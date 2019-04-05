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Овчинников: «У вратаря Акинфеева нет недостатков. Это топ из топов»

сегодня, 09:01

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников оценил игру вратаря «армейцев» Игоря Акинфеева.

Акинфеев - талант. Трудолюбивых много – талантливых и гениальных мало. А Акинфеев гениален по-своему. Посмотрите, как рано он начал и сколько лет играет на высочайшем уровне. Сколько у Игоря матчей, серий, чемпионатов Европы, мира, титулов. У него как у вратаря нет недостатков – это прямо топ из топов. Явление. Наши болельщики, понятно, это понимают, но и другим тоже не мешало бы понять.

Молодым Помазуну и Кырнацу повезло тренироваться бок о бок с такой величиной. Надо отдать им должное: они это осознают и работают на тренировках с полной отдачей, постоянно прогрессируют. Илья на высочайшем уровне провёл игру с «Ромой» в Лиге чемпионов: хоть мы и пропустили трижды, его вины там нет. Ну а Жора вообще на ноль отыграл с «Реалом», это не каждому дано (смеётся).

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Все комментарии
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Y.N.W.A.
   134 / 916
сегодня в 13:24
Бред. Хороший кипер, не более. Уж точно не топ. Таких в одной АПЛ под десяток.
Таких в нашей РПЛ еще пяток будет , не меньше.
Valeriy-48
Valeriy-48 ответил alexamit
   830 / 916
сегодня в 13:02
Сколько грязи здесь льют на Акинфеева всевозможные так называемые болелы!Уймитесь!И поглядите ПРАВДЕ в глаза-ни один из ныне играющих вратарей не стоят и шипов подмёток Акинфеевых бутс,а уж про долголетие его и говорить не стоит.А ляпы бывают всех.Даже у Бога,который по ошибке вас создал.
Не понятно о каких вратарях вы говорите, если в России, то наверно вы правы. Я с большим уважением отношусь к Акинфееву, но это скорее лучший вратарь Российского чемпионата, не более.
Penokkio
Penokkio
   423 / 916
сегодня в 12:40
Видимо, Овчина не видел гол от Кореи на ЧМ-2014
alexamit
alexamit
   300 / 916
сегодня в 11:51
Сколько грязи здесь льют на Акинфеева всевозможные так называемые болелы!Уймитесь!И поглядите ПРАВДЕ в глаза-ни один из ныне играющих вратарей не стоят и шипов подмёток Акинфеевых бутс,а уж про долголетие его и говорить не стоит.А ляпы бывают всех.Даже у Бога,который по ошибке вас создал.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Y.N.W.A.
   33 / 916
сегодня в 11:39
Бред. Хороший кипер, не более. Уж точно не топ. Таких в одной АПЛ под десяток.
Сударь, вы профан в футболе.
Игорь занимает 15 место в списке лучших вратарей СТОЛЕТИЯ (см. IFFHS) и 9 место в списке УЕФА за 2018 год.
Завидуйте молча. А ляпы бывают у ВСЕХ вратарей, даже Лев Яшин умудрился пропустить гол от ВРАТАРЯ ( выбивал мяч с руки ) Зураба Шехтеля Зенит в 1949 году.
cska plus
cska plus
   17 / 916
сегодня в 11:04
Только хрющи завидуют от бессилия.
galem72
galem72
   119 / 916
сегодня в 10:57
"...он прямо топ из топов..."

Что же ещё может сказать этот мутон, дрессируя в лошаднике? ))
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   108 / 916
сегодня в 10:27
Бред. Хороший кипер, не более. Уж точно не топ. Таких в одной АПЛ под десяток.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 916
сегодня в 10:27
Ага, одна серия из 43 матчей чего стоит! Никому не повторить, даже близко не подойти.
Патамушта это позорище...
Союзник противников
Союзник противников
   76 / 916
сегодня в 10:25
У него недостатков-куча,как и у всякого вратаря,которого причисляют к категории "бессмертных".Кого только в последнее время таковым не объявляли,а на поле нет-нет,да мы видим нелепые голы Буффона,Кана и всех нынешних кумиров.Есть общий уровень,а есть конкретная ошибка в данном конкретном эпизоде.Вот в последнем матче Акинфеев в обеих голах точно недоработал,а в матче с "Арсеналом"(при всех хихиканьях его недоброжелателей)его трудно в чём-то обвинить.Лучше смотрите,геноссе,в графу "пропущено" текущего чемпионата.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   35 / 916
сегодня в 10:21
По сравнению с тремя свиными неудачниками сказано в точку.
Ruslik1982
Ruslik1982
   122 / 916
сегодня в 10:21
топ из топов, рекордсмен с недосягаемым рекордом
Башмакоса
Башмакоса
   320 / 916
сегодня в 10:19
Что-то ТОПвратарь все больше пускает пенок. Защищает Босс Гарика всячески, но с таким ростом как у него, он должен прыгать как Касильяс, а у него с этим не очень. Сейчас начнут мне лечить про выбор позиции - может быть. А игра на выходах - это совсем не ТОП!
Морозовский
Морозовский
   6 / 916
сегодня в 10:11
Серий у Игоря хватает - знаменит!
la_masia
la_masia
   67 / 916
сегодня в 10:07
Он по ходу забыл сухую серию ТОП вратаря и случаи когда он в свои ворота закидывал горячие мячи)))
mihaluch
mihaluch
   102 / 916
сегодня в 10:01
Плохо играет на выходах(гол от Испании на ЧМ),не умеет выносить мяч кулаком одной руки - это что не недостатки.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Игорь Яковлевич
   30 / 916
сегодня в 09:59
8тренеров сборной, включая трех иностранцев, при которых Акинфеев 15 лет был основным вратарём сборной оказывается в футболе разбираются хуже тебя


самордка из глухого таджик ского аула? Так бывает в сказках не переживай. А Игорь и сейчас был бы основным, если бы здоровье не вынудило уйти. Черчесов продолжает
надеяться, что он вернётся. Так что уймись и не срамись
ekliziast
ekliziast
   339 / 916
сегодня в 09:53
У Овчины начался старческий маразм, что надо заметить , довольно рано.Этого гениального ни один приличный клуб в упор не видит, а они не хуже Сергазы разбираются в талантах.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   27 / 916
сегодня в 09:51
Акинфеев топ только по меркам РПЛ
Игорь Яковлевич
Игорь Яковлевич ответил LOpp
   183 / 916
сегодня в 09:47
Тренеры вратарей Эстонии, Латвии, Израиля, Словении, Словакии, Ирландии, Северной Ирландии, Кореи, Алжира, Молдавии, Мексики, Уругвая, Хорватии: Спасибо цска за такого прекрасного вратаря!
Игорь Яковлевич
Игорь Яковлевич
   183 / 916
сегодня в 09:46
Акинфеев - талант. Бить рекорды не каждому дано. Трудолюбивых много – талантливых и гениальных, которые даже после кальяна рекорды ставят, мало. А Акинфеев гениален по-своему. Это же гениально - всю карьеру быть дырой и стать хероем нации из-за плохого выстрела игрока испанской молодёжки. Посмотрите, как рано его протащили в состав и сколько лет его лобби позволяет ему играть на высочайшем уровне. Сколько у Игоря матчей против Эстонии, Латвии, Израиля, Словении, Словакии, Ирландии, Северной Ирландии, Кореи, Алжира, Молдавии, Мексики, Уругвая, Хорватии. У него как у вратаря нет недостатков – если ты не вратарь, откуда у тебя будут недостатки как вратаря? Явление, за которое стыдно. Нашим болельщикам, понятно, приказано в это верить, но и другим тоже не мешало бы дать понять.
Николай 86
Николай 86
   177 / 916
сегодня в 09:45
Вот это понравилось: "сколько у Игоря серий". Да уж, лигочемпионские сухари вряд ли кто перебьет. Даже овчина его троллит
Игорь Яковлевич
Игорь Яковлевич
   183 / 916
сегодня в 09:42
Овчина АУТ!!!!!!!!!!!!!!!
Играл за Локомотив, Динамо, всех предал ради цска, которую в бытность игроком ненавидел!
ИУДА
112910415
112910415
   85 / 916
сегодня в 09:33
мысль понятна, но вот степень восторга...
а тренеров вратарей не посещают допинг- офицеры?
dzvinka
dzvinka
   48 / 916
сегодня в 09:28
топ из топов - это чтото новое.
трудолюбивых много, но не в РПЛ.
makkie
makkie ответил LOpp
   12 / 916
сегодня в 09:28
Тренер вратарей цска хвалит вратаря цска. Овчина сам себе поставил пятерку!
Это как самому себе лайк поставить - местные клоноводы знают :)
makkie
makkie
   12 / 916
сегодня в 09:28
Интервью в кабаке брали? Овчинников или на веселе или троллит :)
beefs
beefs
   97 / 916
сегодня в 09:28
Акинфеев хороший вратарь, но последнее время стал меньше выручать команду, а больше возмущаться, а это признак потери формы...
Footbolista
Footbolista
   5 / 916
сегодня в 09:20
Нормальный вратарь...только дыра между ног, возраст и любимое число 43 )...и между рук дыра)...корейцев вспомнил)...
LOpp
LOpp
   10 / 916
сегодня в 09:17
Тренер вратарей цска хвалит вратаря цска.
Овчина сам себе поставил пятерку!
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