 12:12
Смешно говорить про провал, когда взятый в аренду Думбия начал опять забивать. Как и Муса. Дело не в игроках
Miaf
Miaf
   49 / 904
сегодня в 12:08
с неграми весело, когда одни завершают карьеру, у них все только начинается и в этом им помогал женька харьковский
112910415
112910415
   86 / 904
сегодня в 11:59
безусловный расизм, кстати
Palex
Palex ответил obana777
   116 / 904
сегодня в 11:57
И что же может раскрыть Еременко?
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   368 / 904
сегодня в 11:52
Гарью в теме тянет. Думал кто ещё джинна выпустил, ан-нет, всё нормально. Васген привет!
parallels
parallels
   3 / 904
сегодня в 11:49
с этим вопросом надо обращаться в тарасовку - там точно знают.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 904
сегодня в 11:48
Ведь в дальнейшем он нигде себя не проявлял — ни в «Роме», ни в «Базеле». Зато вернулся в ЦСКА, в родную атмосферу, и помог команде выйти в Лигу чемпионов.
☆☆☆☆☆☆☆
1. В Базеле Думбия забил 20 голов в 25 матчах, среди клиентов, в том числе, великое открытие народной команды - антон митрюшкин (Сьон).
2. Похоже, Эльдар Петрович не знает хронологию событий. После Базеля Думбия уже никогда не возвращался в ЦСКА.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 904
сегодня в 11:46
МатчТв просто браво! Послезавтра дерби, и народу уже сообщается, кто в футболе хороший, а кто плохой! Вбрасывают информацию, решая за людей, за кого надо болеть.
obana777
obana777
   339 / 904
сегодня в 11:44
Семейная атмосфера в ЦСКА не дает игрокам раскрыться в других клубах и чемпионатах. Секрет атмосферы может раскрыть Роман Еременко, если его не заставили дать обет молчания. Но всё равно, всё тайное когда-нибудь становится явным.
ДАША Д
ДАША Д
   216 / 904
сегодня в 11:36
Не зря их обезьянами называют.
Nafnafik
Nafnafik
   187 / 904
сегодня в 11:35
Сто лет будет, сам расскажет.
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 904
сегодня в 11:33
Дзагоева с Еременко Тошичем Вернблумом и прочими вышвырнули из семьи
Alladins
Alladins
   167 / 904
сегодня в 11:32
У зулусов возраст спрашивать не прилично.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   35 / 904
сегодня в 11:14
ДУМБИЯ НА ДНЯХ ЮБИЛЕЙ ОТМЕЧАЛ И 40 СВЕЧЕЙ В ТОРТЕ ЗАДУЛ !

ГЫ-ГЫ
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   265 / 904
сегодня в 11:11
— Лично у меня каждый второй африканец вызывает огромные подозрения.


у меня каждый первый вызывает подозрения.
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