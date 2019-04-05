Сарри: «Хотел бы я сохранить Игуаина? Да, конечно»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри признался, что хотел бы сохранить нападающего Гонсало Игуаина в своей команде. В данный момент форвард выступает за лондонский клуб на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Ювентусу».

Хотел бы я сохранить Игуаина? Да, конечно, но решение зависит от клуба. Права принадлежат «Ювентусу», пока не ясно, в какой ситуации мы находимся.

Я думаю, что он может играть лучше. Он должен улучшить свою форму. Он может быть очень полезным для нас в концовке сезона.