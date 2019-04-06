Игнатьев: «У „Спартака“ более „мужиковатая“ атака, чем у ЦСКА»

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от московского дерби между «Спартаком» и ЦСКА .

У ЦСКА , как мне видится, более выстроенная командная игра. У «армейцев» лучше выглядит геометрия, в которой они чувствуют себя уверенно. У «Спартака» же более агрессивная и «мужиковатая» атака. Луис Адриано и Зе Луиш – квалифицированные для нашего чемпионата исполнители. Они будут доставлять много проблем армейской обороне.

Для тренерского штаба ЦСКА очень важно вывести игроков из негативного состояния, в которое они могли впасть после ошеломляющей концовки матча с «Уфой». Вести 2:0, владеть большим игровым преимуществом и умудриться пропустить на последних минутах два мяча – это, так или иначе, выплеск отрицательных эмоций, который может сыграть на руку «Спартаку».