«Севилья» обыграла «Алавес» и сравнялась по очкам с «Валенсией»

«Севилья» одержала победу над «Алавесом» в матче 30-го тура Ла Лиги.
После этой встречи «Севилья» обошла «Алавес» и сейчас делит 5-ю строчку с «Валенсией».
Севилья, стадион «Рамон Санчес Писхуан»
«Севилья» - «Алавес» 2:0 (1:0)
Голы: Роке Меса 41, Сарабия 80
«Севилья»: Сориано Оропеса, Навас, Кьер, Карришу, Эскудеро, Сарабия, Роке Меса (Рог 73), Гоналон, Васкес (Промес 87), Эль-Хаддади (Андре Силва 82), Бен-Йеддер
Главный тренер: Капаррос Хоакин.
«Алавес»: Пачеко, Падилья, Лагуардия, Наварро Хименес, Дуарте, Инуи (Твумаси 68), Вакасо, Пина (Брашанац 75), Хони, Борха Бастон, Кальери (Гвидетти 75)
Главный тренер: Фернандес Абелардо.
Предупреждения: Навас 39, Гоналон 45, Вакасо 46, Роке Меса 54, Пина 60, Борха Бастон 67, Наварро Хименес 70
Судья: Мартинес Мунуэра Хуан.
В другом матче тура «Валенсия» обыграла «Реал».
Да при счёте 2:0 можно время потянуть, сделав замену и то на 87 минуте это опасно "чёрная метка из Тарасовки" может и тут нагадить, 90+3 вот время когда его выпускать можно!
Да при счёте 2:0 можно время потянуть, сделав замену и то на 87 минуте это опасно "чёрная метка из Тарасовки" может и тут нагадить, 90+3 вот время когда его выпускать можно!
а. тут вот оно как, особенно Видич который был проездом
или тухленький Алекс
а Квинси мегахаризма отдельная
а. тут вот оно как, особенно Видич который был проездом
или тухленький Алекс
а Квинси мегахаризма отдельная
в начале сезона не было его и севилья боролась за 1 место, теперь убрали и опять победы
в начале сезона не было его и севилья боролась за 1 место, теперь убрали и опять победы