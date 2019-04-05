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Овчинников рассказал о своем отношении к кричалке «Овчина – пёс»

сегодня, 09:31

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал, как его приняли фанаты «армейцев», когда он пришел в клуб в 2014 году.

Значительную часть своей карьеры футболиста Овчинников провел в «Локомотиве».

— Когда на первых порах в ЦСКА вам кричали гадости с трибун – как реагировали?
— Мне всегда только хорошее говорили с трибуны. Люди же нормальные – понимают, что я пришёл работать. Были пятыми – поднялись на первое место. Значит, и моей заслуги частичка есть. Чего ж на меня кричать?

— А как же «Овчина – пёс»?
— Может, я отстал от жизни, но если это оскорбление, то оно приятное для меня. Я же в год собаки родился.

— Разумеется, оскорбление – в глазах фанатов вы оставались олицетворением того «Локомотива», который лишал ЦСКА золота.
— Ну и отлично. Кто-то же должен быть «плохим парнем». А я-то думал, что они, узнав мой знак Зодиака, таким образом поддерживают меня (улыбается). Воспринимал как приветствие.

— В глаза хоть раз что-то предъявляли?
— Был один неприятный момент. Как ответственный за молодёжку, поехал в Германию смотреть игру Юношеской лиги УЕФА. Подошли несколько человек, один что-то стал активно высказывать. Ответил ему: «Ты адрес знаешь».

— Что говорил?
— «Мы тебя не простим». Я переспросил: «Кто мы? Ты не прощай, ладно. Переживу». Если выполняешь свою работу профессионально, не провоцируешь клуб, уважаешь его традиции, с какой стати болельщикам к тебе плохо относиться? У меня нормальные отношения с ними. Не жалуюсь.

Овчинников также рассказал о своем отношении к «Спартаку».

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Все комментарии
Penokkio
Penokkio
   423 / 916
сегодня в 12:43
Овчина действительно чего-то не понимает в жизни, если не считает «вонючий пёс» в свой адрес оскорьлением, и особенно если считает что год (!!!) Собаки имеет какое-либо отношение к 12 знакам Зодиака
Konst56
Konst56 ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 11:47
Во как свиньи взбеленились, вся ветка в помоях и грязи!!! Забыли, что бог шельму метит)))
Никакой грязи... Правда глаза колет)
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   36 / 916
сегодня в 11:20
ЖДУ ТАКОЙ ЖЕ ВОПРОС ГАЗЗАЕВУ И ЕГО ЗНАМЕНИТЫЙ ОТВЕТ
"ВЫ ЧТО ДЕЛАЕТЕ ****** ****** ****** ***** !!!!

ГЫ-ГЫ-ГЫ
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Konst56
   33 / 916
сегодня в 10:43
Ничего себе уважение... Фанаты Спартака с голыми сиськами до колен банеры "Овчина - пес" что ли держали? Вы заблуждаетесь дедуля... Гуглить умеете?
Во как свиньи взбеленились, вся ветка в помоях и грязи!!!
Забыли, что бог шельму метит)))
Konst56
Konst56 ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 10:34
Оскорбляли Сергея фанаты СпаМа, свиньи, что с них взять? Свинья всегда ищет грязь, такова её природа. Болельщики ЦСКА всегда относились с уважением к Сергею, по себе и друзьям знаю.
Ничего себе уважение... Фанаты Спартака с голыми сиськами до колен банеры "Овчина - пес" что ли держали? Вы заблуждаетесь дедуля... Гуглить умеете?
морозз
морозз
   70 / 916
сегодня в 10:34
Кони Овчину просто ненавидели и пёс это ещё ласково! Он забрал у коней чемпионство, которое они так хотели и после этого шли постоянные оскорбления с фанатской трибуны коней!
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   564 / 916
сегодня в 10:33
Кто это такой и почему его так много на соккере?
Konst56
Konst56 ответил Игорь Яковлевич
сегодня в 10:32
Оскорбляли его фаны цска, а ненавидит оно Спартак. Гинерщина на таких Игарях, не помнящих родства, и держится.
Видимо он из тех кто за бабки мать родную возненавидит... Пес одним словом...
makkie
makkie ответил Дед за ЦСКА
   12 / 916
сегодня в 10:30
Оскорбляли Сергея фанаты СпаМа, свиньи, что с них взять? Свинья всегда ищет грязь, такова её природа. Болельщики ЦСКА всегда относились с уважением к Сергею, по себе и друзьям знаю.
Ага, с фанатки цска :))))
Вы, кони, даже информацию о своем клубе не знаете - все в сторону Спартака смотрите.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   33 / 916
сегодня в 10:24
Оскорбляли Сергея фанаты СпаМа, свиньи, что с них взять?
Свинья всегда ищет грязь, такова её природа. Болельщики ЦСКА всегда относились с уважением к Сергею, по себе и друзьям знаю.
Союзник противников
Союзник противников ответил Игорь Яковлевич
   76 / 916
сегодня в 10:20
Оскорбляли его фаны цска, а ненавидит оно Спартак. Гинерщина на таких Игарях, не помнящих родства, и держится.
Ну судя по твоему комментарию,ты ещё и пониже стоишь...Глянь в зеркало объективно,без самолюбования.
Игорь Яковлевич
Игорь Яковлевич
   183 / 916
сегодня в 09:48
Оскорбляли его фаны цска, а ненавидит оно Спартак. Гинерщина на таких Игарях, не помнящих родства, и держится.
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