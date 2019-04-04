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Веретенников: «Барриос всё-таки не топ-игрок для нашего чемпионата»

сегодня, 09:13

Лучший снайпер в истории чемпионатов России Олег Веретенников оценил игру защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого и полузащитника Вильмара Барриоса.

Оба футболиста пришли в «Зенит» в зимнее межсезонье.

Если брать действия Ракицкого в нападении, то всё хорошо. Ракицкий начинает атаки, очень опасен при стандартах и сам их исполняет. Но в оборону «Зенита» он пока вписался не на сто процентов. Наверное, приобретение Ракицкого - обдуманное решение, несмотря на его 29-летний возраст. Иванович тоже уже не мальчик. Но раз они играют, то на них рассчитывают.

Барриос хорош, но всё-таки не топ-игрок для нашего чемпионата. Я думаю, что футболиста такого качества можно было бы найти и с российским паспортом. Паредес был в «Зените» более атакующим и разнообразным игроком, а Барриос скорее нацелен на оборону, страховку партнёров и разрушение. Паредес хорошо начинал атаки тонким пасом, а теперь функции диспетчера стал брать на себя Ракицкий. Особенно это было заметно во втором тайме с «Оренбургом», когда он высоко поднимался и сам начинал большинство атак «Зенита».

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Leningrad 84
Leningrad 84
   87 / 904
сегодня в 18:56
А Барриоса Веретенников зря пинает. Классный полузащитник! И хотя он в большей степени разрушитель, но в целом, гораздо полезнее Паредеса.
Leningrad 84
Leningrad 84
   87 / 904
сегодня в 18:52
Согласиться с фразой "лучший снайпер" можно только при учете исключительно голов, забитых в чемпионате России (у Веретенникова 143, у Кержакова 134).
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил ошалевший
   87 / 904
сегодня в 18:40
один 233,другой 226,вы там придумываете их что ли? или кто то не все товарки считает,я только матчи рпл имел ввиду,только вышка и только официальные,двухсторонки никому не интересны
Кержаков 226 (2001-2017)
Павлюченко 187 (2000-2017)
Веретенников 185 (1990-2007)
ошалевший
ошалевший ответил PITER_1
   448 / 904
сегодня в 14:56
ха-ха-ха 233 на 207 и не в пользу веретена
один 233,другой 226,вы там придумываете их что ли? или кто то не все товарки считает,я только матчи рпл имел ввиду,только вышка и только официальные,двухсторонки никому не интересны
ошалевший
ошалевший ответил Гавроша
   448 / 904
сегодня в 14:54
Кержаков 226 Веретенников 185
ну я про рпл написал,без учёта сборной так то,а ты похоже у кержа все товарняки даже посчитал за клубы,потому что около 30 голов не понятно откуда даже взялись,если так то у олега можно посчитать голы в 1 и 2 дивизионах и с казахстана,там за 250 перевалит
Palex
Palex ответил makkie
   116 / 904
сегодня в 13:31
Не передергивай. Ты меня прекрасно понял.
makkie
makkie ответил Palex
   12 / 904
сегодня в 13:19
Да,они ошиблись,но почему сразу клоуны?По твоей странной логике и Мельгарехо клоун,раз из убойной позиции гол не забил.Хотя у тебя,то "спектакль", то "цирк"...а говорим о футболе,вообще то.
Футбол не может быть спектаклем, зрелищем и, прости Господи, цирком?)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 904
сегодня в 12:57
Зенитокритикам - нет числа......
Имя им - Легион.....

Ракицкий - не вписанный на 100%
Барриос - не топ.....
Тогда скажи кто был бы топ...кто на 102% вписался бы......
Рассуждателей пруд пруди.....а упоминание имени Зенита заведомо делает интервью мегаэкспертов топовым...))))
Abverin
Abverin
   315 / 904
сегодня в 12:41
Время покажет.
Михаил Славнов
Михаил Славнов ответил Гавроша
   44 / 904
сегодня в 12:31
Кержаков 226 Веретенников 185
Это его не впечатляет.
Гавроша
Гавроша ответил ошалевший
   26 / 904
сегодня в 11:51
Олежа за 90е нахеачил больше чем керж за 16 лет
Кержаков 226
Веретенников 185
Палыч82
Палыч82 ответил Гавроша
   205 / 904
сегодня в 11:15
Что еще за лучший снайпер? Больше всех забил кержаков.
Голы за Газпром Юнайтед не считаются,)
бундер
бундер ответил PITER_1
сегодня в 11:10
ха-ха-ха 233 на 207 и не в пользу веретена
В ЧР, а не вообще
PITER_1
PITER_1 ответил ошалевший
   313 / 904
сегодня в 11:00
Олежа за 90е нахеачил больше чем керж за 16 лет
ха-ха-ха
233 на 207 и не в пользу веретена
Palex
Palex ответил makkie
   116 / 904
сегодня в 10:57
Да,они ошиблись,но почему сразу клоуны?По твоей странной логике и Мельгарехо клоун,раз из убойной позиции гол не забил.Хотя у тебя,то "спектакль", то "цирк"...а говорим о футболе,вообще то.
ошалевший
ошалевший ответил Гавроша
   448 / 904
сегодня в 10:53
Что еще за лучший снайпер? Больше всех забил кержаков.
Олежа за 90е нахеачил больше чем керж за 16 лет
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 904
сегодня в 10:40
Барриос хорош. Цепкий как бульдог. Гыгыгы
oncha
oncha
   301 / 904
сегодня в 10:31
У нас в чемпионате есть топ-игроки, или их так называют все кому ни лень?
1 команда
1 команда ответил LOpp
   155 / 904
сегодня в 10:21
Веретенников классный форвард! это вам не распиаренный глагол Кержаков.
    time out
    time out ответил STVA 1
       74 / 904
    сегодня в 10:19
    Ракицкий бы мог играть и в топе.
    Мог бы играть в топе, а играет в опе.
    LOpp
    LOpp
       9 / 904
    сегодня в 10:15
    Веретенников классный форвард!
    это вам не распиаренный глагол Кержаков.
    Гуливер
    Гуливер
       203 / 904
    сегодня в 09:51
    Барриос в недавнем матче всю тарасовскую шконку по полю возил и был признан лучшим игроком матча,а также Семихову засунул нормально
    Гуливер
    Гуливер
       203 / 904
    сегодня в 09:50
    Я думаю, что футболиста такого качества можно было бы найти и с российским паспортом.
    Это где же такого паспортиста найти????
    Питермен
    Питермен
       18 / 904
    сегодня в 09:50
    Абсолютный топ, уже забил пупсикам
    makkie
    makkie ответил Palex
       12 / 904
    сегодня в 09:49
    А потом Барриос из Глушакова клоуна сделал (когда забил). Хотя из Глушаков и так,готовый клоун.И кстати,это косяки ЦН защитников,а опорника в меньшей степени.
    Значит в Зените еще и "ЦН защитники" клоуны :)
    Морозовский
    Морозовский
       5 / 904
    сегодня в 09:46
    КЕРЖЖАКОВ БОЛЬШЕ ВСЕХ ЗАБИЛ ВОРОБЬЁВ, НАСМЕРТЬ!!!
    Palex
    Palex ответил makkie
       116 / 904
    сегодня в 09:38
    А потом Барриос из Глушакова клоуна сделал (когда забил). Хотя из Глушаков и так,готовый клоун.И кстати,это косяки ЦН защитников,а опорника в меньшей степени.
    Гавроша
    Гавроша
       26 / 904
    сегодня в 09:35
    Что еще за лучший снайпер? Больше всех забил кержаков.
    Palex
    Palex
       116 / 904
    сегодня в 09:34
    Сравнивает его с Паредесом и сам себе противоречит.Один- созидатель, другой- разрушитель. И никто кстати, не говорит,что он топ. Только с российским паспортом,что то таких не видно. Может Тарасов...нет?
    makkie
    makkie
       12 / 904
    сегодня в 09:31
    Из Барриоса в недавнем матче клоуна сделали - вначале Мельгарехо (не забил), а затем медлительный Глушаков (забил).
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