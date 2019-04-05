Овчинников: «Кто-то же должен ненавидеть „Спартак“. Пусть это буду я»

сегодня, 08:51

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников перед дерби со «Спартаком» вспомнил свою цитату из прошлого: «Больше всего ненавижу в жизни две вещи: хлебные крошки на столе и московский „Спартак“».

С точки зрения «Спартака» ничего не поменялось (улыбается). Убеждения – они пожизненные. Думаю, «спартачи» ко мне тоже не испытывают большой любви. Есть уважаемый в стране клуб «Спартак», но кто-то же должен его ненавидеть, правильно? Пускай это буду я.