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«Марсель» уступил «Бордо»

вчера, 23:41
БордоЛоготип футбольный клуб Бордо2 : 0Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

«Марсель» проиграл «Бордо» в матче 31-го тура чемпионата Франции.

«Марсель» (48 очков) располагается на пятом месте, «Бордо» (38 очков) - 11-й.

Бордо, стадион Стад Бордо-Атлантик

«Бордо» - «Марсель» 2:0 (1:0)
Голы: Камано 27 (пенальти), Де Превиль 71

«Бордо»: Костиль, Йованович, Пабло Кастро, Пундже, Кунде, Камано, Башич, Отавио (Юссуф 77), Бриан, Де Превиль (Плашил 90+3), Сабали
Главный тренер: Соуза Паулу.

«Марсель»: Манданда, Чалета-Цар, Камара, Амави, Сакаи, Пайет (Балотелли 69), Стротман, Лопес (Н'Жие 85), Жермен (Сансон 77), Радоньич, Товен
Главный тренер: Гарсия Руди.

Предупреждения: Пайет 45+3, Камара 61, Кунде 69, Пабло Кастро 81, Балотелли 84

Удаление: Пабло Кастро 83

Судья: Эль-Хадж Хаким.

В прошлом туре «Марсель» сыграл вничью с «Анже».

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   194 / 924
сегодня в 01:20
Марсель опять остался без ЛЧ.
allemz
allemz
   56 / 924
вчера в 23:56
    Балтийский
    Балтийский
       548 / 924
    вчера в 23:55
    Бордо с победой!
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