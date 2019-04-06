«Ювентус» одержал победу над «Миланом» в матче 31-го тура чемпионата Италии.
«Ювентус» (84 очка) располагается на первом месте, «Милан» (52 очка) - четвертый.
Турин, стадион Альянц Стэдиум
«Ювентус» - «Милан» 2:1 (0:1)
Голы: Дибала 60 (пенальти), Кин 84 - Пёнтек 39
«Ювентус»: Щесны, Ругани, Бонуччи, Сандро, Де Шильо, Бентанкур, Джан (Хедира 25), Бернардески, Спинаццола (Пьянич 61), Дибала (Кин 66), Манджукич
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.
«Милан»: Рейна, Калабрия (Кутроне 85), Мусаккьо, Романьоли, Родригес, Кессье, Бакайоко, Чалханоглу, Сусо (Кастильехо 76), Пёнтек, Борини
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.
Предупреждения: Бернардески 41, Мусаккьо 59, Чалханоглу 77, Манджукич 86
Судья: Фаббри Микаэль.
В минувшем туре «Ювентус» обыграл «Кальяри».
Муссакио днарь, привез пенку. По игре гости точно сильнее были. Про судейство промолчу.
Тем не менее, удачи Милану.
Муссакио днарь, привез пенку. По игре гости точно сильнее были. Про судейство промолчу.
Тем не менее, удачи Милану.
Forza Milan !!!
Forza Milan !!!
Как же стыдно за валерона, как с интером так в кусты, зато на Ювентус голос поднимать первый, хотя интер для Милана ненавистнее Ювентуса!
Каталонский оборотень!
Как же стыдно за валерона, как с интером так в кусты, зато на Ювентус голос поднимать первый, хотя интер для Милана ненавистнее Ювентуса!
Каталонский оборотень!
Всех с победой!
Всех с победой!