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Фернандес: «После перерыва мы доминировали и заслуженно обыграли „Спартак“»

сегодня, 21:59
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал победу над «Спартаком».

В первом тайме мы были не очень хороши, но во втором доминировали и победили. Бросался ли Ганчаренко на этот раз льдом в перерыве в раздевалке, чтобы зарядить эмоциями? Нет, ничем не бросался. Просто объяснил нам какие-то вещи, которые его не устраивали.

Для болельщиков победа в матче со «Спартаком» важнее, чем с другими командами? Для меня тоже самое. Игра со «Спартаком» – нечто особенное. Хотя выигрывать надо у всех. Мы были разочарованы после того, как упустили победу в матче с «Уфой», ведя в два мяча. Мы были обязаны брать три очка, чтобы бороться дальше наверху таблицы.

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Все комментарии
1 команда
1 команда
   70 / 970
сегодня в 23:31
С победой, пупсики опять посрамлены.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил ЦСКА 06
   159 / 970
сегодня в 22:25
Тут есть много свиней что мне доказывали что он лучше Марио. Я понимаю если бы сказали что он будущий Марио. Но после сегодняшнего он вряд-ли кем то станет
Великолепный
Великолепный
   35 / 970
сегодня в 22:25
Спасибо Марио, сегодня были великолепны!
Бестрофейный
Бестрофейный
   144 / 970
сегодня в 22:22
Как пупсиков до перерыва хватило, стоит только удивляться.
Великолепный
Великолепный
   35 / 970
сегодня в 22:21
- Акинфеев в 13-й раз в чемпионате этого сезона ушел с поля без пропущенного мяча. Разумеется, это лучший результат всего сезона. Игорь пропустил всего 12 голов, тогда как вратари «спартака» теперь уже 22, АХА-ХА-ХА-ХА-ХА!

спартач n1, ты где? Где картинки про ваших вратарей?
cska59
cska59 ответил ЦСКА 06
   386 / 970
сегодня в 22:17
Видели что Марио сделал с аиртоном. ?
Он его просто уничтожил .
ЦСКА 06
ЦСКА 06
   159 / 970
сегодня в 22:11
Видели что Марио сделал с аиртоном. ?
Sergey Z
Sergey Z
   176 / 970
сегодня в 22:09
Армейцев с победой! Марио - красавец! Сигурдссон - молодец!!!
cska plus
cska plus
   13 / 970
сегодня в 22:07
Ты для нас всегда суперМарио!
cevin cigan
cevin cigan
   86 / 970
сегодня в 22:06
я никогда не буду .......вас сделали..................
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   5 / 970
сегодня в 22:06
Супер Марио топ, второй гол хорошо сообразил :)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   27 / 970
сегодня в 22:06
Конечно, супер-поводов для радости нет, крючкохвостых на "Открывашке" выносили все, кому не лень, но свое дело сделали, молодцы. Надо еще "Ростову" поднапрячься и выбить их с 5го места, чтобы Россию в Европе в очередной раз не опозорили.
cska plus
cska plus
   13 / 970
сегодня в 22:06
Молодцы! Великий клуб, великие игроки, великая победа!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   30 / 970
сегодня в 22:04
Супер Марио как всегда игрок +++++
Спасибо за игру.
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   165 / 970
сегодня в 22:03
Марио, как всегда, лучший! Еще и голевую сегодня отдал.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   2 / 970
сегодня в 22:03
Жаль, что не поставили счёт, который сделали в 2015 в первом визите на унитаз-арену федуна.
Footbolista
Footbolista
   8 / 970
сегодня в 22:02
Во 2 тайме заслуженно обыграли...а в 1 тайме незаслуженно отскочили)...
ЦСКА 06
ЦСКА 06
   159 / 970
сегодня в 22:02
Марио лучший защитник в России. Это как Марсело в реале но уровень чуть чуть меньше.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   2 / 970
сегодня в 22:02
Великий ЦСКА победил на классе лукойловский мешок!
VV V
VV V
   84 / 970
сегодня в 22:00
Главное, при игре со Спартаком , не заразится свиным гриппом.
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