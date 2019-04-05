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Гути: «Я стремлюсь к тому, чтобы стать главным тренером „Реала“»

сегодня, 16:31

Бывший игрок «Реала» Гути признался, что однажды он хочет стать главным тренером мадридской команды.

На данный момент Гути трудится в тренерском штабе «Бешикташа».

Я стремлюсь к тому, чтобы однажды стать главным тренером «Реала». Это вершина в карьере как тренера, так и игрока. Я знаю, что мне предстоит еще многого добиться для этого, но я ведь смог стать футболистом «Реала». Поэтому трудностей не боюсь. Мне хочется продолжать расти как профессионал.

На данный момент я доволен теми шагами, которые я предпринял на тренерском поприще. Осталось сделать последний шаг и стать главным тренером профессиональной команды. Я жду этого с большим энтузиазмом. Надеюсь, что это случится уже грядущим летом.

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Apsny
Apsny
   171 / 920
сегодня в 19:38
Турецкий алкоголик.
realmadrid92
realmadrid92 ответил League1
сегодня в 19:05
Нууууу... Месяцев на пару может быть. Как Солари. Или побольше, если не быть таким идиотом, как Солари. Чего Солари добивался усадив на лавку Наваса, Марсело, Иско. До сих пор не пойму. Наверное эти монстры пытались ему что-то подсказать, а он их уволил с поля за это .
Без трансферов с этим составом и Зидан и Гвардиола ничего не сделают. Мне наоборот Солари понравился. Кейлор не топ вратарь и никогда не входил в их число
(в сравнении с Куртуа), Марсело сдал если смотреть объективно (даже Коэнтрау в свое время был лучше, сейчас возраст и титулы приелись), Иско игрок настроения (на одном-высшем уровне никогда не играл). Даже Лопотеги был хорош, только нормального напа не хватало. Если летом Зизу не продаст балластов и не купит реально хороших игроков, то можно забыть о титулах.
Лично мне бы хотелось чтобы продали: 1) Наваса, 2) Марсело, 3) Кросса, 4) Бэйла, 5) Мариано, 6) Васкеса, 7) Варана (если сам хочет уйти), 8) Бензема (если не хочет быть игроком ротации), 9) Модрич (если хочет уйти как прошлым летом). Вернуть: 1) Лунина (как второй номер), 2) Хакими или Тео Эрнандес (пусть борются за основу с Реги) + 3) Родриго Гоэс (как игрок ротации в начале, будет полезен). Теперь к тем кого лично Я хотел бы увидеть в Реале: 1) Мбаппе (если в этом году не получится, альтернативный вариант Санчо), 2) Погба (на замену Кросса), 3) Эриксен (на место Модрича, все таки хорват стареет и все матчи не отбегает, а Иско не уровень основы Реала), 4) Рэшфорд (Иович, Жезус, Икарди), 5) Хосе Хименес, Кулибали, Шкриняр, Де Лигт (на замену Варана в случае ухода), 6) Азар или Мане (как вариант в случае такой же игры в этом сезоне Асенсио), 7) Рабьо (мне его игра напоминает игру Погба и тем более бесплатно). Если все срастется основа и ротация будут таким: Куртуа (Лунин)- Карвахаль (Одриосола)- Варан (Начо) - Рамос (Милитао) - Реги (Хакими) - Каземиро (Льоренте) - Модрич (Эриксен, Себальос) - Погба (Рабьо, Вальверде) - Мбаппе (Санчо) - Рэшфорд (Родриго, Бензема) - Вини (Асенсио, Азар).
No problem
No problem
   107 / 920
сегодня в 18:09
Всеми частями тела только ЗА!!!
Incredulous
Incredulous
   148 / 920
сегодня в 17:44
Давай, Гути. Реалу нужны такие тренеры, для которых честь клуба важнее денег, которые изнутри знают Реал и его философию. Надеюсь в будущем мы тебя увидим на кромке поля Реала.
cevin cigan
cevin cigan
   60 / 920
сегодня в 17:33
Гути-наш человек!!!
obana777
obana777
   308 / 920
сегодня в 17:13
Подожди немного. Сейчас Зидан чуть-чуть бабок подкосит и освободит место. Хорошо, если сам освободит.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   100 / 920
сегодня в 17:10
И отправить Реал в Сегунду )))
League1
League1
   147 / 920
сегодня в 17:06
Нууууу... Месяцев на пару может быть. Как Солари. Или побольше, если не быть таким идиотом, как Солари.
Чего Солари добивался усадив на лавку Наваса, Марсело, Иско. До сих пор не пойму. Наверное эти монстры пытались ему что-то подсказать, а он их уволил с поля за это .
kotmyshka
kotmyshka
   188 / 920
сегодня в 17:02
Еще долго этого не будет...
Балтийский
Балтийский
   651 / 920
сегодня в 16:33
Скоро такой шанс представится.
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