Поражение «Наполи» и судейский скандал. Результаты 30-го тура Серии А

сегодня, 00:04

Представляем вашему вниманию все результаты 30-го тура Серии А. «Милан», «Наполи», «Рома» и «Лацио» потеряли очки. «Фрозиноне» забил решающий гол с пенальти на 103-й минуте, а матч «Сассуоло» и «Кьево» не обошелся без судейского скандала.

«Милан» - «Удинезе» 1:1

Голы: Пёнтек 44 - Лазанья 65

«Кальяри» - «Ювентус» 0:2

Голы: Бонуччи 22, Кин 85

«Эмполи» - «Наполи» 2:1

Голы: Фариас 28, Ди Лоренцо 53 - Зелински 44

«Дженоа» - «Интер» 0:4

Голы: Гальярдини 15, Икарди 40 (пенальти), Перишич 54, Гальярдини 81

«Торино» - «Сампдория» 2:1

Голы: Белотти 34, Белотти 45 - Габбьядини 83

«Рома» - «Фиорентина» 2:2

Голы: Дзаньоло 14, Перотти 57 - Пеццелья 12, Жерсон 51

«Фрозиноне» - «Парма» 3:2

Голы: Пинамонти 13, Валсания 45, Чиофани 90+13 (пенальти) - Барилла 18, Чераволо 58 (пенальти)

СПАЛ - «Лацио» 1:0

Голы: Петанья 89 (пенальти)

«Сассуоло» - «Кьево» 4:0

Голы: Демираль 4, Демираль 45, Локателли 47, Берарди 57