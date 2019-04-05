Боярский назвал 3 причины, почему «Зенит» обыграет «Локомотив»

Известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал, почему «сине-бело-голубые» должны обыграть «Локомотив» в матче 22-го тура РПЛ.
На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице, а «Локо» занимает второе место, отставая на 6 очков.
1. В хорошей форме находятся лидеры: Лунев, Азмун и другие.
2. Семак готовит команду к достойному участию в международных турнирах. Сергей Богданович ведет «Зенит» вперед.
3. «Локомотив» находится в хорошей форме, но не в лучшей, чем, например, «Оренбург», который дал нам бой в прошлом туре. И все равно «Зенит» сумел переломить ход встречи. Так что у питерской команды есть потенциал, чтобы справиться с «Локомотивом».
Не бегите впереди паровоза, раздавит!!!
Не бегите впереди паровоза, раздавит!!!
и куча дури,
Боярский ,ты злодей-
"Зенит" продует!
и куча дури,
Боярский ,ты злодей-
"Зенит" продует!
1. Лидеры не показали своей лучшей игры
2. Очень много сил потратили в международных турнирах
3. Локомотив находится в хорошей форме, точка
1. Лидеры не показали своей лучшей игры
2. Очень много сил потратили в международных турнирах
3. Локомотив находится в хорошей форме, точка
2.причина: у каналия и моя шляпа....
3.причина: потому что я Гасконец черт побери...е гей....
2.причина: у каналия и моя шляпа....
3.причина: потому что я Гасконец черт побери...е гей....
а вторая - все твои мечты,
третья - это все твои слова,
я им не поверил едва!
Четвёртая причина - это ложь.
Кто прав, кто виноват - не разберёшь!
А пятая причина - это боль,
оттого, что умерла любовь.
а вторая - все твои мечты,
третья - это все твои слова,
я им не поверил едва!
Четвёртая причина - это ложь.
Кто прав, кто виноват - не разберёшь!
А пятая причина - это боль,
оттого, что умерла любовь.
Лунёв - дыра.
Потенциал - бабло!
В Европе эти аргументы не катят!
Лунёв - дыра.
Потенциал - бабло!
В Европе эти аргументы не катят!
ну а про паровозов там как карта ляжет если братья будут
х-н пинать то про-бут ,а если нормальный настрой то от
бакланов только перья будут лететь.
ну а про паровозов там как карта ляжет если братья будут
х-н пинать то про-бут ,а если нормальный настрой то от
бакланов только перья будут лететь.