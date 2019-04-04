«Реал» не смог справиться с «Валенсией»

сегодня, 00:23

«Валенсия» в домашних стенах расправилась с «Реалом» в рамках 30-го тура Ла Лиги.

После этой встречи «сливочные» остаются на третьем месте в турнирной таблице, отставая от «Атлетико» на 5 очков. «Валенсия» приблизилась к зоне Лиги чемпионов на расстояние одного пункта.

Валенсия, стадион «Месталья»

«Валенсия» - «Реал» 2:1 (1:0)

Голы: Гонсалу Гедеш 35, Гарай 83 - Бензема 90+4

«Валенсия»: Нето, Васс, Гарай, Диахаби, Гайя, Солер (Ферран Торрес 80), Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш (Черышев 73), Родриго, Гамейро (Мина 85)

Главный тренер: Марселино.

«Реал»: Навас, Одриосола, Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос (Иско 64), Лукас (Мариано Диас 78), Бензема, Асенсио (Бэйл 64)

Главный тренер: Зидан Зинедин.

Предупреждения: Васс 5, Одриосола 64, Парехо 65, Марсело 76

Судья: Хайме Латре Сантьяго.

В другом матче тура «Атлетико» обыграл «Жирону».