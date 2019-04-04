Байрамян: «„Рубину“ надо побеждать при своих болельщиках»

Полузащитник «Рубина» Хорен Байрамян поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом», который состоится в Казани 7 апреля в рамках 22-го тура РПЛ .

Мы за последние игры и так много очков потеряли, поэтому очень серьезно готовимся к игре с Тулой. Нам надо побеждать при своих болельщиках и уже терять очки не нужно.

«Арсенал»? Каких-то больших изменений нет, все видят, что Тула сейчас на ходу, хоть и проиграли вчера в Кубке. Они сейчас показывают интересный футбол, атакующий. У них сильные крайние полузащитники, поэтому мы смотрим и готовимся. Игра покажет.