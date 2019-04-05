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Сарри: «Хотел бы я сохранить Игуаина? Да, конечно»

сегодня, 16:50

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри признался, что хотел бы сохранить нападающего Гонсало Игуаина в своей команде. В данный момент форвард выступает за лондонский клуб на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Ювентусу».

Хотел бы я сохранить Игуаина? Да, конечно, но решение зависит от клуба. Права принадлежат «Ювентусу», пока не ясно, в какой ситуации мы находимся. 

Я думаю, что он может играть лучше. Он должен улучшить свою форму. Он может быть очень полезным для нас в концовке сезона. 

Вы очень хорошо знаете, что в первые месяцы нелегко играть в АПЛ. Я думаю, у него есть время, чтобы стать лучше. 

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   47 / 920
сегодня в 18:12
при здравом уме - если только юве доплатит - но то что творится в челси уже не шибко смахивает на здравый ум.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   157 / 920
сегодня в 17:18
Главное счастливую кепку натяни на голову и попрёт!
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   512 / 920
сегодня в 17:10
Болельщики: "Хотели бы мы сохранить Сарри? Нет, конечно"
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