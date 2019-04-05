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Семак: «Приложим все усилия, чтобы удержать лидерство»

сегодня, 11:20
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит07.04.2019 в 19:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ против «Локомотива».

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице, а «Локо» занимает второе место, отставая на 6 очков.

У „Локомотива“ есть все для того, чтобы бороться за первое место. Сейчас они справились с нехваткой очков и находятся в верхней части таблицы. Мы приложим все усилия для того, чтобы остаться на том месте, на котором мы находимся сейчас. Но это непросто — у нас хорошие конкуренты.

Всем командам сложнее играть на выезде. Иногда у некоторых команд получаются удачные выездные сезоны, но, как правило, это касается команд, которые играют в контратаку.

«Зенит» в прошлом туре обыграл «Оренбург». 

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 916
сегодня в 11:58
Федун тоже прикладывает все усилия в судейский корпус. Гыгыгы
Arragon
Arragon
   738 / 916
сегодня в 11:47
Паровоз порвет все ваши усилия.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   296 / 916
сегодня в 11:25
Согласен с Симоком
1 команда
1 команда
   95 / 916
сегодня в 11:21
Удачи Зениту!
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