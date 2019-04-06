Фернандес: «После перерыва мы доминировали и заслуженно обыграли „Спартак“»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал победу над «Спартаком».
В первом тайме мы были не очень хороши, но во втором доминировали и победили. Бросался ли Ганчаренко на этот раз льдом в перерыве в раздевалке, чтобы зарядить эмоциями? Нет, ничем не бросался. Просто объяснил нам какие-то вещи, которые его не устраивали.
Для болельщиков победа в матче со «Спартаком» важнее, чем с другими командами? Для меня тоже самое. Игра со «Спартаком» – нечто особенное. Хотя выигрывать надо у всех. Мы были разочарованы после того, как упустили победу в матче с «Уфой», ведя в два мяча. Мы были обязаны брать три очка, чтобы бороться дальше наверху таблицы.
https://www.youtube.com/watch?v=M25HMLibJbU
спартач n1, ты где? Где картинки про ваших вратарей?
спартач n1, ты где? Где картинки про ваших вратарей?
Спасибо за игру.
Спасибо за игру.