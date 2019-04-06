«Валенсия» уступила «Райо Вальекано»

«Валенсия» проиграла «Райо Вальекано» в матче 31-го тура чемпионата Испании.
«Валенсия» (46 очков) располагается на пятом месте, «Райо Вальекано» (27 очков) - предпоследний.
«Райо Вальекано» - «Валенсия» 2:0 (1:0)
Голы: де Томас 32, Суарес 90+1
Нереализованный пенальти: Парехо 28
«Райо Вальекано»: Адвинкула, Ба, Гальвез (Веласкес 82), Тито, Суарес, Бебе (Уче 73), Эмбарба, Посо, Морено (Гарсия 66), де Томас
Главный тренер: Хемес Пако.
«Валенсия»: Нето, Ронкалья (Васс 81), Паулиста, Диахаби, Гайя, Ферран Торрес (Гонсалу Гедеш 60), Парехо, Кондогбиа, Черышев, Мина, Родриго (Гамейро 60)
Главный тренер: Марселино.
Предупреждения: де Томас 14, Ферран Торрес 29, Гальвез 55, Ронкалья 76, Диахаби 84
Судья: Рохас Хавьер.
Ранее «Реал» одержал победу над «Эйбаром».