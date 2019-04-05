Рахимич: «На игры со „Спартаком“ не нужно было никого настраивать»

Бывший игрок ЦСКА Элвер Рахимич вспомнил свой памятный матч против «Спартака».

Рахимич защищал цвета «армейцев» в период с 2001-го по 2014 год. Сейчас босниец работает в ДЮСШ ЦСКА .

Самое лучшее дерби в моей карьере — это игра в мае 2005 года, когда мы приехали сразу после победы в финале Кубка УЕФА . Можно сказать, на драйве, эмоциях провели встречу и выиграли 3:1. Это самый запоминающийся матч для меня.

Хотя дерби есть дерби, все игры по-своему были интересными и хорошими, так что уверен: и в субботу будет интересный матч. Я даже не помню, чтобы нас как-то настраивали на матчи против «Спартака» — игроки все сами понимали. Ты знаешь, кто твой соперник, с кем играешь. Главное — выходить и биться, отдать свой максимум.

В «Спартаке» очень много было хороших футболистов в те годы, но я выделю Егора Титова — мне приходилось много играть против него, он очень и очень хороший футболист.