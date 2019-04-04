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Скаут рассказал о разнице в менталитете российских и европейских игроков

сегодня, 11:01

Спортивный директор футбольного консалтингового агентства TopScout Эльдар Петрович сравнил ментальность российских и европейских футболистов на примере польского нападающего Кшиштофа Пёнтека, который начинал свою европейскую карьеру в «Дженоа», а сейчас играет в «Милане».

Как показало время, Пёнтек сделал правильный выбор, уехав в Италию. Кстати, в этом и есть разница в менталитете. Наши игроки смотрят в первую очередь на турнирную таблицу и отказываются идти в клубы, которые не борются за еврокубки в своей стране. В Европе футболисты готовы ехать в любой топ-чемпионат, в любую команду, лишь бы быть на виду.

После успеха Пёнтека в «Дженоа» его вели селекционеры со всего мира, но все решили близкие отношения президентов «Дженоа» и «Милана». По сути, это клуб-сателлит.

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Groove000
Groove000 ответил DXTK
   145 / 904
сегодня в 16:25
еще дело в трансферной цене которую даже средние клубы европы не осилят за российского игрока. в 2018 году Сравни Пентек за 4 ляма перешел в Дженоа, Головин за 30 перешел в Монако. Никогда Дженоа не купит себе игрока по такой цене, если учесть Юве предлагал за Головешку только 18-20, а они уж точно не бедствуют и переплачивать не стали. И посчитай полезность от них, цена качество.
Это вообще отдельная тема) наши вечно выставляют ценник за ноунеймов заоблачный
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   24 / 904
сегодня в 15:07
"но все решили близкие отношения президентов «Дженоа» и «Милана». По сути, это клуб-сателлит" - Это как зенит с крыльями и оренбургом или как цска с арсеналом и уфой.
DXTK
DXTK ответил Groove000
   209 / 904
сегодня в 12:56
К сожалению, это правда. Они, походу, не понимают, что перейдя даже в клуб-середняк из топ-5 будут более заметны, чем сидя здесь
еще дело в трансферной цене которую даже средние клубы европы не осилят за российского игрока.

в 2018 году Сравни Пентек за 4 ляма перешел в Дженоа, Головин за 30 перешел в Монако. Никогда Дженоа не купит себе игрока по такой цене, если учесть Юве предлагал за Головешку только 18-20, а они уж точно не бедствуют и переплачивать не стали. И посчитай полезность от них, цена качество.
oncha
oncha ответил LOpp
   301 / 904
сегодня в 12:42
нет, наших это чухонских.
А разве и чухонцы за спартак стали болеть, как и бандеровские?
DXTK
DXTK
   209 / 904
сегодня в 12:37
почему? Павлюченко переходил в Тоттенхэм. Погребняк играл за Фулхэм и за Рединг в чемпионшипе. Диняр Билялетдинов играл за Эвертон. эти клубы особо ни на что не претендовали.

Просто пример
Предположим Чалова хочет купить Манчестер Сити или Ливерпуль? а он что должен сказать подождите я хочу играть за Саутгемптон и Бернли, которые его ценник на трансфере не осилят.

Пентек перешел в Дженоа за 4 ляма вроде год назад....... . за сколько Головешкина продали в Монако? за 30 лямов. И сравните полезность действий в первой игре поляк на кубке италии оформил четыре гола ворота лечче, а Головин за 30 сидел в лазарете полсезона. Сегодня пентек за 35 продали...а Чалова за сколько там хотят минимму за 30 ку.

Дело не в менталитете, наши игроки очень завышены в цене, а играют в разы хуже той за которую уплатили. Да и клубы рфпл за меньшее не продадут, если учесть сколько хавна продают за большие деньги.
LOpp
LOpp ответил oncha
   9 / 904
сегодня в 12:02
Ваших, это львовских?
нет, наших это чухонских.
мудрый котяра
мудрый котяра
   147 / 904
сегодня в 12:00
Наши игроки смотрят в первую очередь на турнирную таблицу и отказываются идти в клубы, которые не борются за еврокубки в своей стране.
Смешно.
oncha
oncha ответил LOpp
   301 / 904
сегодня в 11:38
наших футболистов не зовут даже в клубы которые не борются за еврокубки.
Ваших, это львовских?
LOpp
LOpp
   9 / 904
сегодня в 11:09
наших футболистов не зовут даже в клубы которые не борются за еврокубки.
Groove000
Groove000
   145 / 904
сегодня в 11:07
К сожалению, это правда. Они, походу, не понимают, что перейдя даже в клуб-середняк из топ-5 будут более заметны, чем сидя здесь
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   35 / 904
сегодня в 11:03
РУССКИЕ ИГРУНЫ СМОТРЯТ НА ЦИФРЫ В КОНТРАКТЕ
ИМ БЫ БАБЛА ПОЛУЧАТЬ ПОБОЛЬШЕ ДА НАПРЯГАТЬСЯ ПОМЕНЬШЕ

ГЫ-ГЫ
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