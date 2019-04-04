«Севилья» обыграла «Алавес» и сравнялась по очкам с «Валенсией»

вчера, 22:24

«Севилья» одержала победу над «Алавесом» в матче 30-го тура Ла Лиги.

После этой встречи «Севилья» обошла «Алавес» и сейчас делит 5-ю строчку с «Валенсией».

Севилья, стадион «Рамон Санчес Писхуан»

«Севилья» - «Алавес» 2:0 (1:0)

Голы: Роке Меса 41, Сарабия 80

«Севилья»: Сориано Оропеса, Навас, Кьер, Карришу, Эскудеро, Сарабия, Роке Меса (Рог 73), Гоналон, Васкес (Промес 87), Эль-Хаддади (Андре Силва 82), Бен-Йеддер

Главный тренер: Капаррос Хоакин.

«Алавес»: Пачеко, Падилья, Лагуардия, Наварро Хименес, Дуарте, Инуи (Твумаси 68), Вакасо, Пина (Брашанац 75), Хони, Борха Бастон, Кальери (Гвидетти 75)

Главный тренер: Фернандес Абелардо.

Предупреждения: Навас 39, Гоналон 45, Вакасо 46, Роке Меса 54, Пина 60, Борха Бастон 67, Наварро Хименес 70

Судья: Мартинес Мунуэра Хуан.

В другом матче тура «Валенсия» обыграла «Реал».