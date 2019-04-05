Хитцфельд: «Санчо мне напоминает Рибери»

Известный немецкий тренер Оттмар Хитцфельд сравнил молодого полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо с вингером «Баварии» Франком Рибери.

Санчо всех удивил. Он талантливый игрок, очень быстрый, технически совершенный. Никогда не знаешь, чего от него ожидать в следующую секунду. Он напоминает мне молодого Франка Рибери, который тоже был очень техничным и всегда пытался поразить ворота. Санчо такой же. Я уверен, что он быстро сделает себе имя в мировом футболе.