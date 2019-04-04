Cкаут: «ЦСКА специально запустил новость о хронической травме Эрнандеса»

Спортивный директор футбольного консалтингового агентства TopScout Эльдар Петрович рассказал, как ЦСКА прошлым летом подписал уругвайского нападающего Абеля Эрнандеса на правах свободного агента.

30 или 31 июля ЦСКА запустил новость в прессе, что Абель хронически травмирован, поэтому «армейцы» отказываются от него. Через день или два он подписал контракт. Это было сделано, чтобы сбить ажиотаж вокруг форварда. Новость сделала это. После нее мы решили, что не стоит предлагать его в другие клубы. Так благодаря фейковой новости армейцы исключили интерес потенциальных покупателей и спокойно подписали игрока.