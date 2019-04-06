«Бавария» вернулась на первое место, разгромив «Боруссию Д»

Дортмундская «Боруссия» крупно проиграла в Мюнхене.
После этого матча «Бавария» вернулась на 1 место в турнирной таблице Бундеслиги (64 пунктов), а «Боруссия» опустилась на вторую строчку (63 очка).
Мюнхен, стадион Альянц Арена
«Бавария» - «Боруссия Д» 5:0 (4:0)
Голы: Хуммельс 10, Левандовски 17, Мартинес 41, Гнабри 43, Левандовски 89
«Бавария»: Нойер, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Алькантара, Мартинес (Горецка 77), Гнабри, Мюллер (Ренату Санчеш 80), Коман (Рибери 68), Левандовски.
Главный тренер: Ковач Нико.
«Боруссия»: Бюрки, Пищек (Вольф 69), Аканджи, Загаду (Вайгль 46), Диалло, Витсель, Санчо, Дахуд (Гетце 62), Дилейни, Ларсен, Ройс.
Главный тренер: Фавр Люсьен.
Предупреждения: Загаду 40, Дилейни 70, Левандовски 70
Судья: Грефе Мануэль.
В прошлом туре «Бавария» не смогла обыграть «Фрайбург».
С победой!
БД никакая!!!
С победой!
БД никакая!!!
А тут писали Бавария в плохой форме. А по моему дело в мотивации.
С победой всех болельщиков! Миа сан Миа!
А тут писали Бавария в плохой форме. А по моему дело в мотивации.
С победой всех болельщиков! Миа сан Миа!
Даже в лучшие времена требла "Баварии" БЛ уцже шла к закату, потому, кроме "Дортмунда" и "Баварии", смотреть было не на что.
Сейчас же это агония.
Даже в лучшие времена требла "Баварии" БЛ уцже шла к закату, потому, кроме "Дортмунда" и "Баварии", смотреть было не на что.
Сейчас же это агония.
защитники, и топ нап, иначе так и будут посредственными, тем более летом будет распродажа у
мю, мс, реала, а там на лавках сидят нехилые игроки,
могли бы бэила, варана, икарди итд купить, а так без громких трансферы и будут вечно посредственными и
вылетать в лч ,от курятнике, которых должны были проходить,
защитники, и топ нап, иначе так и будут посредственными, тем более летом будет распродажа у
мю, мс, реала, а там на лавках сидят нехилые игроки,
могли бы бэила, варана, икарди итд купить, а так без громких трансферы и будут вечно посредственными и
вылетать в лч ,от курятнике, которых должны были проходить,