Скаут рассказал о разнице в менталитете российских и европейских игроков

Спортивный директор футбольного консалтингового агентства TopScout Эльдар Петрович сравнил ментальность российских и европейских футболистов на примере польского нападающего Кшиштофа Пёнтека, который начинал свою европейскую карьеру в «Дженоа», а сейчас играет в «Милане».
Как показало время, Пёнтек сделал правильный выбор, уехав в Италию. Кстати, в этом и есть разница в менталитете. Наши игроки смотрят в первую очередь на турнирную таблицу и отказываются идти в клубы, которые не борются за еврокубки в своей стране. В Европе футболисты готовы ехать в любой топ-чемпионат, в любую команду, лишь бы быть на виду.
После успеха Пёнтека в «Дженоа» его вели селекционеры со всего мира, но все решили близкие отношения президентов «Дженоа» и «Милана». По сути, это клуб-сателлит.
в 2018 году Сравни Пентек за 4 ляма перешел в Дженоа, Головин за 30 перешел в Монако. Никогда Дженоа не купит себе игрока по такой цене, если учесть Юве предлагал за Головешку только 18-20, а они уж точно не бедствуют и переплачивать не стали. И посчитай полезность от них, цена качество.
в 2018 году Сравни Пентек за 4 ляма перешел в Дженоа, Головин за 30 перешел в Монако. Никогда Дженоа не купит себе игрока по такой цене, если учесть Юве предлагал за Головешку только 18-20, а они уж точно не бедствуют и переплачивать не стали. И посчитай полезность от них, цена качество.
Просто пример
Предположим Чалова хочет купить Манчестер Сити или Ливерпуль? а он что должен сказать подождите я хочу играть за Саутгемптон и Бернли, которые его ценник на трансфере не осилят.
Пентек перешел в Дженоа за 4 ляма вроде год назад....... . за сколько Головешкина продали в Монако? за 30 лямов. И сравните полезность действий в первой игре поляк на кубке италии оформил четыре гола ворота лечче, а Головин за 30 сидел в лазарете полсезона. Сегодня пентек за 35 продали...а Чалова за сколько там хотят минимму за 30 ку.
Дело не в менталитете, наши игроки очень завышены в цене, а играют в разы хуже той за которую уплатили. Да и клубы рфпл за меньшее не продадут, если учесть сколько хавна продают за большие деньги.
Просто пример
Предположим Чалова хочет купить Манчестер Сити или Ливерпуль? а он что должен сказать подождите я хочу играть за Саутгемптон и Бернли, которые его ценник на трансфере не осилят.
Пентек перешел в Дженоа за 4 ляма вроде год назад....... . за сколько Головешкина продали в Монако? за 30 лямов. И сравните полезность действий в первой игре поляк на кубке италии оформил четыре гола ворота лечче, а Головин за 30 сидел в лазарете полсезона. Сегодня пентек за 35 продали...а Чалова за сколько там хотят минимму за 30 ку.
Дело не в менталитете, наши игроки очень завышены в цене, а играют в разы хуже той за которую уплатили. Да и клубы рфпл за меньшее не продадут, если учесть сколько хавна продают за большие деньги.
Смешно.
Смешно.
ИМ БЫ БАБЛА ПОЛУЧАТЬ ПОБОЛЬШЕ ДА НАПРЯГАТЬСЯ ПОМЕНЬШЕ
ГЫ-ГЫ
ИМ БЫ БАБЛА ПОЛУЧАТЬ ПОБОЛЬШЕ ДА НАПРЯГАТЬСЯ ПОМЕНЬШЕ
ГЫ-ГЫ