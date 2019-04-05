Гути: «Я стремлюсь к тому, чтобы стать главным тренером „Реала“»

Бывший игрок «Реала» Гути признался, что однажды он хочет стать главным тренером мадридской команды.

На данный момент Гути трудится в тренерском штабе «Бешикташа».

Я стремлюсь к тому, чтобы однажды стать главным тренером «Реала». Это вершина в карьере как тренера, так и игрока. Я знаю, что мне предстоит еще многого добиться для этого, но я ведь смог стать футболистом «Реала». Поэтому трудностей не боюсь. Мне хочется продолжать расти как профессионал.

На данный момент я доволен теми шагами, которые я предпринял на тренерском поприще. Осталось сделать последний шаг и стать главным тренером профессиональной команды. Я жду этого с большим энтузиазмом. Надеюсь, что это случится уже грядущим летом.