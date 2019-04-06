Ловчев: «Поцеловав эмблему ЦСКА, Онопко расписался в собственном бессилии»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о другом экс-спартаковце Викторе Онопко, который сейчас является ассистентом главного тренера ЦСКА .

Знаете, почему он не стал главным тренером? Стержня нет. У игрока Онопко он был, а исчез, когда он, по требованию трибун, стал целовать эмблему ЦСКА . Тем самым Виктор расписался в собственном бессилии. А можно было просто сказать: «Я всю жизнь играл за „Спартак“, и теперь, как профессионал, работаю в ЦСКА ». Это было бы правильно.