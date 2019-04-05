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Мендес: «Яго Аспас важнее для „Сельты“, чем Месси для „Барселоны“»

сегодня, 16:53

Полузащитник «Сельты» Браис Мендес высоко оценил влияние на игру клуба из Виго нападающего Яго Аспаса, который в текущем сезоне забил 13 голов и сделал 4 ассиста в 20 матчах Примеры. Некоторую часть сезона Аспас пропустил из-за травмы.

Месси отличается от остальных игроков, но и Аспас имеет большое значение для нашей команды. В этом сезоне, могу сказать, что Аспас важнее для нас, чем Месси для «Барселоны». Не каждый игрок так живет футболом, как Яго. Он всегда рад быть на поле.

«Сельта» занимает 18-е место в таблице Примеры и находится в одном пункте от спасительной 17-й строчки. 

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   203 / 920
сегодня в 18:11
Сельта вылетит просто .
da da da
da da da
   326 / 920
сегодня в 17:39
жаль в Ливерпуле не заиграл
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   37 / 920
сегодня в 16:56
Удачи Сельте.
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