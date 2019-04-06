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Ярошик: «Поражение от „Спартака“ не станет для ЦСКА критичным»

сегодня, 09:56
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:00 Не начался

Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между «красно-синими» и «Спартаком».

Обе команды находятся наверху турнирной таблицы. Им нужны очки для того, чтобы остаться в зоне Лиги чемпионов и догнать «Зенит». В дерби нет фаворита. Неважно, в каком положении команды находятся, хорошо или плохо играют, они выйдут с серьёзным настроем. ЦСКА всегда борется за самые высокие места. Дерби в данном случае способно помочь, но поражение не станет критичным, ведь «Зенит» может потерять очки в любой игре чемпионата.

Домашние стены «Спартаку» пойдут на пользу, как и любой другой команде. Я очень рад, что у «красно-белых» и «красно-синих» появились свои стадионы. Они это заслужили. Помню, когда я играл в России, мы играли на стадионе «Динамо». Приходили фанаты, всегда была отличная атмосфера. На этих новых, красивых стадионах она будет ещё лучше, а играть футболистам в такой обстановке ещё приятнее.

Отметим, что все билеты на московское дерби были проданы.

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Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
сегодня в 11:14
Этого не может быть.
Zenit_84
Zenit_84
   101 / 925
сегодня в 11:02
Не расслабляйтесь
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   139 / 925
сегодня в 10:50
ЦСКА нужна только победа!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 925
сегодня в 10:41
Поражение от Спартака будет означать потерю 8-ми очков из 15-ти в последних 5-ти играх....
Это очень (непривычно) много для "весеннего ЦСКА".....
ДСА
ДСА
   145 / 925
сегодня в 10:27
Подумаешь, без Лиги Чемпионов останутся.
Союзник противников
Союзник противников
   60 / 925
сегодня в 10:20
А что будет "критичным"? Когда снизу,с шестого места,постучится "Ростов" или унылый "Рубин"?
cska plus
cska plus
   16 / 925
сегодня в 10:08
В дерби фаворитов нет, но играем на победу!
Зулус из Тарасовки
Зулус из Тарасовки
   67 / 925
сегодня в 10:00
Поражение спартака пойдет нам, тарасовцам, на пользу
drug01
drug01
   118 / 925
сегодня в 09:59
Надо играть на победу всегда!
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