Ловчев назвал разницу между Кононовым и Ганчаренко

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поражение «красно-белых» в матче 22-го тура РПЛ от ЦСКА (0:2).
В первом тайме «Спартак» неплохо играл в атаке и обороне, но во втором тайме натворил дел около своей штрафной. В чем разница между Кононовым и Ганчаренко? Олег Георгиевич работает с теми игроками, которые ему достались, а Ганчаренко своих игроков сам набирал.
Свою игру Иуда наглядно показал в предыдущих матчах
Если Мельгарехо не тащит, какого рожна надо было его держать60 минут на поле?
Почему изначально нельзя было выпустить Мелкадзе?
Зачем было выставлять Жиго сразу после вызлоровления именно в этом матче?
Он еще сырой
Какого хрена нужны все эти стеночки, забегания и короткие пасы
Если напы с метра не могут попасть в ворота
Чему и как учат нападающих, если они один на один с Акинфеевым не могут справиться
На состав, которого три, могут пенять только бездельники
Если тренер нихрена не сделал команду за пол года
Хотя просил 4 месяца
То грош ему цена
Этот ЦСКА, при желании может обыграть любая команда РПЛ
А вот у Спартака, ни игры ни желания ни х...я нет
Тьфу
Свою игру Иуда наглядно показал в предыдущих матчах
Если Мельгарехо не тащит, какого рожна надо было его держать60 минут на поле?
Почему изначально нельзя было выпустить Мелкадзе?
Зачем было выставлять Жиго сразу после вызлоровления именно в этом матче?
Он еще сырой
Какого хрена нужны все эти стеночки, забегания и короткие пасы
Если напы с метра не могут попасть в ворота
Чему и как учат нападающих, если они один на один с Акинфеевым не могут справиться
На состав, которого три, могут пенять только бездельники
Если тренер нихрена не сделал команду за пол года
Хотя просил 4 месяца
То грош ему цена
Этот ЦСКА, при желании может обыграть любая команда РПЛ
А вот у Спартака, ни игры ни желания ни х...я нет
Тьфу
и он, кажется, начал почувствовал запах субстанции, в которую наступил
Но его не жалко, а даже наоборот...
и он, кажется, начал почувствовал запах субстанции, в которую наступил
Но его не жалко, а даже наоборот...
Луис Адриано
айртон и тд
у нас пол команды меньше трансфера роши куплены
Луис Адриано
айртон и тд
у нас пол команды меньше трансфера роши куплены
Моё ИМХО .
Моё ИМХО .