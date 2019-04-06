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Игнатьев: «У „Спартака“ более „мужиковатая“ атака, чем у ЦСКА»

сегодня, 10:41
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:00 Не начался

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от московского дерби между «Спартаком» и ЦСКА.

У ЦСКА, как мне видится, более выстроенная командная игра. У «армейцев» лучше выглядит геометрия, в которой они чувствуют себя уверенно. У «Спартака» же более агрессивная и «мужиковатая» атака. Луис Адриано и Зе Луиш – квалифицированные для нашего чемпионата исполнители. Они будут доставлять много проблем армейской обороне.

Для тренерского штаба ЦСКА очень важно вывести игроков из негативного состояния, в которое они могли впасть после ошеломляющей концовки матча с «Уфой». Вести 2:0, владеть большим игровым преимуществом и умудриться пропустить на последних минутах два мяча – это, так или иначе, выплеск отрицательных эмоций, который может сыграть на руку «Спартаку».

Предскажу результативную ничью. Голы обязательно будут. Про атаку «Спартака» уже сказал, но и у ЦСКА есть как Чалов, так и группа хороших футболистов в середине поля во главе с Влашичем.

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Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Красно Синий воин
   105 / 925
сегодня в 11:07
Игнатьев, а ведь потеря двух очков с Уфой может и разозлить игроков ЦСКА, такое не допускаешь?
Он не допускает ! )))
Lazurny
Lazurny
сегодня в 11:06
У спартака вся атака нацелена на купленного судью.
Kuprin
Kuprin
   180 / 925
сегодня в 11:00
еще бы

Kuprin
Kuprin
   180 / 925
сегодня в 10:58
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АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   324 / 925
сегодня в 10:58
выпустим фернандо и схавает он коня власича.
а без власича и чалый не чалый.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   139 / 925
сегодня в 10:55
Игнатьев, а ведь потеря двух очков с Уфой может и разозлить игроков ЦСКА, такое не допускаешь?
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