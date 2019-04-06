Сигурдссон: «Повезло, что соперник не смог забить в первом тайме»

Герой московского дерби Арнор Сигурдссон рассказал о победе над «Спартаком».

Прекрасно понимали, насколько тяжело играть в гостях у «Спартака». Готовились к этому. В первом тайме соперник владел преимуществом, создал несколько хороших моментов. Но после перерыва нам удалось выровнять игру, забить и довести дело до победы.

С самого начала все говорили о важности противостояния со «Спартаком». Болельщики обеих команд с нетерпением ждут этой встречи. Так что забить два победных мяча в таком матче — это что-то невероятное. Я верил, что смогу забить, а этот гол был очень важным. «Спартак» хорошо провел первые 45 минут. Нам повезло, что соперник не смог забить. После перерыва мы прибавили, исправили ошибки и смогли победить. Понимали, что в первом тайме совершили множество необязательных ошибок. Необходимо было добавить в скорости и точности передач, что мы и сделали.