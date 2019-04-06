Быстров: «Я не увидел, чтобы кто-то из игроков „Спартака“ хотел победить»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров считает, что ЦСКА заслуженно обыграл «красно-белых» в матче 22-го тура РПЛ .

В первом тайме ЦСКА усыпил соперника, который подумал, что у него все получается. Не знаю, что должно было произойти в раздевалке «Спартака», что команда в начале второго тайма семь минут отсутствовала на поле. ЦСКА полностью доминировал, забил два гола, игра на этом была закончена. Я не увидел, чтобы кто-то из игроков «Спартака» хотел победить. У «Спартака» нет шансов не только на чемпионство, но и на Лигу чемпионов. Выше находятся команды, которые не будут терять очки.