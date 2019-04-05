Поражение «Наполи» и судейский скандал. Результаты 30-го тура Серии А

Представляем вашему вниманию все результаты 30-го тура Серии А. «Милан», «Наполи», «Рома» и «Лацио» потеряли очки. «Фрозиноне» забил решающий гол с пенальти на 103-й минуте, а матч «Сассуоло» и «Кьево» не обошелся без судейского скандала.
«Милан» - «Удинезе» 1:1
Голы: Пёнтек 44 - Лазанья 65
«Кальяри» - «Ювентус» 0:2
Голы: Бонуччи 22, Кин 85
«Эмполи» - «Наполи» 2:1
Голы: Фариас 28, Ди Лоренцо 53 - Зелински 44
«Дженоа» - «Интер» 0:4
Голы: Гальярдини 15, Икарди 40 (пенальти), Перишич 54, Гальярдини 81
«Торино» - «Сампдория» 2:1
Голы: Белотти 34, Белотти 45 - Габбьядини 83
«Рома» - «Фиорентина» 2:2
Голы: Дзаньоло 14, Перотти 57 - Пеццелья 12, Жерсон 51
«Фрозиноне» - «Парма» 3:2
Голы: Пинамонти 13, Валсания 45, Чиофани 90+13 (пенальти) - Барилла 18, Чераволо 58 (пенальти)
СПАЛ - «Лацио» 1:0
Голы: Петанья 89 (пенальти)
«Сассуоло» - «Кьево» 4:0
Голы: Демираль 4, Демираль 45, Локателли 47, Берарди 57
«Аталанта» - «Болонья» 4:1
Голы: Иличич 3, Иличич 5, Хатебур 9, Сапата 15 - Орсолини 54