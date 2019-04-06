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Быстров: «Я не увидел, чтобы кто-то из игроков „Спартака“ хотел победить»

сегодня, 21:56
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров считает, что ЦСКА заслуженно обыграл «красно-белых» в матче 22-го тура РПЛ.

В первом тайме ЦСКА усыпил соперника, который подумал, что у него все получается. Не знаю, что должно было произойти в раздевалке «Спартака», что команда в начале второго тайма семь минут отсутствовала на поле. ЦСКА полностью доминировал, забил два гола, игра на этом была закончена. Я не увидел, чтобы кто-то из игроков «Спартака» хотел победить. У «Спартака» нет шансов не только на чемпионство, но и на Лигу чемпионов. Выше находятся команды, которые не будут терять очки.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   79 / 970
сегодня в 23:09
Как же они могли хотеть победить ведь ручного Лампочкина не было!
Brutalny
Brutalny
сегодня в 22:47
Спартак честно выигрывать разучился.
wingback
wingback
   121 / 970
сегодня в 22:40
свиновова знатно нырял за хряков, знает о чём говорит...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Footbolista
   113 / 970
сегодня в 22:29
Быстров быстро переобувается...после первого тайма говорил, что видит по игре, что победить хочет только Спартак)...
У нас в стране все быстро переобуваются . Если бы кони проиграли ,то на все голоса кричали бы ,что у них молодая и неопытная команда ! Так и было бы ! К гадалке не ходи !
oncha
oncha
   123 / 970
сегодня в 22:21
Ждали, когда судья поможет, не дождались.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   30 / 970
сегодня в 22:12
Ни очки, ни даже бинокль не помогут.
Одно слово - СпаМ!
ИГО ГО!
Footbolista
Footbolista
   8 / 970
сегодня в 21:58
Быстров быстро переобувается...после первого тайма говорил, что видит по игре, что победить хочет только Спартак)...
cska plus
cska plus
   13 / 970
сегодня в 21:58
Хотеть мало надо ещё уметь побеждать.
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