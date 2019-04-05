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Боярский назвал 3 причины, почему «Зенит» обыграет «Локомотив»

сегодня, 09:14
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит07.04.2019 в 19:00 Не начался

Известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал, почему «сине-бело-голубые» должны обыграть «Локомотив» в матче 22-го тура РПЛ.

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице, а «Локо» занимает второе место, отставая на 6 очков.

1. В хорошей форме находятся лидеры: Лунев, Азмун и другие.

2. Семак готовит команду к достойному участию в международных турнирах. Сергей Богданович ведет «Зенит» вперед.

3. «Локомотив» находится в хорошей форме, но не в лучшей, чем, например, «Оренбург», который дал нам бой в прошлом туре. И все равно «Зенит» сумел переломить ход встречи. Так что у питерской команды есть потенциал, чтобы справиться с «Локомотивом».

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Все комментарии
Мaкc
Мaкc ответил Ragnar_Lodbrok
   400 / 916
сегодня в 13:08
Опять клоны Славнова и Литейного ставят дизлайки. Займитесь делом, клоноводы
кто такой Питерман, чей это клон? вчера написал комментарий(Севилья ещё поборется за четвёртую путёвку в лигу чемпионов) так он зашёл ко мне в комментарии и все за дизлайкал, обратился к модераторам, говорят что это нормально на этом сайте, правилами разрешено випам.
alexamit
alexamit
   300 / 916
сегодня в 11:55
Ещё один Гена Орлов нашёлся!
Питермен
Питермен
   18 / 916
сегодня в 11:33
Хорошая аналитика, конечно обыграем. Вперёд за Питер.
Misha78
Misha78
   364 / 916
сегодня в 11:08
А вот пункт против нас, Зенит хуже играет на выездах, но предчувствие у меня, что Зенит выиграет у Локо.
ermak6848
ermak6848
   135 / 916
сегодня в 11:05
Мишка текст заучил вот и бакланит...
Байкал-38
Байкал-38
   53 / 916
сегодня в 11:01
Я могу опровергнуть любой пункт Боярского и накидать ещё с горкой сверху, но зачем? Я думаю игра сама всё расставит по местам! Единственное в чём он прав это хорошая форма Азмуна, а вот с Лунёвым он явно ошибся, при хорошей игре он иногда теряется в воротах и допускает много ошибок.
Не бегите впереди паровоза, раздавит!!!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   27 / 916
сегодня в 10:45
    морозз
    морозз
       70 / 916
    сегодня в 10:42
    Что то Боярский знает и темнит, видимо расклад судейский в пользу Зенита и итог уже ему известен...пару пенальти и удаление проводницы! Миллеру видимо очень нужна ЛЧ, надо же свой личный газ рекламировать и значит все методы хороши!
    Дворник Тарасовки
    Дворник Тарасовки ответил Крестовский баклан
    сегодня в 10:36
    Боярский - чемпион мира по переобуванию на бегу аххах
    Где смеяться?
    Крестовский баклан
    Крестовский баклан
       564 / 916
    сегодня в 10:34
    Боярский - чемпион мира по переобуванию на бегу аххах
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
       27 / 916
    сегодня в 10:31
    Опять клоны Славнова и Литейного ставят дизлайки. Займитесь делом, клоноводы
    Союзник противников
    Союзник противников
       76 / 916
    сегодня в 10:28
    Три тысячи чертей
    и куча дури,
    Боярский ,ты злодей-
    "Зенит" продует!
    пердун из Тарасовки
    пердун из Тарасовки
       528 / 916
    сегодня в 10:27
    Миша Боярский достойный человек, не то что наш Димка Назаров !
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       122 / 916
    сегодня в 10:23
    возьмите обязательно интервью у Боярского после игры, спросите про 3 причины поражения. Будет что-то типа:
    1. Лидеры не показали своей лучшей игры
    2. Очень много сил потратили в международных турнирах
    3. Локомотив находится в хорошей форме, точка
    Alex12357
    Alex12357
       381 / 916
    сегодня в 10:21
    Миша !Ты что с будуна или белены объелся?Всё будет зависеть от ставок на тотализаторе,где будет больше куш ,тот и выйграет ,это же Россия!
    161регион
    161регион
       52 / 916
    сегодня в 10:15
    1.причина: э ге гей,тысяча чертей....
    2.причина: у каналия и моя шляпа....
    3.причина: потому что я Гасконец черт побери...е гей....
    мудрый котяра
    мудрый котяра
       100 / 916
    сегодня в 10:15
    согласен с Михаилом Боярским. максимум на что может надеяться Локомотив-это ничья, да и то вряд ли.
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
       464 / 916
    сегодня в 10:12
    Зенитушка им покажет как играть надо
    ДСА
    ДСА
       151 / 916
    сегодня в 10:10
    Поживём-увидем
    Denkuz
    Denkuz
       148 / 916
    сегодня в 10:09
    Юбилейные больше не котируются.
    la_masia
    la_masia
       67 / 916
    сегодня в 10:09
    Первая причина - это ты,

    а вторая - все твои мечты,

    третья - это все твои слова,

    я им не поверил едва!



    Четвёртая причина - это ложь.

    Кто прав, кто виноват - не разберёшь!

    А пятая причина - это боль,

    оттого, что умерла любовь.
    STVA 1
    STVA 1
       111 / 916
    сегодня в 10:08
    В отличной форме лидеры - Лунев , Азмун и др.Вот именно , что других тупо нет.Азмун хорош , с этим не поспоришь.В общем игра рассудит.
    1 команда
    1 команда
       95 / 916
    сегодня в 10:06
    Причина одна, Зенит солиднее и сильнее.
    Zenit_84
    Zenit_84
       104 / 916
    сегодня в 10:06
    Ставь МС
    Коля Ретивый
    Коля Ретивый ответил Морозовский
       683 / 916
    сегодня в 10:03
    Семак - Сусанин. Лунёв - дыра. Потенциал - бабло! В Европе эти аргументы не катят!
    В Европе катит ПАОК и Рапид.
    Морозовский
    Морозовский
       6 / 916
    сегодня в 10:01
    Семак - Сусанин.
    Лунёв - дыра.
    Потенциал - бабло!
    В Европе эти аргументы не катят!
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 916
    сегодня в 09:59
    Боярский знает толк в футболе. Гыгыгы
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       9 / 916
    сегодня в 09:59
    Результат в этом матче может быть любым!
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
       290 / 916
    сегодня в 09:57
    дартаньян про междусобойчик с оренбургом помолчал бы
    ну а про паровозов там как карта ляжет если братья будут
    х-н пинать то про-бут ,а если нормальный настрой то от
    бакланов только перья будут лететь.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Garrincha58
       30 / 916
    сегодня в 09:53
    А Гилерме первый вратарь сборной, а Лунев на лавке и не зря. Так?
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