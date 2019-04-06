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Глава банка «Открытие»: «Ситуация в „Спартаке“ была не очень здоровой»

сегодня, 10:03

Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов поделился мнением о взаимоотношениях между фанатами «Спартака» и командой.

Если посмотреть на историю взаимоотношений владельцев «Спартака» с фанатскими группировками, то это всегда был котел эмоций с обидами и взаимными претензиями. Такая ситуация возникает не первый раз. Рискну сказать, что она была не очень здоровой во время последних нескольких месяцев работы Карреры и в период смены тренера.

И руководство на это может ответить только одним - местом клуба по итогам чемпионата. Когда есть игра и результат, все внутренние вопросы отодвигаются на второй план. Когда этого нет, начинают обсуждать все эти вещи.

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Leningrad 84
Leningrad 84
   94 / 925
сегодня в 11:13
Что значит "была"?
Как была, так и осталась.
Сектанты даже голы Глушакова не празднуют и не засчитывают...
Больные люди. И у них это надолго...
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   125 / 925
сегодня в 11:10
Ситуация в тарасовке всегда такая, хоть сколько физруков не поменяй, дух свиной такой нехороший.
drug01
drug01
   118 / 925
сегодня в 11:01
Главное весёлая игра....
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   139 / 925
сегодня в 10:56
В хрюшатнике как пауки в банке
cska plus
cska plus
   16 / 925
сегодня в 10:23
Да и самом банке дела не здоровые, полоса арестов за мошенничество.
Союзник противников
Союзник противников
   60 / 925
сегодня в 10:18
Фамилия главнюка банка вполне сатирическая,может говорить всё что угодно.
МапС
МапС
   130 / 925
сегодня в 10:12
Рыба гниёт с головы.
Зулус из Тарасовки
Зулус из Тарасовки
   67 / 925
сегодня в 10:10
Не то слово "нездоровой", я вот до сих пор еще от свиного гриппа не вылечиося
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