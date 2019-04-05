Адвокат: «Вес Кокорина составляет 82 кг, как и до поступления в СИЗО»

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказала о состоянии здоровья своего подзащитного.
Ранее в СМИ обратили внимание, что Кокорин визуально поправился за время пребывания в СИЗО.
Относительно состояния здоровья Александра хочу отметить, что по причине отсутствия разрешения следователя, посещение его в СИЗО спортивным врачом не состоялось. Правая нога Александра находится в том же болезненном состоянии. Согласно медицинским документам СИЗО ее ежедневно осматривают фельдшеры изолятора. Информация СМИ об избыточном весе Александра или ошибочна, или заведомо ложна, его вес, официально зафиксированный в медицинской карте, составляет 82 кг, как и до поступления в СИЗО.
Напомним, что арест футболиста продлен до 25 сентября.
СЛЕДАКОВ НА НАРЫ !!!
СЛЕДАКОВ НА НАРЫ !!!