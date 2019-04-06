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Ловчев: «Поцеловав эмблему ЦСКА, Онопко расписался в собственном бессилии»

сегодня, 02:37
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:00 Не начался

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о другом экс-спартаковце Викторе Онопко, который сейчас является ассистентом главного тренера ЦСКА.

Знаете, почему он не стал главным тренером? Стержня нет. У игрока Онопко он был, а исчез, когда он, по требованию трибун, стал целовать эмблему ЦСКА. Тем самым Виктор расписался в собственном бессилии. А можно было просто сказать: «Я всю жизнь играл за „Спартак“, и теперь, как профессионал, работаю в ЦСКА». Это было бы правильно.

Сегодня в 19:00 мск. «Спартак» и ЦСКА сыграют между собой в рамках 22-го тура РПЛ. Эту встречу будет обслуживать арбитр из Дмитрова Виталий Мешков.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   139 / 925
сегодня в 06:52
Жека ловкий и здеся о себе напомнил....
Ах сорванец этакой ....
Leha-ha50
Leha-ha50
   27 / 925
сегодня в 06:44
Семшов сколько этих эмблем перецеловал и не парится. А уж сколько этих эмблем спартач Прудников облыбзал , даже вспомнить страшно!!!
Mr. Kovyl
Mr. Kovyl
   349 / 925
сегодня в 06:42
Вы заметили , те кто играл за спартак , половина работает в структурах других клубов , а другая никчемная половина болтает в микрофон
КАМЮ
КАМЮ
   186 / 925
сегодня в 06:39
Великолепно!
Бред старикашки в главных новостях
Leha-ha50
Leha-ha50
   27 / 925
сегодня в 06:34
Спартак 15 лет расписывался в своем бессилии!!! А по поводу Онопко, тут фаны на него наехали. Видел я эту встречу с болельщиками. Ну и поцеловал, и что??? Человек работает в другом клубе, его все устраивает и клуб его работа устраивает!!! Овчинников из Локо тоже работает и ничего.
В ЦСКА дружный коллектив в отличии от фермы, где что ни день то "грязь".
112910415
112910415
   84 / 925
сегодня в 06:27
резонно
grazie100
grazie100
   560 / 925
сегодня в 05:50
Целовать нужно любимых , а эмблемы надо прославлять своей игрой . От поцелуев они не становятся святыми , их же значимость вырастает от качества вложенного в них таланта и труда всего клуба , а особенно игроков и тренерского состава.Такие поцелуи может быть важны для сектантов от спорта .Угомонитесь , а лучше играйте и тренеруйте, а не позорьте свою страну как в Ливерпуле... целовальщики эмблем.
ABir
ABir
   307 / 925
сегодня в 05:36
Этим поступком Виктор враз перечеркнул все своё футбольное прошлое, как игрок. Теперь о его футбольных заслугах почти не вспоминают
armeec_♞
armeec_♞ ответил cska plus
   240 / 925
сегодня в 04:51
Проблема в другом, Онопко при делах и работает в великом клубе а ловчев хрюкает всяким жёлтым журналюгам.
Согласен на +100. ОНи и ему подобные и разжигают хай вогруг спама, а почему? Да потому, что их выбросили на спамовскую помойку и нУль уважения. А потом всякие Шнуурки с ТВ удивляются, а как так))да так)по возили по губам и в этом весь спартак)))
armeec_♞
armeec_♞
   240 / 925
сегодня в 04:46
Вот блин клоун))) Ты сам то когда свои обещания выполнишь?)))
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 925
сегодня в 04:04
Постоянно заряжая Лампочкина, Москалева, Безбородова, пищевик расписался в собственном бессилии!
311
311
   71 / 925
сегодня в 03:32
Что скажет о Панове уважаемый эксперт?)
mihaluch
mihaluch
   108 / 925
сегодня в 03:08
Пошла вакханалия воспоминаний. Ну призвали Онопко в армию,заставили принять присягу,что тут такого.
cska plus
cska plus
   16 / 925
сегодня в 03:01
Проблема в другом, Онопко при делах и работает в великом клубе а ловчев хрюкает всяким жёлтым журналюгам.
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