ГлавнаяНовости

Поражение «Наполи» и судейский скандал. Результаты 30-го тура Серии А

сегодня, 00:04

Представляем вашему вниманию все результаты 30-го тура Серии А. «Милан», «Наполи», «Рома» и «Лацио» потеряли очки. «Фрозиноне» забил решающий гол с пенальти на 103-й минуте, а матч «Сассуоло» и «Кьево» не обошелся без судейского скандала.

«Милан» - «Удинезе» 1:1
Голы: Пёнтек 44 - Лазанья 65

«Кальяри» - «Ювентус» 0:2
Голы: Бонуччи 22, Кин 85

«Эмполи» - «Наполи» 2:1
Голы: Фариас 28, Ди Лоренцо 53 - Зелински 44

«Дженоа» - «Интер» 0:4
Голы: Гальярдини 15, Икарди 40 (пенальти), Перишич 54, Гальярдини 81 

«Торино» - «Сампдория» 2:1
Голы: Белотти 34, Белотти 45 - Габбьядини 83

«Рома» - «Фиорентина» 2:2
Голы: Дзаньоло 14, Перотти 57 - Пеццелья 12, Жерсон 51

«Фрозиноне» - «Парма» 3:2
Голы: Пинамонти 13, Валсания 45, Чиофани 90+13 (пенальти) - Барилла 18, Чераволо 58 (пенальти)

СПАЛ - «Лацио» 1:0
Голы: Петанья 89 (пенальти)

«Сассуоло» - «Кьево» 4:0
Голы: Демираль 4, Демираль 45, Локателли 47, Берарди 57

«Аталанта» - «Болонья» 4:1
Голы: Иличич 3, Иличич 5, Хатебур 9, Сапата 15 - Орсолини 54

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Фиаско «Реала», перестрелка «Барсы» и другие результаты 30-го тура Ла Лиги
Сегодня, 00:22 Комментарии0
«Севилья» обыграла «Алавес» и сравнялась по очкам с «Валенсией»
Вчера, 22:24 ВидеоКомментарии21
«Реал» не смог справиться с «Валенсией»
Вчера, 00:23 ВидеоКомментарии147
ПСЖ вышел в финал Кубка Франции
03 апреля ВидеоКомментарии19
«Лацио» неожиданно проиграл СПАЛу
03 апреля ВидеоКомментарии5
«Рома» и «Фиорентина» устроили перестрелку
03 апреля ВидеоКомментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   849 / 905
сегодня в 01:15
Результаты тура интересны.Скандал не интересен.Не играйте в футбол.Скандалов не будет
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 905
сегодня в 00:12
а где скандал
Игорь Яковлевич
Игорь Яковлевич ответил fanliverpoolfan
   248 / 905
сегодня в 00:09
Пытаются сохранить Фрозиноне в Серии А, чтобы набить стату раналде. Аха-ха)
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   197 / 905
сегодня в 00:07
Туринская мафия в деле.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100