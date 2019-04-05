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Овчинников: «Кто-то же должен ненавидеть „Спартак“. Пусть это буду я»

сегодня, 08:51
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 19:00 Не начался

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников перед дерби со «Спартаком» вспомнил свою цитату из прошлого: «Больше всего ненавижу в жизни две вещи: хлебные крошки на столе и московский „Спартак“».

С точки зрения «Спартака» ничего не поменялось (улыбается). Убеждения – они пожизненные. Думаю, «спартачи» ко мне тоже не испытывают большой любви. Есть уважаемый в стране клуб «Спартак», но кто-то же должен его ненавидеть, правильно? Пускай это буду я.

Напомним, что ЦСКА в последнем туре сыграл вничью с «Уфой». Дерби со «Спартаком» состоится 6 апреля.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответил Дед за ЦСКА
   396 / 916
сегодня в 13:23
Не внук за ЦСКА, а МОЙ внук, болеет за СпаМ ( называет себя ХРЮНДЕЛЕМ), второй внук, армеец, третий просто ботаник. Ну и что? Каждому своё.
И что, эти недоросли ненавидят друг друга?
lobsterdam
lobsterdam
   396 / 916
сегодня в 13:21
эта т.н. "ненависть" - явление, искусственно раздуваемое теми, кто с этого имеет выгоду. Глупо и непродуктивно "ненавидеть" кого-то только за то, что тот болеет за другой футбольный клуб. Скорей всего, Овчинников это прекрасно понимает, но таковы "правила игры", в которой он участвует, и поэтому ему надо поддерживать этот огонь, подливая в него горючего, типа надо ненавидеть Спартак!
abramjan
abramjan ответил Василий Копатович
   415 / 916
сегодня в 13:15
Овчина и цска раньше ненавидел а теперь ничего, деньги не пахнут. Заигрывает с болельщиками набирает баллы молодец)
поведение девушки с низкой социальной ответственностью у овчины...
Юрниекс
Юрниекс
   120 / 916
сегодня в 13:11
Таких как он - миллионы..
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Томик
   33 / 916
сегодня в 13:06
Сколько ни говори "мёд" - слаще не станет. Но если Вы получаете положительные эмоции, проговаривая регулярно фразы о всеобщей нелюбви (совместно с Вами) к Спартаку - валяйте, лишь бы пальцы о клавиатуру не стерлись, внук за цска Вы наш.
Не внук за ЦСКА, а МОЙ внук, болеет за СпаМ ( называет себя ХРЮНДЕЛЕМ), второй внук, армеец, третий просто ботаник. Ну и что? Каждому своё.
Василий Копатович
Василий Копатович
   914 / 916
сегодня в 12:57
Овчина и цска раньше ненавидел а теперь ничего, деньги не пахнут. Заигрывает с болельщиками набирает баллы молодец)
Исмет
Исмет ответил Дед за ЦСКА
   283 / 916
сегодня в 12:20
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
       692 / 916
    сегодня в 12:13
    Одна жизнь, одна ненависть.
    ГолдБол
    ГолдБол ответил Сов Армия
    сегодня в 12:13
    Спартаковские болельщики всегда хвастают, что у них болел больше чем в других клубах, вопрос конечно спорный. То что у них на стадион приходят больше болельщиков это не значит что за них больше болеют чем за других. А ненавидят их ещё больше чем за них болеют, так что не переживай Сергей Иванович ты не один в нашей стране, нас десятки миллионов.
    А тогда по каким показателям Вы судите, уважаемый господин? Вы же на угру с Динамо в Химках не всегда стадион собираете.............
    ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
    ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
       684 / 916
    сегодня в 12:06
    овец и в молодые годы интеллектом не блистал, а к старости маразм крепчает.
    ГолдБол
    ГолдБол
    сегодня в 12:06
    А кому и почему должен?
    kingoffam
    kingoffam
       190 / 916
    сегодня в 12:06
    Я давно говорил,что соккер пробомжовский и проконский сайт и результаты голосования это только подтверждают.Но даже при всем при этом они на двоих набрали лишь 36% в голосовалке против 31% спартачей.Притом,6% не болеют но уважают,а 22% относятся нейтрально.Большинство из этих 36 составляют бомжи-это понятно.Процентов 5 коней ну и процентов 5 на динамиков и прочих неадекватных личностей,коих хватает у всех.И чего там конский Дед пел про то,что Спартак ненавидят все,кроме тех,кто болеет?
    Томик
    Томик ответил Дед за ЦСКА
       306 / 916
    сегодня в 12:05
    На счёт уважаемого в стране клуба СпаМ у Сергея явный перебор! В России болельщики ВСЕХ клубов (кроме СпаМа естественно) этот клуП не любят, мягко говоря.
    Сколько ни говори "мёд" - слаще не станет. Но если Вы получаете положительные эмоции, проговаривая регулярно фразы о всеобщей нелюбви (совместно с Вами) к Спартаку - валяйте, лишь бы пальцы о клавиатуру не стерлись, внук за цска Вы наш.
    Брулин
    Брулин
       54 / 916
    сегодня в 11:49
    Овчинникову нужно работать с Радимовым, они споются) Нести чушь они оба умеют)
    Морозовский
    Морозовский ответил cska plus
       6 / 916
    сегодня в 11:48
    А у тебя то чё полыхает? Как бы про Ростов ничего не сказал.
    Для тебя Сергей Иваныч тоже пёс? Ты ж конь ведь?
    la_masia
    la_masia
       67 / 916
    сегодня в 11:37
    Правильно сказал Игнашевич! Есть два Овчинникова!!!
    Товарищ переобутый)
    В прессе говорит одно, товарищам другое...
    Рожденные ползать , летать не могут! Это он говорил про ЦСКА...
    Киренск
    Киренск
       916 / 916
    сегодня в 11:36
    Ни когда не видел неновести среди нормальных болельщиков к какому либо клубу, только у некоторых дегератов, какие есть на этом сайте
    Serg3.12
    Serg3.12
       7 / 916
    сегодня в 11:26
    Хороший пиар) Зачтено)
    kingoffam
    kingoffam ответил Дед за ЦСКА
       190 / 916
    сегодня в 11:16
    Ты за всех не впрягайся.Бомжи и лошаки-это не все
    kingoffam
    kingoffam
       190 / 916
    сегодня в 11:14
    У Овчинникова всегда с головой проблемы были.И с возрастом явно лучше не стало.
    galem72
    galem72
       119 / 916
    сегодня в 11:10
    Мутон прям раздухарился на заявлениях! Видимо, устал сидеть в забвении и решил хайпануть на дерби. Кентавр...
    ))
    Sunny.
    Sunny.
       72 / 916
    сегодня в 11:01
    Имеет право
    баба яга ЗА
    баба яга ЗА ответил Пулково-2
       904 / 916
    сегодня в 10:57
    Спартак ненавидит почти вся страна, за исключением ЗАО Москвы и тарасовки.
    я болею за Спартак
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       33 / 916
    сегодня в 10:52
    На счёт уважаемого в стране клуба СпаМ у Сергея явный перебор!
    В России болельщики ВСЕХ клубов (кроме СпаМа естественно) этот клуП не любят, мягко говоря.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       34 / 916
    сегодня в 10:51
    Я с тобой Сергей Иванович!!!
    cska plus
    cska plus ответил Морозовский
       17 / 916
    сегодня в 10:48
    То-то у Игоря в каждом матче крышу сносит! С таким тренером-неадекватом Овчнниковым на Игорьково бешенство можно смотреть с пониманием и сочувствием!
    А у тебя то чё полыхает? Как бы про Ростов ничего не сказал.
    cska plus
    cska plus
       17 / 916
    сегодня в 10:47
    Это гетто ненавидит вся Россия в том числе и сами хрющи, например губошлёп, фратрия и т.д.
    PITER_1
    PITER_1
       214 / 916
    сегодня в 10:47
    только нацики из фратии за свиней и глоры разные да наркоты, не зря инородными называют
    Сов Армия
    Сов Армия
       391 / 916
    сегодня в 10:45
    Спартаковские болельщики всегда хвастают, что у них болел больше чем в других клубах, вопрос конечно спорный. То что у них на стадион приходят больше болельщиков это не значит что за них больше болеют чем за других. А ненавидят их ещё больше чем за них болеют, так что не переживай Сергей Иванович ты не один в нашей стране, нас десятки миллионов.
    161регион
    161регион
       52 / 916
    сегодня в 10:38
    Патлатый решил пропиариться....
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