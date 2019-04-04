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«Реал» не смог справиться с «Валенсией»

сегодня, 00:23
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия2 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Валенсия» в домашних стенах расправилась с «Реалом» в рамках 30-го тура Ла Лиги.

После этой встречи «сливочные» остаются на третьем месте в турнирной таблице, отставая от «Атлетико» на 5 очков. «Валенсия» приблизилась к зоне Лиги чемпионов на расстояние одного пункта.

Валенсия, стадион «Месталья»

«Валенсия» - «Реал» 2:1 (1:0)
Голы: Гонсалу Гедеш 35, Гарай 83 - Бензема 90+4

«Валенсия»: Нето, Васс, Гарай, Диахаби, Гайя, Солер (Ферран Торрес 80), Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш (Черышев 73), Родриго, Гамейро (Мина 85)
Главный тренер: Марселино.

«Реал»: Навас, Одриосола, Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос (Иско 64), Лукас (Мариано Диас 78), Бензема, Асенсио (Бэйл 64)
Главный тренер: Зидан Зинедин.

Предупреждения: Васс 5, Одриосола 64, Парехо 65, Марсело 76

Судья: Хайме Латре Сантьяго.

В другом матче тура «Атлетико» обыграл «Жирону».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   20 / 901
сегодня в 06:58
Как теперь называется встревание Реала? "Не смог справиться". Ну-ну...
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 06:51
Ой да ладно,сейчас лысый всех лучших купит и .....Реал также будет не только Валенсии,но и Леганесу влетать ))
Fotograf68
Fotograf68 ответил ЮЗИК
   794 / 901
сегодня в 06:49
Точнее трём-четырём игрокам.
Fotograf68
Fotograf68 ответил Мароканский передвижной дельфинарий
   794 / 901
сегодня в 06:48
Успокойся, это всего лишь игра. Пол команды Реала просто вышли попинать мяч, кто-то пытался играть. Если начнут выпадать из тройки-забегают.
ЮЗИК
ЮЗИК
   204 / 901
сегодня в 06:41
Реалу уже не интересно
anfield1984
anfield1984 ответил Шишанутый
   294 / 901
сегодня в 06:38
Ну может быть
Ikarus74
Ikarus74 ответил Jeck Denielse
   299 / 901
сегодня в 06:26
Не понятно чего здесь поклонники Барсы раздухарились...)))) Реал в играх с Валенсией в этом сезоне набрал 3 очка.... Барселона - 2.....ни разу её не обыграв....))...и больше пропустив..)) Чуют....чуют каталонцы что с приходом Тренера в Реал - чемпионство Барсы 2019 - последняя радость со своим престарело-звездным составом...))) Стоило Реалу взять паузу - после 4-х ЛЧ за последние 5 лет - как победители Бетисов и Жирон нагнали на себя статуса...)))) Стыдоба прям...им сезон подарили...а они в агонии и впрямь себя чуть ли не ровней Реалу стали считать...)) Нет слов...хотя... Удачи МЮ в ЛЧ......
А сколько раз за те же 5 лет реал побеждал барсу и становился чемпионом Испании ?
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   448 / 901
сегодня в 06:14
Мыши сьели маргарин =)
neomessi
neomessi ответил Jeck Denielse
   272 / 901
сегодня в 05:49
Мы это уже чувствуем с прихода Маура аж с 2010года и все находимся в страхе. Держим при себе огнетушитель вот уже 9 год))))
Однако никак не можем дождаться феерической чемпионства реала в испании.
Наверное нам придется находиться в страхе еще 9 лет.....
neomessi
neomessi
   272 / 901
сегодня в 05:46
Валенсию с победой.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 901
сегодня в 05:17
Не понятно чего здесь поклонники Барсы раздухарились...))))
Реал в играх с Валенсией в этом сезоне набрал 3 очка....
Барселона - 2.....ни разу её не обыграв....))...и больше пропустив..))

Чуют....чуют каталонцы что с приходом Тренера в Реал - чемпионство Барсы 2019 - последняя радость со своим престарело-звездным составом...)))
Стоило Реалу взять паузу - после 4-х ЛЧ за последние 5 лет - как победители Бетисов и Жирон нагнали на себя статуса...))))

Стыдоба прям...им сезон подарили...а они в агонии и впрямь себя чуть ли не ровней Реалу стали считать...))
Нет слов...хотя...
Удачи МЮ в ЛЧ......
112910415
112910415
   84 / 901
сегодня в 04:59
король умер...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   412 / 901
сегодня в 04:57
Позор!!!
Василий 50
Василий 50
   565 / 901
сегодня в 04:52
Вот тебе, бабушка, и Зидан...
Зря он вернулся, ох зря...
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   380 / 901
сегодня в 04:39
Господи))) как нулей как лохов как пустое ничтожное место , одной левой слили кабинет в их законное место в сточной канаве.. что перес не пон имал что это Валенсия и нужно потратиться на судей?)))
ДАША Д
ДАША Д
   211 / 901
сегодня в 04:28
Валенсия победила на классе.
Juve14
Juve14
   621 / 901
сегодня в 04:26
Так и будет пока Зидан не пополнит состав миллиардным составом, лучше Жозика с такими трансферами бы пригласили
No problem
No problem
   104 / 901
сегодня в 04:10
Адиос Амигос!.
К черту все,и пошло оно все.
Этот Реал окончательно кончился. Ждём ремонтаду.
Kresi frok
Kresi frok
   226 / 901
сегодня в 03:40
Результат не удивляет. Валенсия в своих лучших кондициях расправилась с середняком на классе.
Рональду мой кумир
Рональду мой кумир
сегодня в 03:20
Верните Рона
AdamsonM
AdamsonM ответил mangoх12
   582 / 901
сегодня в 03:00
лысый физрук забыл видать что Перес только ЛЧ заряжает
Импотент футбольный твоя барселона
Реал Мадрид Villivallo
Реал Мадрид Villivallo
сегодня в 02:56
Рональду....
3ton
3ton
   224 / 901
сегодня в 02:45
Когда судья не помогает .
Физручело
Выгонят бесполезного до НГ .
Лучше бы дальше сидел в Алжире ,а так только опозорится .
амурец
амурец
   112 / 901
сегодня в 02:43
да уж, не впечатлительная игра Реала, ну что же будем надеяться, чо Зидан выстроит новую команду и мы увидим уже совсем другой Реал в следующем году
Nety-net
Nety-net ответил NGY
   816 / 901
сегодня в 02:42
Ну как бы это чемпионы всего и вся!!!
Nety-net
Nety-net ответил barc-f.
   816 / 901
сегодня в 02:39
А что Барселона это душ? А есть кто правда за нее болеет? Или там все отмыться заходят?
abrek123
abrek123
   265 / 901
сегодня в 02:24
Реалу нужно доиграть этот сезон отдохнуть и усилится хорошими игроками, все таки многих потеряли и очень видать много не в форме игроков да и постарели многие видать мотивацию потеряли и пик свой прошли формы лучшей..Раньше у них роналду,хамесы родригесы, чичориты, иско, бейлы, каземиры,марселы,рамосы все матчи играли основные игроки были, а теперь смотришь асенсии какие-то глянул статистуку 28 игр 3 гола 2016 дальше не стал смотреть все ясно с парнем игрок дубля, даже деревянный бензема и то с бейлом лучше статистики имеют..Посмотрим как усилится Реал летом и новый сезон как начнет с новыми игроками у Зидана полно времени и как понял денег на покупки..
barc-f.
barc-f. ответил NGY
   394 / 901
сегодня в 02:09
Смирись уже с тем ,что Реал клуб рекламный проект Переса для заколачивания бабла. Перес сейчас потратит деньги после успешной эры подкупного судейства и рекламных денег от идола толерантности Роналду и снова начнет свою теневую деятельность. А может не начнет, годы уже. И рухнет его проект в пропасть навеки, увязнув в сегунде. Рекомендую бросить это всё и начать болеть за клуб номер один в мире, купи и одень сине-гранатовую майку, пройди очищение!
NGY
NGY
   64 / 901
сегодня в 01:54
Интересно, чем отличается Ла Лига, от той же Серии А.

И там и там чемпиону, даже не нужно напрягаться. Получается чемпионат одной команды.
Соперники сами разбазаривают очки, в Испании Реал с Атлетико, в Италии Наполи с Интером.

Ситуации просто как под копирку.

Я даже не знаю, какой еще оскорбительный эпитет найти игре Реала в обороне?!

Но защитники скажут, что Варан и Рамос, это лучшие игроки обороны в истории футбола🤦,
ведь у Рамоса есть харизма, он воин, а Варан самый перспективный из всех перспективных, только я один наверное не пойму, как это связать с их ничтожной игрой в защите.
mangoх12
mangoх12
   15 / 901
сегодня в 01:46
ну что же идем в модерку
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