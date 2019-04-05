Овчинников рассказал о своем отношении к кричалке «Овчина – пёс»

сегодня, 09:31

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал, как его приняли фанаты «армейцев», когда он пришел в клуб в 2014 году.

Значительную часть своей карьеры футболиста Овчинников провел в «Локомотиве».

— Когда на первых порах в ЦСКА вам кричали гадости с трибун – как реагировали?

— Мне всегда только хорошее говорили с трибуны. Люди же нормальные – понимают, что я пришёл работать. Были пятыми – поднялись на первое место. Значит, и моей заслуги частичка есть. Чего ж на меня кричать?



— А как же «Овчина – пёс»?

— Может, я отстал от жизни, но если это оскорбление, то оно приятное для меня. Я же в год собаки родился.



— Разумеется, оскорбление – в глазах фанатов вы оставались олицетворением того «Локомотива», который лишал ЦСКА золота.

— Ну и отлично. Кто-то же должен быть «плохим парнем». А я-то думал, что они, узнав мой знак Зодиака, таким образом поддерживают меня (улыбается). Воспринимал как приветствие.



— В глаза хоть раз что-то предъявляли?

— Был один неприятный момент. Как ответственный за молодёжку, поехал в Германию смотреть игру Юношеской лиги УЕФА . Подошли несколько человек, один что-то стал активно высказывать. Ответил ему: «Ты адрес знаешь».



— Что говорил?

— «Мы тебя не простим». Я переспросил: «Кто мы? Ты не прощай, ладно. Переживу». Если выполняешь свою работу профессионально, не провоцируешь клуб, уважаешь его традиции, с какой стати болельщикам к тебе плохо относиться? У меня нормальные отношения с ними. Не жалуюсь.

Овчинников также рассказал о своем отношении к «Спартаку».