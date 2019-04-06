Ловчев назвал разницу между Кононовым и Ганчаренко

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поражение «красно-белых» в матче 22-го тура РПЛ от ЦСКА (0:2).

В первом тайме «Спартак» неплохо играл в атаке и обороне, но во втором тайме натворил дел около своей штрафной. В чем разница между Кононовым и Ганчаренко? Олег Георгиевич работает с теми игроками, которые ему достались, а Ганчаренко своих игроков сам набирал.