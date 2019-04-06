Глава банка «Открытие»: «Ситуация в „Спартаке“ была не очень здоровой»

Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов поделился мнением о взаимоотношениях между фанатами «Спартака» и командой.

Если посмотреть на историю взаимоотношений владельцев «Спартака» с фанатскими группировками, то это всегда был котел эмоций с обидами и взаимными претензиями. Такая ситуация возникает не первый раз. Рискну сказать, что она была не очень здоровой во время последних нескольких месяцев работы Карреры и в период смены тренера.

И руководство на это может ответить только одним - местом клуба по итогам чемпионата. Когда есть игра и результат, все внутренние вопросы отодвигаются на второй план. Когда этого нет, начинают обсуждать все эти вещи.