Ловчев: «Поцеловав эмблему ЦСКА, Онопко расписался в собственном бессилии»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о другом экс-спартаковце Викторе Онопко, который сейчас является ассистентом главного тренера ЦСКА.
Знаете, почему он не стал главным тренером? Стержня нет. У игрока Онопко он был, а исчез, когда он, по требованию трибун, стал целовать эмблему ЦСКА. Тем самым Виктор расписался в собственном бессилии. А можно было просто сказать: «Я всю жизнь играл за „Спартак“, и теперь, как профессионал, работаю в ЦСКА». Это было бы правильно.
Сегодня в 19:00 мск. «Спартак» и ЦСКА сыграют между собой в рамках 22-го тура РПЛ. Эту встречу будет обслуживать арбитр из Дмитрова Виталий Мешков.
Ах сорванец этакой ....
Ах сорванец этакой ....
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В ЦСКА дружный коллектив в отличии от фермы, где что ни день то "грязь".