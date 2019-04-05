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Адвокат: «Вес Кокорина составляет 82 кг, как и до поступления в СИЗО»

сегодня, 11:14

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказала о состоянии здоровья своего подзащитного.

Ранее в СМИ обратили внимание, что Кокорин визуально поправился за время пребывания в СИЗО.

Относительно состояния здоровья Александра хочу отметить, что по причине отсутствия разрешения следователя, посещение его в СИЗО спортивным врачом не состоялось. Правая нога Александра находится в том же болезненном состоянии. Согласно медицинским документам СИЗО ее ежедневно осматривают фельдшеры изолятора. Информация СМИ об избыточном весе Александра или ошибочна, или заведомо ложна, его вес, официально зафиксированный в медицинской карте, составляет 82 кг, как и до поступления в СИЗО.

Напомним, что арест футболиста продлен до 25 сентября. 

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Все комментарии
NbKA555
NbKA555
   281 / 916
сегодня в 13:25
Про вес верю,но суть в том.Что объем кг мясо(т.е. мышц),намного меньше чем объем сала(то есть жира).В этом вся разница,можно весить 82кг и быть в форме,а можно весить 82кг и быть не в форме.Мышцы имеют свойства отрофирововаться
Pronto
Pronto
   440 / 916
сегодня в 12:14
Ну конечно. А моська на кабанью харю стала похожа от здорового питания в столовой СИЗО, ага.
la_masia
la_masia
   67 / 916
сегодня в 11:40
А рожа пухнет от чего?
neomessi
neomessi ответил Верг
   170 / 916
сегодня в 11:36
Как и сам клуб))
neomessi
neomessi
   170 / 916
сегодня в 11:35
А рост?
Верг
Верг
   507 / 916
сегодня в 11:24
Адвокатов нормальных им подобрали! прямо под стать!такие же бестолковые!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   36 / 916
сегодня в 11:22
СВОБОДУ КОКОРИНУ !!!

СЛЕДАКОВ НА НАРЫ !!!
Alladins
Alladins
   101 / 916
сегодня в 11:22
Зато вес адвоката наверняка увеличился, на халяву так жрать.
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