Семак: «Приложим все усилия, чтобы удержать лидерство»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ против «Локомотива».

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице, а «Локо» занимает второе место, отставая на 6 очков.

У „Локомотива“ есть все для того, чтобы бороться за первое место. Сейчас они справились с нехваткой очков и находятся в верхней части таблицы. Мы приложим все усилия для того, чтобы остаться на том месте, на котором мы находимся сейчас. Но это непросто — у нас хорошие конкуренты.

Всем командам сложнее играть на выезде. Иногда у некоторых команд получаются удачные выездные сезоны, но, как правило, это касается команд, которые играют в контратаку.