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«Севилья» обыграла «Алавес» и сравнялась по очкам с «Валенсией»

вчера, 22:24
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья2 : 0Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесМатч завершен

«Севилья» одержала победу над «Алавесом» в матче 30-го тура Ла Лиги.

После этой встречи «Севилья» обошла «Алавес» и сейчас делит 5-ю строчку с «Валенсией».

Севилья, стадион «Рамон Санчес Писхуан»

«Севилья» - «Алавес» 2:0 (1:0)
Голы: Роке Меса 41, Сарабия 80

«Севилья»: Сориано Оропеса, Навас, Кьер, Карришу, Эскудеро, Сарабия, Роке Меса (Рог 73), Гоналон, Васкес (Промес 87), Эль-Хаддади (Андре Силва 82), Бен-Йеддер
Главный тренер: Капаррос Хоакин.

«Алавес»: Пачеко, Падилья, Лагуардия, Наварро Хименес, Дуарте, Инуи (Твумаси 68), Вакасо, Пина (Брашанац 75), Хони, Борха Бастон, Кальери (Гвидетти 75)
Главный тренер: Фернандес Абелардо.

Предупреждения: Навас 39, Гоналон 45, Вакасо 46, Роке Меса 54, Пина 60, Борха Бастон 67, Наварро Хименес 70

Судья: Мартинес Мунуэра Хуан.

В другом матче тура «Валенсия» обыграла «Реал».

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
   48 / 905
сегодня в 03:43
Неужели тренер Севильи понял, что с Промесом в составе это гарантированная потеря очков, в большинстве случаев вообще без очков!
Да при счёте 2:0 можно время потянуть, сделав замену и то на 87 минуте это опасно "чёрная метка из Тарасовки" может и тут нагадить, 90+3 вот время когда его выпускать можно!
Leha-ha50
Leha-ha50
   27 / 905
сегодня в 02:27
Промеска в поте лица трудился , целых три минуты отпахал!!!
Мaкc
Мaкc
   408 / 905
сегодня в 01:52
пять команд претендуют на четвёртую путёвку в лигу чемпионов
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   155 / 905
сегодня в 00:11
Чем меньше играет Суинси промеска на поле, тем Севилья успешней выступает.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   79 / 905
сегодня в 00:08
😂😂😂😂
Рональду мой кумир
Рональду мой кумир
   847 / 905
сегодня в 00:00
с победой
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   175 / 905
вчера в 23:46
не удивительно
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   355 / 905
вчера в 23:33
Поздравляю Севилью с победой
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   5 / 905
вчера в 23:14
Как Свинси нет на поле, так сразу есть результат :)
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Игорь Яковлевич
   233 / 905
вчера в 23:14
а я то думал что из за цибаларь, титова, тихонова, аленичева, карпина
а. тут вот оно как, особенно Видич который был проездом
или тухленький Алекс
а Квинси мегахаризма отдельная
Bayern Best
Bayern Best
   203 / 905
вчера в 23:14
Севилью с победой!
Брулин
Брулин
   51 / 905
вчера в 23:13
Севилья прет
RamonCSKA
RamonCSKA
   233 / 905
вчера в 23:12
я смотрю тренер начал понимать что с квинси в составе - 100% слив
в начале сезона не было его и севилья боролась за 1 место, теперь убрали и опять победы
Игорь Яковлевич
Игорь Яковлевич
   248 / 905
вчера в 23:03
Вся страна любит Спартак за таких легендарных и харизматичных игроков, как Видич, Алекс, Промес. Они не знают, что такое хамство, симуляции, накрутка хайпа.
Ruslik1982
Ruslik1982
   144 / 905
вчера в 22:56
Промес тащит Севилью в ЛЧ
Игорь Яковлевич
Игорь Яковлевич
   248 / 905
вчера в 22:54
Не хватает нам тебя, Квинси
Sergey Z
Sergey Z
   178 / 905
вчера в 22:47
Севилью с победой!!!
Мaкc
Мaкc
   408 / 905
вчера в 22:36
Севилья ещё поборется за четвёртую путёвку в лигу чемпионов
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 905
вчера в 22:32
Квинси, спасибо!
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   231 / 905
вчера в 22:28
С победой
Footbolista
Footbolista
   9 / 905
вчера в 22:26
Вот незадача то для конебомжей)...
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