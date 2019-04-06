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«Валенсия» уступила «Райо Вальекано»

сегодня, 21:32
Райо ВальеканоЛоготип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

«Валенсия» проиграла «Райо Вальекано» в матче 31-го тура чемпионата Испании.

«Валенсия» (46 очков) располагается на пятом месте, «Райо Вальекано» (27 очков) - предпоследний.

«Райо Вальекано» - «Валенсия» 2:0 (1:0)
Голы: де Томас 32, Суарес 90+1

Нереализованный пенальти: Парехо 28

«Райо Вальекано»: Адвинкула, Ба, Гальвез (Веласкес 82), Тито, Суарес, Бебе (Уче 73), Эмбарба, Посо, Морено (Гарсия 66), де Томас
Главный тренер: Хемес Пако.

«Валенсия»: Нето, Ронкалья (Васс 81), Паулиста, Диахаби, Гайя, Ферран Торрес (Гонсалу Гедеш 60), Парехо, Кондогбиа, Черышев, Мина, Родриго (Гамейро 60)
Главный тренер: Марселино.

Предупреждения: де Томас 14, Ферран Торрес 29, Гальвез 55, Ронкалья 76, Диахаби 84

Судья: Рохас Хавьер.

Ранее «Реал» одержал победу над «Эйбаром».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   13 / 970
сегодня в 22:58
Позор.
Субъективное мнение
Субъективное мнение
сегодня в 22:27
Очень не стабильны, очень очень и это удручает... Самое печальное что Марселино не кажется человеком способным это исправить.
Novograd
Novograd
   484 / 970
сегодня в 21:45
Кончание миши
Шишанутый
Шишанутый
   33 / 970
сегодня в 21:39
Молодцы Райо Валекано они бьются насмерть и намерены выйти из зоны вылета! Очередной неожиданый результат в Ла лиге потому что тут все команды готовы дать бой это вам не сливная Апл. Для Валенсии не чего не потеряно в шансах за ЛЧ, борьба продолжается!
волгодон 2
волгодон 2
   60 / 970
сегодня в 21:36
совсем не в тему
Эльмот
Эльмот
сегодня в 21:33
И так бывает.
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