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Сигурдссон: «Повезло, что соперник не смог забить в первом тайме»

сегодня, 22:25
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Герой московского дерби Арнор Сигурдссон рассказал о победе над «Спартаком».

Прекрасно понимали, насколько тяжело играть в гостях у «Спартака». Готовились к этому. В первом тайме соперник владел преимуществом, создал несколько хороших моментов. Но после перерыва нам удалось выровнять игру, забить и довести дело до победы.

С самого начала все говорили о важности противостояния со «Спартаком».  Болельщики обеих команд с нетерпением ждут этой встречи. Так что забить два победных мяча в таком матче — это что-то невероятное. Я верил, что смогу забить, а этот гол был очень важным.  «Спартак» хорошо провел первые 45 минут. Нам повезло, что соперник не смог забить. После перерыва мы прибавили, исправили ошибки и смогли победить.  Понимали, что в первом тайме совершили множество необязательных ошибок. Необходимо было добавить в скорости и точности передач, что мы и сделали.

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Все комментарии
Бестрофейный
Бестрофейный
   144 / 970
сегодня в 23:29
Пупсиков нечего бояться - все одно, промажут.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил pomor45
   79 / 970
сегодня в 23:06
Признание честное - сегодня повезло. В РПЛ это наиглавнейший фактор для любой команды и сами кони его испытали в полной мере в недавней игре с Уфой. Завтра всё может быть иначе. РПЛ - это зебра: чёрная полоса - белая - чёрная и т.д. Особо везучим может выдаться подряд несколько белых, а невезучим чёрных. Тот, у кого белые полосы чаще совпадают с чёрными у соперника становится с чемпионом. Когда такой чемпион попадает в ЛЧ, где для везения ещё и мастерство требуется, белые полосы случаются очень редко. К тому же, как назло не совпадают с чёрными у соперников. Результат, естественно, плачевный. Так что излишней радости от этих "дерби" по-российски испытывать не стоит.
у спартака было 10 моментов с игры, у ЦСКА – 14. К разговору о том, кому повезло. У армейцев набралось 18 ударов, у пупсиков – 13.
pomor45
pomor45
   142 / 970
сегодня в 23:04
Признание честное - сегодня повезло. В РПЛ это наиглавнейший фактор для любой команды и сами кони его испытали в полной мере в недавней игре с Уфой. Завтра всё может быть иначе. РПЛ - это зебра: чёрная полоса - белая - чёрная и т.д. Особо везучим может выдаться подряд несколько белых, а невезучим чёрных. Тот, у кого белые полосы чаще совпадают с чёрными у соперника становится с чемпионом. Когда такой чемпион попадает в ЛЧ, где для везения ещё и мастерство требуется, белые полосы случаются очень редко. К тому же, как назло не совпадают с чёрными у соперников. Результат, естественно, плачевный. Так что излишней радости от этих "дерби" по-российски испытывать не стоит.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   79 / 970
сегодня в 23:02
Везет сильнейшему

Красно Синий Самый Сильный!
Союзник противников
Союзник противников
   42 / 970
сегодня в 22:55
Оперился птенец!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   5 / 970
сегодня в 22:46
Арнор молодцом, парочку вкатил свиньям :)
cska plus
cska plus
   13 / 970
сегодня в 22:28
Игра сделана и счёт на табло, Арнора с дублем!
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