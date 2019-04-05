«Спартак» проиграл ЦСКА в матче молодежного первенства

«Соккер.ру» продолжает рассказ о команде Дэвида О’Лири. На очереди сезон-2000/01

В больших командах большая конкуренция, и если состав недостаточно сбалансирован

«Арсенал» мог подписать Роналду, но пожалел 12 миллионов фунтов. За втрое