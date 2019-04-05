«Спартак» проиграл ЦСКА в матче молодежного первенства

ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в матче 22-го тура молодежного первенства.
После этой встречи «красно-синие» продолжают уверенно возглавлять турнирную таблицу (55 очков), а «красно-белые» расположились на 4 позиции (41 пункт).
Москва, Спартак им. Федора Черенкова
«Спартак» - ЦСКА 1:2 (1:0)
Голы: Прошляков 31 - Жиронкин 53 (пен), Захаров 87 (пен)
«Спартак»: Шитов, Васильев (Митрога 59), Моргунов, Петрунин, Сазонов, Горбулин (Литвинов 90+1), Сунгатулин (Оганесян 83), Бакаев (Фольмер 46), Данилин, Маркитесов, Прошляков (Лопатин 79).
Главный тренер: Лунин Алексей.
ЦСКА: Кырнац, Захаров, Матвийчук, Ерохин, Елеев (Востриков 46), Аванесян, Анисимов (Конюхов, 88), Янов (Савинов 76), Тикнизян, Сильянов (Ташаев 90+3), Жиронкин (Карпов 90).
Главный тренер: Аксенов Андрей.
Предупреждения: Горбулин, 55. Жиронкин, 77. Моргунов, 89.
Судья: Фисенко (Владивосток).
Завтра на на «Открытие Арене» сойдутся взрослые команды.
во вторых у него много голевых пасов
и в третьих у него что много игр было с верхней таблицей и что типа гол зениту не считается
во вторых у него много голевых пасов
и в третьих у него что много игр было с верхней таблицей и что типа гол зениту не считается
Теперь знать буду
Теперь знать буду
Вот так и завтра надо хлопнуть судейский пищевик
___________________________________________________________________________
"ЦСКА навсегда" завтра опять будет кричать о судействе. Одна отработанная тема. Хотя чего завтра, уже сегодня, заранее, слышен плач про судейский пищевик.
Вот так и завтра надо хлопнуть судейский пищевик
___________________________________________________________________________
"ЦСКА навсегда" завтра опять будет кричать о судействе. Одна отработанная тема. Хотя чего завтра, уже сегодня, заранее, слышен плач про судейский пищевик.