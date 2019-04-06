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Симонян: «Ганчаренко переиграл Кононова»

сегодня, 22:12
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Вице-президент РФС Никита Симонян поделился впечатлениями после победы ЦСКА над «Спартаком» в матче 22-го тура чемпионата России.

Мы болеем за «Спартак», но нужно признать, что ЦСКА был лучше. Раз ЦСКА победил, значит, можно сказать, что Ганчаренко переиграл Кононова. Считаю, что «Спартак» должен был решать вопрос в первом тайме. То, что придумал Мельгарехо… Такие моменты нужно забивать. Когда не реализуешь свои шансы, то потом получаешь. Первые 20 минут второго тайма ЦСКА во всем превзошел «Спартак» и одержал заслуженную победу. Вопросы к Кононову? Я деликатный человек, не хочу вмешиваться.

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Все комментарии
mat73
mat73
   117 / 970
сегодня в 23:40
Кононов не наш тренер
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   79 / 970
сегодня в 22:39
Ганчаренко и Реал с Баварией обыгрывал, почему бы ему не обыграть Кононова с пищевиком.
pomor45
pomor45
   142 / 970
сегодня в 22:30
Надо Симоняну дожить до 95-летнего юбилея.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   27 / 970
сегодня в 22:22
Представляю, что было бы, если бы вице-президент АПЛ признался, что болеет за МЮ, например. Завтра уже не работал бы. А спартачам все позволено, даже открыто озвучивать, зачем именно они находятся в руководстве.
Serg3.12
Serg3.12
   9 / 970
сегодня в 22:21
Ага)
Кононов сказал Жиго с Селиховым привезти гол в самом начале второго тайма))
Alladins
Alladins
   67 / 970
сегодня в 22:17
Просто с судьей просчитались.
VV V
VV V
   84 / 970
сегодня в 22:15
Кононову, неплохо быть режиссером, какой-нибудь мелодрамы в провинциальном театре, но не тренером Спартака !
cska plus
cska plus
   13 / 970
сегодня в 22:13
Так, так, один старичок высказался, в очереди рейнгольд.
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