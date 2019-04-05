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«Спартак» проиграл ЦСКА в матче молодежного первенства

сегодня, 17:40
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ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в матче 22-го тура молодежного первенства.

После этой встречи «красно-синие» продолжают уверенно возглавлять турнирную таблицу (55 очков), а «красно-белые» расположились на 4 позиции (41 пункт).

Москва, Спартак им. Федора Черенкова

«Спартак» - ЦСКА 1:2 (1:0)
Голы: Прошляков 31 - Жиронкин 53 (пен), Захаров 87 (пен)

«Спартак»: Шитов, Васильев (Митрога 59), Моргунов, Петрунин, Сазонов, Горбулин (Литвинов 90+1), Сунгатулин (Оганесян 83), Бакаев (Фольмер 46), Данилин, Маркитесов, Прошляков (Лопатин 79).
Главный тренер: Лунин Алексей.

ЦСКА: Кырнац, Захаров, Матвийчук, Ерохин, Елеев (Востриков 46), Аванесян, Анисимов (Конюхов, 88), Янов (Савинов 76), Тикнизян, Сильянов (Ташаев 90+3), Жиронкин (Карпов 90).
Главный тренер: Аксенов Андрей.

Предупреждения: Горбулин, 55. Жиронкин, 77. Моргунов, 89.

Судья: Фисенко (Владивосток).

Завтра на на «Открытие Арене» сойдутся взрослые команды.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
   115 / 920
сегодня в 20:12
стандартная победа для коней, в 2 пенальти
Балтийский
Балтийский
   651 / 920
сегодня в 20:11
Счет скоро повторится.
Sergey Z
Sergey Z
   180 / 920
сегодня в 20:11
Молодёжку с победой!!!
time out
time out ответил Мaкc
   70 / 920
сегодня в 19:53
где тебя завтра после матча искать
    Мaкc
    Мaкc ответил time out
       291 / 920
    сегодня в 19:38
    Завтра вы будете слезы лить, а не поздравлять.
    где тебя завтра после матча искать
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответил ziborock
       185 / 920
    сегодня в 19:31
    во первых пацану 20 лет
    во вторых у него много голевых пасов
    и в третьих у него что много игр было с верхней таблицей и что типа гол зениту не считается
    Alladins
    Alladins
       93 / 920
    сегодня в 19:10
    Свиньи опять опозорились, как всегда!
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       83 / 920
    сегодня в 19:09
    Молодэсы!
    161регион
    161регион
       44 / 920
    сегодня в 19:09
    Раз молодежка проиграла,значит выграет основа....проверено
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
       85 / 920
    сегодня в 19:07
    Ну вот пеналь. А Гиннер говорил сегодня, что леваки только Локо ставят.)) 😁
    blitz
    blitz
       150 / 920
    сегодня в 19:04
    Молодцы порадовали волей к победе.
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс ответил ziborock
       488 / 920
    сегодня в 18:59
    Вы там в Питере столько всей стране должны что до конца века не расплатиться!
    Я в Питере живу 52-й год , а должен только отцу с матерью , за то что жизнь подарили. Не говори ерунды.
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       258 / 920
    сегодня в 18:55
    Поздравляю молодежную команду ЦСКА с победой
    saha100
    saha100 ответил RamonCSKA
       229 / 920
    сегодня в 18:53
    Это вы отскочили. Спартак вел 1-0 если ты забыл.
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс
       488 / 920
    сегодня в 18:53
    Новость начинающаяся со слов : " Спартак проиграл" , это хорошая новость.
    time out
    time out ответил Мaкc
       70 / 920
    сегодня в 18:50
    завтра взрослых будем поздравлять. Спартак проиграет
    Завтра вы будете слезы лить, а не поздравлять.
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный
       883 / 920
    сегодня в 18:49
    Мы ЦСКА! Мы Победили!
    Mi6
    Mi6
    сегодня в 18:49
    Молодцы
    Озеров
    Озеров ответил Ваня лучший
       181 / 920
    сегодня в 18:44
    Ты был на игре? Видел за что пенальти дали? Нет, а зачем языком молоть. Люди (не хряки) должны языком для других целей пользоваться. Не знал? Знай
    Не знал что ты теннисистка

    Теперь знать буду
    Балтийский
    Балтийский
       651 / 920
    сегодня в 18:43
    Судья просто честный.
    Serg3.12
    Serg3.12
       5 / 920
    сегодня в 18:42
    Надеюсь, это всё, что наплакал Гинер...)
    Антиспамм
    Антиспамм
       524 / 920
    сегодня в 18:41
    Всё произошло как и ожидали, ничего удивительного.
    Мaкc
    Мaкc ответил Великолепный
       291 / 920
    сегодня в 18:37
    С победой армейскую молодежь.👏👏👏👏👏
    завтра взрослых будем поздравлять. Спартак проиграет
    viv
    viv
       254 / 920
    сегодня в 18:34
    Молодежная команда ЦСКА на классе обыграла молодежную команду 7партака......
    Mr. Kovyl
    Mr. Kovyl ответил ziborock
       409 / 920
    сегодня в 18:33
    А какой команде из верхней части таблицы забил Чалов, не считая Зенит?!)
    Зенит на первом месте, и ему забивал Чалов, завтра Чалов забьет ЛФК спартак в дерби)
    Союзник противников
    Союзник противников
       71 / 920
    сегодня в 18:33
    Это не показательно.Слабенький соперник попался!
    Mr. Kovyl
    Mr. Kovyl
       409 / 920
    сегодня в 18:32
    Поросята , начинайте ныть сегодня, завтра дерби))) Чтоб завтра гнилые отмазки не кидать))
    ziborock
    ziborock ответил RamonCSKA
       69 / 920
    сегодня в 18:31
    как в 1 круге??? когда штрафным отскочили??? молодежка ЦСКА это топ, Чалов тому подтверждение
    А какой команде из верхней части таблицы забил Чалов, не считая Зенит?!)
    time out
    time out
       70 / 920
    сегодня в 18:31
    ЦСКА навсегда. Сегодня 15:03

    Вот так и завтра надо хлопнуть судейский пищевик
    ___________________________________________________________________________

    "ЦСКА навсегда" завтра опять будет кричать о судействе. Одна отработанная тема. Хотя чего завтра, уже сегодня, заранее, слышен плач про судейский пищевик.
    ziborock
    ziborock ответил parallels
       69 / 920
    сегодня в 18:30
    как же стыдно за спартак! я должен был это написать)
    Вы там в Питере столько всей стране должны что до конца века не расплатиться!
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