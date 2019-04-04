«Реал» не смог справиться с «Валенсией»

«Валенсия» в домашних стенах расправилась с «Реалом» в рамках 30-го тура Ла Лиги.
После этой встречи «сливочные» остаются на третьем месте в турнирной таблице, отставая от «Атлетико» на 5 очков. «Валенсия» приблизилась к зоне Лиги чемпионов на расстояние одного пункта.
Валенсия, стадион «Месталья»
«Валенсия» - «Реал» 2:1 (1:0)
Голы: Гонсалу Гедеш 35, Гарай 83 - Бензема 90+4
«Валенсия»: Нето, Васс, Гарай, Диахаби, Гайя, Солер (Ферран Торрес 80), Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш (Черышев 73), Родриго, Гамейро (Мина 85)
Главный тренер: Марселино.
«Реал»: Навас, Одриосола, Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос (Иско 64), Лукас (Мариано Диас 78), Бензема, Асенсио (Бэйл 64)
Главный тренер: Зидан Зинедин.
Предупреждения: Васс 5, Одриосола 64, Парехо 65, Марсело 76
Судья: Хайме Латре Сантьяго.
В другом матче тура «Атлетико» обыграл «Жирону».
Однако никак не можем дождаться феерической чемпионства реала в испании.
Наверное нам придется находиться в страхе еще 9 лет.....
Однако никак не можем дождаться феерической чемпионства реала в испании.
Наверное нам придется находиться в страхе еще 9 лет.....
Реал в играх с Валенсией в этом сезоне набрал 3 очка....
Барселона - 2.....ни разу её не обыграв....))...и больше пропустив..))
Чуют....чуют каталонцы что с приходом Тренера в Реал - чемпионство Барсы 2019 - последняя радость со своим престарело-звездным составом...)))
Стоило Реалу взять паузу - после 4-х ЛЧ за последние 5 лет - как победители Бетисов и Жирон нагнали на себя статуса...))))
Стыдоба прям...им сезон подарили...а они в агонии и впрямь себя чуть ли не ровней Реалу стали считать...))
Нет слов...хотя...
Удачи МЮ в ЛЧ......
Реал в играх с Валенсией в этом сезоне набрал 3 очка....
Барселона - 2.....ни разу её не обыграв....))...и больше пропустив..))
Чуют....чуют каталонцы что с приходом Тренера в Реал - чемпионство Барсы 2019 - последняя радость со своим престарело-звездным составом...)))
Стоило Реалу взять паузу - после 4-х ЛЧ за последние 5 лет - как победители Бетисов и Жирон нагнали на себя статуса...))))
Стыдоба прям...им сезон подарили...а они в агонии и впрямь себя чуть ли не ровней Реалу стали считать...))
Нет слов...хотя...
Удачи МЮ в ЛЧ......
Зря он вернулся, ох зря...
Зря он вернулся, ох зря...
К черту все,и пошло оно все.
Этот Реал окончательно кончился. Ждём ремонтаду.
К черту все,и пошло оно все.
Этот Реал окончательно кончился. Ждём ремонтаду.
Физручело
Выгонят бесполезного до НГ .
Лучше бы дальше сидел в Алжире ,а так только опозорится .
Физручело
Выгонят бесполезного до НГ .
Лучше бы дальше сидел в Алжире ,а так только опозорится .
И там и там чемпиону, даже не нужно напрягаться. Получается чемпионат одной команды.
Соперники сами разбазаривают очки, в Испании Реал с Атлетико, в Италии Наполи с Интером.
Ситуации просто как под копирку.
Я даже не знаю, какой еще оскорбительный эпитет найти игре Реала в обороне?!
Но защитники скажут, что Варан и Рамос, это лучшие игроки обороны в истории футбола🤦,
ведь у Рамоса есть харизма, он воин, а Варан самый перспективный из всех перспективных, только я один наверное не пойму, как это связать с их ничтожной игрой в защите.
И там и там чемпиону, даже не нужно напрягаться. Получается чемпионат одной команды.
Соперники сами разбазаривают очки, в Испании Реал с Атлетико, в Италии Наполи с Интером.
Ситуации просто как под копирку.
Я даже не знаю, какой еще оскорбительный эпитет найти игре Реала в обороне?!
Но защитники скажут, что Варан и Рамос, это лучшие игроки обороны в истории футбола🤦,
ведь у Рамоса есть харизма, он воин, а Варан самый перспективный из всех перспективных, только я один наверное не пойму, как это связать с их ничтожной игрой в защите.