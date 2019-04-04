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Байрамян: «„Рубину“ надо побеждать при своих болельщиках»

сегодня, 12:44
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)Арсенал07.04.2019 в 16:30 Не начался

Полузащитник «Рубина» Хорен Байрамян поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом», который состоится в Казани 7 апреля в рамках 22-го тура РПЛ.

Мы за последние игры и так много очков потеряли, поэтому очень серьезно готовимся к игре с Тулой. Нам надо побеждать при своих болельщиках и уже терять очки не нужно.

«Арсенал»? Каких-то больших изменений нет, все видят, что Тула сейчас на ходу, хоть и проиграли вчера в Кубке. Они сейчас показывают интересный футбол, атакующий. У них сильные крайние полузащитники, поэтому мы смотрим и готовимся. Игра покажет.

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Все комментарии
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев ответил Литейный 4
   248 / 904
сегодня в 15:46
Рубину пора отправиться в Пердив на очищение. Гыгыгы
Даже в пердиве уже не очиститься, нужно дальше следовать.
Байкал-38.
Байкал-38.
   33 / 904
сегодня в 14:58
Своих болельщиков (ростовских) ты бросил, когда за барыгой попёрся в Рубин!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   8 / 904
сегодня в 14:19
При каких своих болельщиках? На туркменского вора не ходит никто!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 904
сегодня в 12:58
Рубину пора отправиться в Пердив на очищение. Гыгыгы
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   35 / 904
сегодня в 12:58
СЧЁТ 0-0 ДЛЯ БЕРДЫЕВА КАК ПОБЕДА !

ГЫ-ГЫ
Питермен
Питермен
   18 / 904
сегодня в 12:53
Все 3000 болельщиков придет, и 60 клонов казанского?
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   44 / 904
сегодня в 12:47
Автобусом трудно победить.
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