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Ловчев назвал разницу между Кононовым и Ганчаренко

сегодня, 22:16
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поражение «красно-белых» в матче 22-го тура РПЛ от ЦСКА (0:2).

В первом тайме «Спартак» неплохо играл в атаке и обороне, но во втором тайме натворил дел около своей штрафной. В чем разница между Кононовым и Ганчаренко? Олег Георгиевич работает с теми игроками, которые ему достались, а Ганчаренко своих игроков сам набирал.

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Все комментарии
МКС
МКС
   48 / 970
сегодня в 23:44
Кононова никто не заставлял выпускать изделие №8

Свою игру Иуда наглядно показал в предыдущих матчах

Если Мельгарехо не тащит, какого рожна надо было его держать60 минут на поле?

Почему изначально нельзя было выпустить Мелкадзе?

Зачем было выставлять Жиго сразу после вызлоровления именно в этом матче?

Он еще сырой

Какого хрена нужны все эти стеночки, забегания и короткие пасы

Если напы с метра не могут попасть в ворота

Чему и как учат нападающих, если они один на один с Акинфеевым не могут справиться

На состав, которого три, могут пенять только бездельники

Если тренер нихрена не сделал команду за пол года

Хотя просил 4 месяца

То грош ему цена

Этот ЦСКА, при желании может обыграть любая команда РПЛ

А вот у Спартака, ни игры ни желания ни х...я нет

Тьфу
Байкал-38
Байкал-38
   45 / 970
сегодня в 23:20
Ловчев сам себя только позорит! Переобувается походу пьесы! Что он только не говорил до матча......
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил RamonCSKA
   159 / 970
сегодня в 23:07
Вот и я об этом. Ловчев говорит что Кононов работает с тем что досталось но ведь в зимнее трансфер окно он сам отказался от Еременко Попова и ананидзе самедова и купил несколько игроков получается что он очень многое изменил в своей команде.
VIC2
VIC2
   515 / 970
сегодня в 23:06
Не обижайте Кононова, у него на лице великая скорбь за всё человечество,
и он, кажется, начал почувствовал запах субстанции, в которую наступил
Но его не жалко, а даже наоборот...
RamonCSKA
RamonCSKA ответил ЦСКА 06
   114 / 970
сегодня в 22:57
а педро роша за 12, а Ханни
Луис Адриано
айртон и тд
у нас пол команды меньше трансфера роши куплены
ЦСКА 06
ЦСКА 06
   159 / 970
сегодня в 22:43
Ловчев в своем репертуаре вы за одного жиго заплатили 8 мил. А ЦСКА практически всю команду поменял за 10 мил.
EAGuar As
EAGuar As
   37 / 970
сегодня в 22:42
Только Божович круче них как тренер .
Моё ИМХО .
VV V
VV V
   84 / 970
сегодня в 22:38
Разница и огромная: Гончаренко тренирует, а Кононов страдает, как будто у него кошелёк вынули только что.....такое выражение лица у главного свиного физрука с холестериновыми бляшками.
Союзник противников
Союзник противников
   42 / 970
сегодня в 22:29
Наконец повеселил!
saymon
saymon
сегодня в 22:27
Ловчев - балабол.
cska plus
cska plus
   13 / 970
сегодня в 22:26
Двуличный хрюща, тем не менее высказался, с нетерпением жду рейнгольда.
pomor45
pomor45
   142 / 970
сегодня в 22:26
Уж лучше бы промолчал.
Jum13
Jum13
   62 / 970
сегодня в 22:25
Дп этого по-другому пел
Evilhuman
Evilhuman
   22 / 970
сегодня в 22:23
противный человечишко этот ловчев, на ходу переобувается
VV V
VV V
   84 / 970
сегодня в 22:21
У Кононова игроки дороже в два раза, они на евро и доллары купленные !
Denkuz
Denkuz
   82 / 970
сегодня в 22:18
Этого лицемера даже читать не хочется.
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