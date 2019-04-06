Сигурдарсон: «„Ростов“ очень хочет сыграть в Лиге Европы»

Нападающий «Ростова» Бьерн Сигурдарсон поделился впечатлениями от первого полуфинального матча Кубка России с «Локомотивом» (2:2).

Это была хорошая игра. Мы забили два гола на выезде, и теперь нас ждёт домашний матч. Считаю, могли и выиграть эту встречу: мы хорошо играли, неплохо защищались. Нам немного не повезло, когда мы пропустили гол сразу после того, как забили сами. Да, «Ростов» мог взять победу в первом матче и чувствовать себя комфортнее, но надо радоваться тому результату, который у нас есть.

Считаю использование VAR хорошим решением. В нашей игре с «Локомотивом» система работала точно так же, как и на чемпионате мира прошлым летом.

Думаю, во втором матче будет проще, так как это домашняя встреча. Конечно, нам противостоит очень сильная команда, предстоит напряжённый матч. Безусловно, будет непросто, но нам поможет то, что в первой встрече мы забили два гола. Посмотрим, что будет в мае.