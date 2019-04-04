Веретенников: «Барриос всё-таки не топ-игрок для нашего чемпионата»

Лучший снайпер в истории чемпионатов России Олег Веретенников оценил игру защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого и полузащитника Вильмара Барриоса.
Оба футболиста пришли в «Зенит» в зимнее межсезонье.
Если брать действия Ракицкого в нападении, то всё хорошо. Ракицкий начинает атаки, очень опасен при стандартах и сам их исполняет. Но в оборону «Зенита» он пока вписался не на сто процентов. Наверное, приобретение Ракицкого - обдуманное решение, несмотря на его 29-летний возраст. Иванович тоже уже не мальчик. Но раз они играют, то на них рассчитывают.
Барриос хорош, но всё-таки не топ-игрок для нашего чемпионата. Я думаю, что футболиста такого качества можно было бы найти и с российским паспортом. Паредес был в «Зените» более атакующим и разнообразным игроком, а Барриос скорее нацелен на оборону, страховку партнёров и разрушение. Паредес хорошо начинал атаки тонким пасом, а теперь функции диспетчера стал брать на себя Ракицкий. Особенно это было заметно во втором тайме с «Оренбургом», когда он высоко поднимался и сам начинал большинство атак «Зенита».
Павлюченко 187 (2000-2017)
Веретенников 185 (1990-2007)
Павлюченко 187 (2000-2017)
Веретенников 185 (1990-2007)
Имя им - Легион.....
Ракицкий - не вписанный на 100%
Барриос - не топ.....
Тогда скажи кто был бы топ...кто на 102% вписался бы......
Рассуждателей пруд пруди.....а упоминание имени Зенита заведомо делает интервью мегаэкспертов топовым...))))
Имя им - Легион.....
Ракицкий - не вписанный на 100%
Барриос - не топ.....
Тогда скажи кто был бы топ...кто на 102% вписался бы......
Рассуждателей пруд пруди.....а упоминание имени Зенита заведомо делает интервью мегаэкспертов топовым...))))
Веретенников 185
Веретенников 185
233 на 207 и не в пользу веретена
233 на 207 и не в пользу веретена
это вам не распиаренный глагол Кержаков.
это вам не распиаренный глагол Кержаков.
Это где же такого паспортиста найти????
Это где же такого паспортиста найти????