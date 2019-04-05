Пименов: «Думаю, „Локомотив“ победит „Зенит“, а ЦСКА обыграет „Спартак“»

Экс-нападающий «Локомотива» Руслан Пименов поделился ожиданиями от двух центральных матчей 22-го тура РПЛ .

Почему-то мне кажется, что «Локомотив» – фаворит в матче с «Зенитом»: команда у «красно-зелёных» во всех позициях более ровная, чем у «Зенита». Плюс это домашняя игра при поддержке своих болельщиков. В матче «Спартак» - ЦСКА , наверное, труднее выделить фаворита. Но ЦСКА , моё личное мнение, выглядит более сплоченной командой. Так что думаю, что «Локомотив» и ЦСКА здесь будут ближе к победам.

Да, у «Зенита» был хороший старт, они обеспечили себе определённый задел. Но потом попали в пике. Однако команде повезло, что приобрели Азмуна, который тащит их в последнее время, забивая решающие мячи. Мне кажется, «красно-зелёные» тактически более грамотно сыграют в этом матче. «Зенит» же будет пытаться атаковать, будет стараться сыграть на встречных курсах, как любит это делать. Но «железнодорожники» будут к этому готовы, и им есть чем ответить. Думаю, что обе команды в этом матче забьют, но «Локо» на один мяч больше. Где-нибудь 2:1 будет счёт.