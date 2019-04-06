Симонян: «Ганчаренко переиграл Кононова»

Вице-президент РФС Никита Симонян поделился впечатлениями после победы ЦСКА над «Спартаком» в матче 22-го тура чемпионата России.

Мы болеем за «Спартак», но нужно признать, что ЦСКА был лучше. Раз ЦСКА победил, значит, можно сказать, что Ганчаренко переиграл Кононова. Считаю, что «Спартак» должен был решать вопрос в первом тайме. То, что придумал Мельгарехо… Такие моменты нужно забивать. Когда не реализуешь свои шансы, то потом получаешь. Первые 20 минут второго тайма ЦСКА во всем превзошел «Спартак» и одержал заслуженную победу. Вопросы к Кононову? Я деликатный человек, не хочу вмешиваться.