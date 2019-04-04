Веретенников: «Барриос всё-таки не топ-игрок для нашего чемпионата»

Лучший снайпер в истории чемпионатов России Олег Веретенников оценил игру защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого и полузащитника Вильмара Барриоса.

Оба футболиста пришли в «Зенит» в зимнее межсезонье.

Если брать действия Ракицкого в нападении, то всё хорошо. Ракицкий начинает атаки, очень опасен при стандартах и сам их исполняет. Но в оборону «Зенита» он пока вписался не на сто процентов. Наверное, приобретение Ракицкого - обдуманное решение, несмотря на его 29-летний возраст. Иванович тоже уже не мальчик. Но раз они играют, то на них рассчитывают.

Барриос хорош, но всё-таки не топ-игрок для нашего чемпионата. Я думаю, что футболиста такого качества можно было бы найти и с российским паспортом. Паредес был в «Зените» более атакующим и разнообразным игроком, а Барриос скорее нацелен на оборону, страховку партнёров и разрушение. Паредес хорошо начинал атаки тонким пасом, а теперь функции диспетчера стал брать на себя Ракицкий. Особенно это было заметно во втором тайме с «Оренбургом», когда он высоко поднимался и сам начинал большинство атак «Зенита».