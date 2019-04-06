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«Бавария» вернулась на первое место, разгромив «Боруссию Д»

сегодня, 21:23
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)5 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Дортмундская «Боруссия» крупно проиграла в Мюнхене. 

После этого матча «Бавария» вернулась на 1 место в турнирной таблице Бундеслиги (64 пунктов), а «Боруссия» опустилась на вторую строчку (63 очка). 

Мюнхен, стадион Альянц Арена

«Бавария» - «Боруссия Д» 5:0 (4:0)
Голы: Хуммельс 10, Левандовски 17, Мартинес 41, Гнабри 43, Левандовски 89

«Бавария»: Нойер, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Алькантара, Мартинес (Горецка 77), Гнабри, Мюллер (Ренату Санчеш 80), Коман (Рибери 68), Левандовски.
Главный тренер: Ковач Нико.

«Боруссия»: Бюрки, Пищек (Вольф 69), Аканджи, Загаду (Вайгль 46), Диалло, Витсель, Санчо, Дахуд (Гетце 62), Дилейни, Ларсен, Ройс.
Главный тренер: Фавр Люсьен.

Предупреждения: Загаду 40, Дилейни 70, Левандовски 70

Судья: Грефе Мануэль.

В прошлом туре «Бавария» не смогла обыграть «Фрайбург».

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   218 / 970
сегодня в 23:49
Жестоко...
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил BARCDJIN
   46 / 970
сегодня в 23:21
    Мароканский передвижной дельфинарий
    Мароканский передвижной дельфинарий
       271 / 970
    сегодня в 23:12
    Надо же было так бездарно слить большое преймущество после 1й половины чемпионата , и так слиться в личной встрече ...безвольно
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       151 / 970
    сегодня в 23:12
    neomessi
    neomessi
       178 / 970
    сегодня в 23:02
    В начале года не помню с кем однаком то тут спорил о том, что Бавария будет чемпионом по итогам сезона. .
    cska plus
    cska plus
       13 / 970
    сегодня в 22:59
    Позорно проиграл Дортмунд.
    renamed10
    renamed10
    сегодня в 22:40
    Играли в одну сторону?😂
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10
       224 / 970
    сегодня в 22:32
    немецкое порно подвезли)
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       228 / 970
    сегодня в 22:27
    все пора закрывать этот недочемпионат.
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
       182 / 970
    сегодня в 22:20
    С победой фанатов Баварии,а боруссия крепитесь.
    STVA 1
    STVA 1
       120 / 970
    сегодня в 22:16
    А был ли Дортмунд на поле ?
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       108 / 970
    сегодня в 22:15
    Вот это уже очень классно сделали, отобрали чемпионство в очной встрече, да ещё и с таким счётом.
    С победой!
    БД никакая!!!
    Die Roten
    Die Roten
       726 / 970
    сегодня в 22:07
    Шикарный 1 тайм! Молодцы Мюнхен!
    А тут писали Бавария в плохой форме. А по моему дело в мотивации.

    С победой всех болельщиков! Миа сан Миа!
    cevin cigan
    cevin cigan
       86 / 970
    сегодня в 22:04
    ДОРТМУНД..................................ГО..О!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ
       312 / 970
    сегодня в 22:02
    Жаль,что Дортмунд не сдюжил. И снова будет двадцать пять из года в год.
    112910415
    112910415
       107 / 970
    сегодня в 22:02
    это заметно круче, чем просто круто!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Sukhoverkov2012
       27 / 970
    сегодня в 21:51
    Ты когда пишешь понимаешь о чем. ТАК СЕБЕ ЧЕЛОВЕК Таких как ты НЕ Адыкватов я еще не видел
    Ты судишь с точки зрения глора, я сужу с точки зрения человека, который когда-то наслаждался рубкой в Бундеслиге, а не вариантом типа Лиги 1.

    Даже в лучшие времена требла "Баварии" БЛ уцже шла к закату, потому, кроме "Дортмунда" и "Баварии", смотреть было не на что.

    Сейчас же это агония.
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok ответил Apsny
       46 / 970
    сегодня в 21:51
    Даже при донных соперниках Бавария впереди, 0 уровень чемпионата.
    У Барселоны есть конкуренция в этом сезоне?
    obana777
    obana777
       220 / 970
    сегодня в 21:51
    Показали где их место! Сидеть молча и не высовываться!
    bayern-cobra
    bayern-cobra ответил Шишанутый
       355 / 970
    сегодня в 21:51
    В Буднес Лиги нету переса чтоб судьей покупал Буднес Лига сильнее Лол лиги
    Мaкc
    Мaкc
       153 / 970
    сегодня в 21:50
    вопрос о чемпионе с повестки дня снят
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       18 / 970
    сегодня в 21:48
    Показали, кто у немчуры хозяин!
    iri13
    iri13
       54 / 970
    сегодня в 21:48
    .. за Дортмунд стыдно.. Клоппа им не хватает.
    Санкт-Ватутинки
    Санкт-Ватутинки
       29 / 970
    сегодня в 21:48
    Швед в трауре, Витселя натянули. И даже победа цска не сможет это сгладить.
    Мaкc
    Мaкc ответил Шишанутый
       153 / 970
    сегодня в 21:46
    Как детей!
    Боруссия никакая
    Bavaria_M
    Bavaria_M
       613 / 970
    сегодня в 21:46
    Почти идеальный матч, всегда бы так играли, ох быстрей бы летние трансферы, усилить состав и почистить и будет круто, а бд если хочет что то из себя представлять то нужен нормальный кипера а не эта дыра, нормальные
    защитники, и топ нап, иначе так и будут посредственными, тем более летом будет распродажа у
    мю, мс, реала, а там на лавках сидят нехилые игроки,
    могли бы бэила, варана, икарди итд купить, а так без громких трансферы и будут вечно посредственными и
    вылетать в лч ,от курятнике, которых должны были проходить,
    Шишанутый
    Шишанутый ответил Apsny
       33 / 970
    сегодня в 21:44
    Даже при донных соперниках Бавария впереди, 0 уровень чемпионата.
    До Ла лиги немцам конечно далеко но уж получше бей-беги лиги.
    Шишанутый
    Шишанутый
       33 / 970
    сегодня в 21:43
    Как детей!
    Самедов Агил
    Самедов Агил
       237 / 970
    сегодня в 21:42
    Мощно!
    sir_Alex
    sir_Alex
       71 / 970
    сегодня в 21:41
    Недолго музыка играла! 😂😂😂
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