Скаут рассказал о разнице в менталитете российских и европейских игроков

Спортивный директор футбольного консалтингового агентства TopScout Эльдар Петрович сравнил ментальность российских и европейских футболистов на примере польского нападающего Кшиштофа Пёнтека, который начинал свою европейскую карьеру в «Дженоа», а сейчас играет в «Милане».

Как показало время, Пёнтек сделал правильный выбор, уехав в Италию. Кстати, в этом и есть разница в менталитете. Наши игроки смотрят в первую очередь на турнирную таблицу и отказываются идти в клубы, которые не борются за еврокубки в своей стране. В Европе футболисты готовы ехать в любой топ-чемпионат, в любую команду, лишь бы быть на виду.

После успеха Пёнтека в «Дженоа» его вели селекционеры со всего мира, но все решили близкие отношения президентов «Дженоа» и «Милана». По сути, это клуб-сателлит.