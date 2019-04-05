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Рахимич: «На игры со „Спартаком“ не нужно было никого настраивать»

сегодня, 09:46
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший игрок ЦСКА Элвер Рахимич вспомнил свой памятный матч против «Спартака».

Рахимич защищал цвета «армейцев» в период с 2001-го по 2014 год. Сейчас босниец работает в ДЮСШ ЦСКА.

Самое лучшее дерби в моей карьере — это игра в мае 2005 года, когда мы приехали сразу после победы в финале Кубка УЕФА. Можно сказать, на драйве, эмоциях провели встречу и выиграли 3:1. Это самый запоминающийся матч для меня.

Хотя дерби есть дерби, все игры по-своему были интересными и хорошими, так что уверен: и в субботу будет интересный матч. Я даже не помню, чтобы нас как-то настраивали на матчи против «Спартака» — игроки все сами понимали. Ты знаешь, кто твой соперник, с кем играешь. Главное — выходить и биться, отдать свой максимум.

В «Спартаке» очень много было хороших футболистов в те годы, но я выделю Егора Титова — мне приходилось много играть против него, он очень и очень хороший футболист.

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Footbolista
Footbolista ответил Литейный 4
   5 / 916
сегодня в 11:35
И настраиваться лучше в пуховике)...
Poll big
Poll big
сегодня в 11:10
Настраивать не нужно, там купленный фердуном судья всех настроит.
пердун из Тарасовки
пердун из Тарасовки
   528 / 916
сегодня в 10:24
Никто на мой Спартак не настраивается. Оно и понятно - клуб то слабый и малоизвестный !
oncha
oncha ответил Литейный 4
   206 / 916
сегодня в 10:15
Настраиваться на свиней надо заранее, когда объявляют 12 игрока. С помощью судей у них всегда численное преимущество. Гыгыгы
Скоро москалев с лампочкиным и пановым в свиной форме вышивать в открытую будут.
ДАША Д
ДАША Д
   204 / 916
сегодня в 10:12
Со Спартаком все выходят с особым настроем, на других так не выходят.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 916
сегодня в 10:05
Настраиваться на свиней надо заранее, когда объявляют 12 игрока. С помощью судей у них всегда численное преимущество. Гыгыгы
bojarind
bojarind
   351 / 916
сегодня в 10:02
Настраивайся, не настраивайся играть против 12-и, всё равно купленный судья будет подсуживать свиньям.
Footbolista
Footbolista ответил cska plus
   5 / 916
сегодня в 09:57
РПЛ с марта 2016 года 3 матча выиграл Спартак 2 кони...кто позорники?)...
parallels
parallels
   2 / 916
сегодня в 09:56
титову очень подходит роль администратора в спартаке.
cska plus
cska plus
   17 / 916
сегодня в 09:55
    Игорь Яковлевич
    Игорь Яковлевич
       183 / 916
    сегодня в 09:50
    Понабрали усташей, которые учат детей ненависти! Очень стыдно за ц.с.к.а!
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