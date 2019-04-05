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Хитцфельд: «Санчо мне напоминает Рибери»

сегодня, 15:42

Известный немецкий тренер Оттмар Хитцфельд сравнил молодого полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо с вингером «Баварии» Франком Рибери.

Санчо всех удивил. Он талантливый игрок, очень быстрый, технически совершенный. Никогда не знаешь, чего от него ожидать в следующую секунду. Он напоминает мне молодого Франка Рибери, который тоже был очень техничным и всегда пытался поразить ворота. Санчо такой же. Я уверен, что он быстро сделает себе имя в мировом футболе.

По слухам, «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Санчо 100 млн фунтов

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
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сегодня в 18:45
Не знаю как у Санчо, но у Рибери обводка не получалась против сильных защитников, либо если француз пройдёт нескольких, концентрации на удар уже не хватает.
Die Roten
Die Roten
сегодня в 16:04
А мне не очень.)
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