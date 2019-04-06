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Дивеев: «В игре против „Спартака“ были настроены только на победу»

сегодня, 22:04
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал победу над «Спартаком».

Не знаю, хорошо или плохо сегодня сыграл — это решать тренеру. Сам о своей игре судить не буду. Впечатления от первого дерби в карьере только положительные — от болельщиков, команды. Всё было отлично. 

Что в перерыве сказал Гончаренко? Кое-что, но говорить не буду. Мы были настроены только на победу. С «Уфой» потеряли очки. Нам надо было только побеждать, чтобы подняться в таблице.

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Leha-ha50
Leha-ha50
   23 / 970
сегодня в 23:07
В первом тайме Игорь много ошибался, на него глядя и Бекао потерял уверенность. Но в перерыве Витек нашел нужные слова и все наладилось.
Второй тайм остался за армейцами - однозначно. Хотя и в первом было достаточно хороших подходов.
С важной победой ЦСКА!!!
Gessenschaft
Gessenschaft
   187 / 970
сегодня в 22:46
    Великолепный
    Великолепный
       35 / 970
    сегодня в 22:26
    Дивеев вписался в ЦСКА
    Молодец, так держать
    Egorium
    Egorium
       96 / 970
    сегодня в 22:25
    С победой!
    cska plus
    cska plus
       13 / 970
    сегодня в 22:11
    Самая важная и главная победа сезона, опустили хрющек с общим счётом 3:1, вдвойне важнее потому, что весь хрющатник начиная от федуна до рейнгольда прогнозировали нам последние места в этом сезоне.
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