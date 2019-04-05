Овчинников: «У вратаря Акинфеева нет недостатков. Это топ из топов»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников оценил игру вратаря «армейцев» Игоря Акинфеева.

Акинфеев - талант. Трудолюбивых много – талантливых и гениальных мало. А Акинфеев гениален по-своему. Посмотрите, как рано он начал и сколько лет играет на высочайшем уровне. Сколько у Игоря матчей, серий, чемпионатов Европы, мира, титулов. У него как у вратаря нет недостатков – это прямо топ из топов. Явление. Наши болельщики, понятно, это понимают, но и другим тоже не мешало бы понять.

Молодым Помазуну и Кырнацу повезло тренироваться бок о бок с такой величиной. Надо отдать им должное: они это осознают и работают на тренировках с полной отдачей, постоянно прогрессируют. Илья на высочайшем уровне провёл игру с «Ромой» в Лиге чемпионов: хоть мы и пропустили трижды, его вины там нет. Ну а Жора вообще на ноль отыграл с «Реалом», это не каждому дано (смеётся).