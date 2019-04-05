«Марсель» уступил «Бордо»

«Марсель» проиграл «Бордо» в матче 31-го тура чемпионата Франции.
«Марсель» (48 очков) располагается на пятом месте, «Бордо» (38 очков) - 11-й.
Бордо, стадион Стад Бордо-Атлантик
«Бордо» - «Марсель» 2:0 (1:0)
Голы: Камано 27 (пенальти), Де Превиль 71
«Бордо»: Костиль, Йованович, Пабло Кастро, Пундже, Кунде, Камано, Башич, Отавио (Юссуф 77), Бриан, Де Превиль (Плашил 90+3), Сабали
Главный тренер: Соуза Паулу.
«Марсель»: Манданда, Чалета-Цар, Камара, Амави, Сакаи, Пайет (Балотелли 69), Стротман, Лопес (Н'Жие 85), Жермен (Сансон 77), Радоньич, Товен
Главный тренер: Гарсия Руди.
Предупреждения: Пайет 45+3, Камара 61, Кунде 69, Пабло Кастро 81, Балотелли 84
Удаление: Пабло Кастро 83
Судья: Эль-Хадж Хаким.
В прошлом туре «Марсель» сыграл вничью с «Анже».