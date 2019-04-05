Мендес: «Яго Аспас важнее для „Сельты“, чем Месси для „Барселоны“»

сегодня, 16:53

Полузащитник «Сельты» Браис Мендес высоко оценил влияние на игру клуба из Виго нападающего Яго Аспаса, который в текущем сезоне забил 13 голов и сделал 4 ассиста в 20 матчах Примеры. Некоторую часть сезона Аспас пропустил из-за травмы.

Месси отличается от остальных игроков, но и Аспас имеет большое значение для нашей команды. В этом сезоне, могу сказать, что Аспас важнее для нас, чем Месси для «Барселоны». Не каждый игрок так живет футболом, как Яго. Он всегда рад быть на поле.

«Сельта» занимает 18-е место в таблице Примеры и находится в одном пункте от спасительной 17-й строчки.