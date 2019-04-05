Гути: «Я стремлюсь к тому, чтобы стать главным тренером „Реала“»

Бывший игрок «Реала» Гути признался, что однажды он хочет стать главным тренером мадридской команды.
На данный момент Гути трудится в тренерском штабе «Бешикташа».
Я стремлюсь к тому, чтобы однажды стать главным тренером «Реала». Это вершина в карьере как тренера, так и игрока. Я знаю, что мне предстоит еще многого добиться для этого, но я ведь смог стать футболистом «Реала». Поэтому трудностей не боюсь. Мне хочется продолжать расти как профессионал.
На данный момент я доволен теми шагами, которые я предпринял на тренерском поприще. Осталось сделать последний шаг и стать главным тренером профессиональной команды. Я жду этого с большим энтузиазмом. Надеюсь, что это случится уже грядущим летом.
(в сравнении с Куртуа), Марсело сдал если смотреть объективно (даже Коэнтрау в свое время был лучше, сейчас возраст и титулы приелись), Иско игрок настроения (на одном-высшем уровне никогда не играл). Даже Лопотеги был хорош, только нормального напа не хватало. Если летом Зизу не продаст балластов и не купит реально хороших игроков, то можно забыть о титулах.
Лично мне бы хотелось чтобы продали: 1) Наваса, 2) Марсело, 3) Кросса, 4) Бэйла, 5) Мариано, 6) Васкеса, 7) Варана (если сам хочет уйти), 8) Бензема (если не хочет быть игроком ротации), 9) Модрич (если хочет уйти как прошлым летом). Вернуть: 1) Лунина (как второй номер), 2) Хакими или Тео Эрнандес (пусть борются за основу с Реги) + 3) Родриго Гоэс (как игрок ротации в начале, будет полезен). Теперь к тем кого лично Я хотел бы увидеть в Реале: 1) Мбаппе (если в этом году не получится, альтернативный вариант Санчо), 2) Погба (на замену Кросса), 3) Эриксен (на место Модрича, все таки хорват стареет и все матчи не отбегает, а Иско не уровень основы Реала), 4) Рэшфорд (Иович, Жезус, Икарди), 5) Хосе Хименес, Кулибали, Шкриняр, Де Лигт (на замену Варана в случае ухода), 6) Азар или Мане (как вариант в случае такой же игры в этом сезоне Асенсио), 7) Рабьо (мне его игра напоминает игру Погба и тем более бесплатно). Если все срастется основа и ротация будут таким: Куртуа (Лунин)- Карвахаль (Одриосола)- Варан (Начо) - Рамос (Милитао) - Реги (Хакими) - Каземиро (Льоренте) - Модрич (Эриксен, Себальос) - Погба (Рабьо, Вальверде) - Мбаппе (Санчо) - Рэшфорд (Родриго, Бензема) - Вини (Асенсио, Азар).
(в сравнении с Куртуа), Марсело сдал если смотреть объективно (даже Коэнтрау в свое время был лучше, сейчас возраст и титулы приелись), Иско игрок настроения (на одном-высшем уровне никогда не играл). Даже Лопотеги был хорош, только нормального напа не хватало. Если летом Зизу не продаст балластов и не купит реально хороших игроков, то можно забыть о титулах.
Лично мне бы хотелось чтобы продали: 1) Наваса, 2) Марсело, 3) Кросса, 4) Бэйла, 5) Мариано, 6) Васкеса, 7) Варана (если сам хочет уйти), 8) Бензема (если не хочет быть игроком ротации), 9) Модрич (если хочет уйти как прошлым летом). Вернуть: 1) Лунина (как второй номер), 2) Хакими или Тео Эрнандес (пусть борются за основу с Реги) + 3) Родриго Гоэс (как игрок ротации в начале, будет полезен). Теперь к тем кого лично Я хотел бы увидеть в Реале: 1) Мбаппе (если в этом году не получится, альтернативный вариант Санчо), 2) Погба (на замену Кросса), 3) Эриксен (на место Модрича, все таки хорват стареет и все матчи не отбегает, а Иско не уровень основы Реала), 4) Рэшфорд (Иович, Жезус, Икарди), 5) Хосе Хименес, Кулибали, Шкриняр, Де Лигт (на замену Варана в случае ухода), 6) Азар или Мане (как вариант в случае такой же игры в этом сезоне Асенсио), 7) Рабьо (мне его игра напоминает игру Погба и тем более бесплатно). Если все срастется основа и ротация будут таким: Куртуа (Лунин)- Карвахаль (Одриосола)- Варан (Начо) - Рамос (Милитао) - Реги (Хакими) - Каземиро (Льоренте) - Модрич (Эриксен, Себальос) - Погба (Рабьо, Вальверде) - Мбаппе (Санчо) - Рэшфорд (Родриго, Бензема) - Вини (Асенсио, Азар).
Чего Солари добивался усадив на лавку Наваса, Марсело, Иско. До сих пор не пойму. Наверное эти монстры пытались ему что-то подсказать, а он их уволил с поля за это .
Чего Солари добивался усадив на лавку Наваса, Марсело, Иско. До сих пор не пойму. Наверное эти монстры пытались ему что-то подсказать, а он их уволил с поля за это .