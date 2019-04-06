Дивеев: «В игре против „Спартака“ были настроены только на победу»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал победу над «Спартаком».
Не знаю, хорошо или плохо сегодня сыграл — это решать тренеру. Сам о своей игре судить не буду. Впечатления от первого дерби в карьере только положительные — от болельщиков, команды. Всё было отлично.
Что в перерыве сказал Гончаренко? Кое-что, но говорить не буду. Мы были настроены только на победу. С «Уфой» потеряли очки. Нам надо было только побеждать, чтобы подняться в таблице.
Второй тайм остался за армейцами - однозначно. Хотя и в первом было достаточно хороших подходов.
С важной победой ЦСКА!!!
Второй тайм остался за армейцами - однозначно. Хотя и в первом было достаточно хороших подходов.
С важной победой ЦСКА!!!
Молодец, так держать
Молодец, так держать