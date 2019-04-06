«Бавария» вернулась на первое место, разгромив «Боруссию Д»

сегодня, 21:23

Дортмундская «Боруссия» крупно проиграла в Мюнхене.

После этого матча «Бавария» вернулась на 1 место в турнирной таблице Бундеслиги (64 пунктов), а «Боруссия» опустилась на вторую строчку (63 очка).

Мюнхен, стадион Альянц Арена

«Бавария» - «Боруссия Д» 5:0 (4:0)

Голы: Хуммельс 10, Левандовски 17, Мартинес 41, Гнабри 43, Левандовски 89

«Бавария»: Нойер, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Алькантара, Мартинес (Горецка 77), Гнабри, Мюллер (Ренату Санчеш 80), Коман (Рибери 68), Левандовски.

Главный тренер: Ковач Нико.

«Боруссия»: Бюрки, Пищек (Вольф 69), Аканджи, Загаду (Вайгль 46), Диалло, Витсель, Санчо, Дахуд (Гетце 62), Дилейни, Ларсен, Ройс.

Главный тренер: Фавр Люсьен.

Предупреждения: Загаду 40, Дилейни 70, Левандовски 70

Судья: Грефе Мануэль.

В прошлом туре «Бавария» не смогла обыграть «Фрайбург».