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Бояринцев вспомнил о самом запоминающемся матче с ЦСКА

сегодня, 10:05
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев рассказал о том, какое дерби против ЦСКА ему запомнилось больше всего. 

Летом 2009 года мы выиграли 2:1, Алекс забил два мяча. Тот матч с ЦСКА — самый памятный для меня, потому что с 2005 по 2007 год мне, к сожалению, в составе «Спартака» не удавалось обыграть ЦСКА. Помню тот матч — полный стадион, игра хорошая. Победа всегда вкуснее. 

То, что мы долго не могли обыграть ЦСКА, особо никогда не напрягало. Выходили и бились. Помню, ЦСКА выходил на дерби в статусе обладателя Кубка УЕФА, мы вели после первого тайма, но упустили победу. ЦСКА тогда был очень хорош. Конечно, матчи против ЦСКА всегда носили особый статус, и из-за поражений мы переживали. Вообще там и ничейных результатов было много, но когда такая армия болельщиков ждет победы, горечь после матчей все равно остается. Обидно было проигрывать в трофейных матчах — на Кубок, на Суперкубок. 

Но потом баланс восстановился. Следующее поколение ребят, игравших за «Спартак», выигрывали в дерби. И хорошо выигрывали! Любые серии заканчиваются — как плохие, так и хорошие. В этом и есть прелесть спорта.

Напомним, что в рамках 22-го тура РПЛ «Спартак» сыграет с ЦСКА.  

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
   122 / 916
сегодня в 10:54
Бояринцеву бы с Боярским поспорить за футбол, за флакончиком боярышника
serh62
serh62 ответил Footbolista
   45 / 916
сегодня в 10:38
Нормальный зулус вагнер - настоящий армеец))...
неважно кто он...важно что он наколотил вам больше всех голов.
Footbolista
Footbolista ответил serh62
   5 / 916
сегодня в 10:37
Нормальный зулус вагнер - настоящий армеец))...
serh62
serh62 ответил Footbolista
   45 / 916
сегодня в 10:35
Свечку держал?)...кокос тоже не бромантан)...
да нет..свечку не держал. но после завоевания таких кубков нормальные мужики бухают..впрочем вам это не знакомо. да и врятли узнаете.
Сов Армия
Сов Армия
   391 / 916
сегодня в 10:33
Интересно когда это баланс восстановился? Это же надо так накуриться
Footbolista
Footbolista ответил serh62
   5 / 916
сегодня в 10:31
Свечку держал?)...кокос тоже не бромантан)...
serh62
serh62 ответил Footbolista
   45 / 916
сегодня в 10:30
То есть были под допингом?)...
ну не брамантан ведь....
Footbolista
Footbolista ответил serh62
   5 / 916
сегодня в 10:29
То есть были под допингом?)...
makkie
makkie
   12 / 916
сегодня в 10:29
Да, отвозили в том матче коней знатно - Веллитон просто убегал от медлительных защитников. Могли 4-5 голов забить.
serh62
serh62
   45 / 916
сегодня в 10:28
после кубка УЕФА. полупьяными обыграли спартак...да и вдесятером отыгрывались с 0-1 на 3-1.
Footbolista
Footbolista ответил cska1948
   5 / 916
сегодня в 10:23
После 0:6 кони сами должны были сжечь лошадку)...
КЭТиК
КЭТиК
   185 / 916
сегодня в 10:16
Победы всегда запоминаются, особенно редкие.
Nafnafik
Nafnafik
   144 / 916
сегодня в 10:13
Обидно было проигрывать в трофейных матчах — на Кубок, на Суперкубок.

О трофеях мог бы и не говорить, это слово для свиней не знакомо.
cska1948
cska1948
   78 / 916
сегодня в 10:12
"...То, что мы долго не могли обыграть ЦСКА, особо никогда не напрягало..."
---------------------------------
Правда поэтому поводу в Тарасовке сжигали лошадку, а так никогда не напрягало.
Alladins
Alladins
   101 / 916
сегодня в 10:08
Вспомнил редкий матч, когда свиньи выиграли, больше вспомнить нечего.
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