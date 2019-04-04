Cкаут: «ЦСКА специально запустил новость о хронической травме Эрнандеса»

Спортивный директор футбольного консалтингового агентства TopScout Эльдар Петрович рассказал, как ЦСКА прошлым летом подписал уругвайского нападающего Абеля Эрнандеса на правах свободного агента.
30 или 31 июля ЦСКА запустил новость в прессе, что Абель хронически травмирован, поэтому «армейцы» отказываются от него. Через день или два он подписал контракт. Это было сделано, чтобы сбить ажиотаж вокруг форварда. Новость сделала это. После нее мы решили, что не стоит предлагать его в другие клубы. Так благодаря фейковой новости армейцы исключили интерес потенциальных покупателей и спокойно подписали игрока.
Кстати, ходили слухи, что зарплата Абеля — 3 млн евро + 3 млн за подписание. Могу сказать, что это неправда. Эти деньги он хотел получить в другой российской команде, но в ЦСКА, по моим сведениям, согласился зарабатывать в два раза меньшие. Это феномен ЦСКА. Умение договориться на приемлемых условиях.
Эрнандес забил 2 гола в 9 матчах РПЛ.
Это супер-профи Гинер
Это не Леня Киевский выбрасывающий по 12 милл.евро за Педро Рошу.
Это супер-профи Гинер
Это не Леня Киевский выбрасывающий по 12 милл.евро за Педро Рошу.
Никто и не удивлён...
Никто и не удивлён...
Легче с пальцем расстанется,чем с юанем.
В трудную минуту бросил сигары,перешёл на "Приму".
Улюкаев не смог тормознуть во время.
Легче с пальцем расстанется,чем с юанем.
В трудную минуту бросил сигары,перешёл на "Приму".
Улюкаев не смог тормознуть во время.
Где там твой шурин - эксперт по Формуле-1? Я к баттлу готов.
Где там твой шурин - эксперт по Формуле-1? Я к баттлу готов.