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Cкаут: «ЦСКА специально запустил новость о хронической травме Эрнандеса»

сегодня, 10:55

Спортивный директор футбольного консалтингового агентства TopScout Эльдар Петрович рассказал, как ЦСКА прошлым летом подписал уругвайского нападающего Абеля Эрнандеса на правах свободного агента.

30 или 31 июля ЦСКА запустил новость в прессе, что Абель хронически травмирован, поэтому «армейцы» отказываются от него. Через день или два он подписал контракт. Это было сделано, чтобы сбить ажиотаж вокруг форварда. Новость сделала это. После нее мы решили, что не стоит предлагать его в другие клубы. Так благодаря фейковой новости армейцы исключили интерес потенциальных покупателей и спокойно подписали игрока. 

Кстати, ходили слухи, что зарплата Абеля — 3 млн евро + 3 млн за подписание. Могу сказать, что это неправда. Эти деньги он хотел получить в другой российской команде, но в ЦСКА, по моим сведениям, согласился зарабатывать в два раза меньшие. Это феномен ЦСКА. Умение договориться на приемлемых условиях.    

Эрнандес забил 2 гола в 9 матчах РПЛ

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
   55 / 904
сегодня в 18:06
Это феномен ЦСКА

Это супер-профи Гинер
Это не Леня Киевский выбрасывающий по 12 милл.евро за Педро Рошу.
Багров-брат
Багров-брат
   561 / 904
сегодня в 17:55
Это бизнес, сынок...)))
time out
time out ответил LOpp
   74 / 904
сегодня в 13:28
ну как расскажи, как можно симулировать разрыв крестообразных связок?
Ему надо сначала выяснить у коней, которые получали разрыв крестов, как они это симулировали, а потом он сможет тебе ответить.
makkie
makkie
   12 / 904
сегодня в 13:28
Вполне в стиле Гинера - сделать вброс.
Никто и не удивлён...
Байкал-38
Байкал-38
   48 / 904
сегодня в 13:18
Хитрые однако!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Союзник противников
   2 / 904
сегодня в 13:18
Квинси,Айртон,Зе,Адриано,Глушаков,Джикия,Зобнин ...... это профессионализм
Jum13
Jum13 ответил LOpp
   40 / 904
сегодня в 12:52
ну как расскажи, как можно симулировать разрыв крестообразных связок?
У Зобнина спроси
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Footbolista
   16 / 904
сегодня в 12:51
Козла в огород?)...
Надо признать,что бабки считать умеет.
Легче с пальцем расстанется,чем с юанем.
В трудную минуту бросил сигары,перешёл на "Приму".
Улюкаев не смог тормознуть во время.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Союзник противников
   34 / 904
сегодня в 12:45
Привет,Григорьич! "Богемский"-только по расходам и потенциалу,а так-вполне рядовой оказался,типа прессованного стекла,выдаваемого за хрусталь.
Привет Геннадий, посмотрим, может быть и так. Всех благ.
Союзник противников
Союзник противников ответил Сергей Саныч
   82 / 904
сегодня в 12:45
Гинер потянул бы должность министра экономики.
"Министра экономиИ"...
Союзник противников
Союзник противников ответил 25процентный клоун
   82 / 904
сегодня в 12:44
Педро то здоровый,просто не адаптировался,а тут с конфузом взяли)))
Милосердие-фишка Гинера.Непрофессионализм-фишка Федуна?
Союзник противников
Союзник противников ответил Дед за ЦСКА
   82 / 904
сегодня в 12:42
Странно читать у Петровича что Абель не хрустальный. Практика показала -- богемский хрусталь.
Привет,Григорьич! "Богемский"-только по расходам и потенциалу,а так-вполне рядовой оказался,типа прессованного стекла,выдаваемого за хрусталь.
Footbolista
Footbolista ответил Сергей Саныч
   10 / 904
сегодня в 12:39
Козла в огород?)...
LOpp
LOpp ответил Jum13
   9 / 904
сегодня в 12:19
Зато в ЦСКА не играют симулянты типа Зобнина и Кутепова
ну как расскажи, как можно симулировать разрыв крестообразных связок?
Jum13
Jum13 ответил LOpp
   40 / 904
сегодня в 12:09
если он перешел в цска, то новость о том, что он хронически травмирован это не фейк.
Зато в ЦСКА не играют симулянты типа Зобнина и Кутепова
Jum13
Jum13 ответил time out
   40 / 904
сегодня в 12:05
Этот странный феномен ЦСКА, похож на криминальный. А в криминальных кругах "договариваться" умеют. Подпишешь любые условия, да еще и рот будешь держать на замке.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       34 / 904
    сегодня в 12:04
    Странно читать у Петровича что Абель не хрустальный. Практика показала -- богемский хрусталь.
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
       16 / 904
    сегодня в 12:01
    Гинер потянул бы должность министра экономики.
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
       368 / 904
    сегодня в 11:54
    Мерзко поступает этот клуб, надо признать. Аукнется пятым местом, справедливость-то никуда не делась.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил 25процентный клоун
       4 / 904
    сегодня в 11:47
    Было бы где адаптироваться.

    Где там твой шурин - эксперт по Формуле-1? Я к баттлу готов.
    ДСА
    ДСА
       142 / 904
    сегодня в 11:35
    Другой бы обиделся от такого фейка.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Союзник противников
       2 / 904
    сегодня в 11:27
    Педро то здоровый,просто не адаптировался,а тут с конфузом взяли)))
    Sunny.
    Sunny.
       78 / 904
    сегодня в 11:26
    Нормально так клоунов развели
    time out
    time out
       74 / 904
    сегодня в 11:23
    Этот странный феномен ЦСКА, похож на криминальный. А в криминальных кругах "договариваться" умеют. Подпишешь любые условия, да еще и рот будешь держать на замке.
    serh62
    serh62
       47 / 904
    сегодня в 11:22
    так он действительно хронически болен....нужно спихивать его из команды.
    Союзник противников
    Союзник противников ответил 25процентный клоун
       82 / 904
    сегодня в 11:18
    ахах,а мы все такие наивные)) уши развесели ,и другие скауты наивные,там какой-то цска сказал что у Эрнандеса травма))
    Точно! Даже Федун не клюнул!!! Он в это время педров окучивал.
    Союзник противников
    Союзник противников ответил LOpp
       82 / 904
    сегодня в 11:17
    если он перешел в цска, то новость о том, что он хронически травмирован это не фейк.
    Да,это не Педрароша. Тот здоров,как бык,но...
    Союзник противников
    Союзник противников ответил Санкт-Ватутинки
       82 / 904
    сегодня в 11:16
    Подписать игрока на 3+ млн зарплаты, который из 40 матчей в сезоне играет от силы 3-4 - это так по-армейски! Проект кремля продолжает разбазаривать бабло! А что, не жалко, оно ж не своё, а народное! Рособоронка ещё подкинет, как только подоит россиян!
    Читать ты ещё умеешь,а воспринимать содержание текста-нет.Беда...
    Союзник противников
    Союзник противников
       82 / 904
    сегодня в 11:15
    И какая от него польза? Ровно такая,сколько заплатили,Эльдарка...
    Санкт-Ватутинки
    Санкт-Ватутинки
       24 / 904
    сегодня в 11:14
    Подписать игрока на 3+ млн зарплаты, который из 40 матчей в сезоне играет от силы 3-4 - это так по-армейски! Проект кремля продолжает разбазаривать бабло! А что, не жалко, оно ж не своё, а народное! Рособоронка ещё подкинет, как только подоит россиян!
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