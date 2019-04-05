Овчинников: «У вратаря Акинфеева нет недостатков. Это топ из топов»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников оценил игру вратаря «армейцев» Игоря Акинфеева.
Акинфеев - талант. Трудолюбивых много – талантливых и гениальных мало. А Акинфеев гениален по-своему. Посмотрите, как рано он начал и сколько лет играет на высочайшем уровне. Сколько у Игоря матчей, серий, чемпионатов Европы, мира, титулов. У него как у вратаря нет недостатков – это прямо топ из топов. Явление. Наши болельщики, понятно, это понимают, но и другим тоже не мешало бы понять.
Молодым Помазуну и Кырнацу повезло тренироваться бок о бок с такой величиной. Надо отдать им должное: они это осознают и работают на тренировках с полной отдачей, постоянно прогрессируют. Илья на высочайшем уровне провёл игру с «Ромой» в Лиге чемпионов: хоть мы и пропустили трижды, его вины там нет. Ну а Жора вообще на ноль отыграл с «Реалом», это не каждому дано (смеётся).
Игорь занимает 15 место в списке лучших вратарей СТОЛЕТИЯ (см. IFFHS) и 9 место в списке УЕФА за 2018 год.
Завидуйте молча. А ляпы бывают у ВСЕХ вратарей, даже Лев Яшин умудрился пропустить гол от ВРАТАРЯ ( выбивал мяч с руки ) Зураба Шехтеля Зенит в 1949 году.
Игорь занимает 15 место в списке лучших вратарей СТОЛЕТИЯ (см. IFFHS) и 9 место в списке УЕФА за 2018 год.
Завидуйте молча. А ляпы бывают у ВСЕХ вратарей, даже Лев Яшин умудрился пропустить гол от ВРАТАРЯ ( выбивал мяч с руки ) Зураба Шехтеля Зенит в 1949 году.
Что же ещё может сказать этот мутон, дрессируя в лошаднике? ))
Что же ещё может сказать этот мутон, дрессируя в лошаднике? ))
Патамушта это позорище...
Патамушта это позорище...
самордка из глухого таджик ского аула? Так бывает в сказках не переживай. А Игорь и сейчас был бы основным, если бы здоровье не вынудило уйти. Черчесов продолжает
надеяться, что он вернётся. Так что уймись и не срамись
самордка из глухого таджик ского аула? Так бывает в сказках не переживай. А Игорь и сейчас был бы основным, если бы здоровье не вынудило уйти. Черчесов продолжает
надеяться, что он вернётся. Так что уймись и не срамись
Играл за Локомотив, Динамо, всех предал ради цска, которую в бытность игроком ненавидел!
ИУДА
Играл за Локомотив, Динамо, всех предал ради цска, которую в бытность игроком ненавидел!
ИУДА
а тренеров вратарей не посещают допинг- офицеры?
а тренеров вратарей не посещают допинг- офицеры?
трудолюбивых много, но не в РПЛ.
трудолюбивых много, но не в РПЛ.
Овчина сам себе поставил пятерку!
Овчина сам себе поставил пятерку!