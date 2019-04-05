Боярский назвал 3 причины, почему «Зенит» обыграет «Локомотив»

Известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал, почему «сине-бело-голубые» должны обыграть «Локомотив» в матче 22-го тура РПЛ .

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице, а «Локо» занимает второе место, отставая на 6 очков.

1. В хорошей форме находятся лидеры: Лунев, Азмун и другие.



2. Семак готовит команду к достойному участию в международных турнирах. Сергей Богданович ведет «Зенит» вперед.



3. «Локомотив» находится в хорошей форме, но не в лучшей, чем, например, «Оренбург», который дал нам бой в прошлом туре. И все равно «Зенит» сумел переломить ход встречи. Так что у питерской команды есть потенциал, чтобы справиться с «Локомотивом».