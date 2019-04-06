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«Ювентус» одержал победу над «Миланом»

сегодня, 20:54
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Ювентус» одержал победу над «Миланом» в матче 31-го тура чемпионата Италии.

«Ювентус» (84 очка) располагается на первом месте, «Милан» (52 очка) - четвертый.

Турин, стадион Альянц Стэдиум

«Ювентус» - «Милан» 2:1 (0:1)
Голы: Дибала 60 (пенальти), Кин 84 - Пёнтек 39

«Ювентус»: Щесны, Ругани, Бонуччи, Сандро, Де Шильо, Бентанкур, Джан (Хедира 25), Бернардески, Спинаццола (Пьянич 61), Дибала (Кин 66), Манджукич
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.

«Милан»: Рейна, Калабрия (Кутроне 85), Мусаккьо, Романьоли, Родригес, Кессье, Бакайоко, Чалханоглу, Сусо (Кастильехо 76), Пёнтек, Борини
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.

Предупреждения: Бернардески 41, Мусаккьо 59, Чалханоглу 77, Манджукич 86

Судья: Фаббри Микаэль.

В минувшем туре «Ювентус» обыграл «Кальяри».

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Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь ответил juvenale
   14 / 948
сегодня в 21:10
С победой!!!на классе просто.Ювентусу в принципе уже нечего доказывать в чемпе,но проигрывать у себя дома,тем более милану, не имеет права.мердуччи в своем стиле....и что делают игроки уровня Ругани,дношило,Бентанкура и Хедиры в Юве - загадка.Надеюсь Джан не надолго вылетел,реально хорошую форму набрал
Это то о чём я говорил на старте сезона. Многие кричали, что у Юве есть 2 равнозначных состава, но по факту есть лишь один со слабой полузащитой.
allemz
allemz
   59 / 948
сегодня в 21:10
Жаль, что Милан проиграл.
Муссакио днарь, привез пенку. По игре гости точно сильнее были. Про судейство промолчу.
Тем не менее, удачи Милану.
Брулин
Брулин
   48 / 948
сегодня в 21:09
Кин боженька. Счет на табло. Славно что в кои-то веки матч оправдал вывеску.
juvenale
juvenale ответил Captain Paolo
   47 / 948
сегодня в 21:07
Как всегда судья решил исход матча. Тошнит от такого футбола. Forza Milan !!!
хахахахаахаххахаа
ЭЛИОТСКИЙ МИЛАН
ЭЛИОТСКИЙ МИЛАН
сегодня в 21:06
Нас опустили как ЦСКА спартак (((( Отыграемся на барсе в новой ЛЧ.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   185 / 948
сегодня в 21:05
Хорошая тренировочная игра и гений тактики Макс! Всегда его замены во время и всегда результат!!
Чемпионский Клык 7
Чемпионский Клык 7
   341 / 948
сегодня в 21:03
Миланский китаец прихватил на клычок у нашего негра. Век толерантности, туды его растуды!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   115 / 948
сегодня в 21:02
Каррера не прогадал !
zubila
zubila
   768 / 948
сегодня в 21:02
Наверное, когда нибудь у Милана появится тренер и игра. Ювентус поздравлять нету никакого смысла, для них это дежурная победа.
цыпленок ОЗИМАНДИЯ
цыпленок ОЗИМАНДИЯ
   425 / 948
сегодня в 21:02
В честь прошлых заслуг кабинета Берлускони сегодня над нами надругались НЕЖНО и АККУРАТНО. Спасибо лучший клуб Италии за такую заботу!
Captain Paolo
Captain Paolo
   736 / 948
сегодня в 21:01
Как всегда судья решил исход матча. Тошнит от такого футбола.

Forza Milan !!!
bsww
bsww
   566 / 948
сегодня в 21:01
Хорошо, что хоккей закончился, а то ещё один матч мимо. Милан жалко, так и супертрансфер не оформится, ибо в ЛЕ он не пойдёт.
Apsny
Apsny
   201 / 948
сегодня в 21:01
Роналду и тут вытащил матч, в Мадриде с Эйбаром, теперь в Турине с Миланом).
juvenale
juvenale
   47 / 948
сегодня в 20:59
С победой!!!на классе просто.Ювентусу в принципе уже нечего доказывать в чемпе,но проигрывать у себя дома,тем более милану, не имеет права.мердуччи в своем стиле....и что делают игроки уровня Ругани,дношило,Бентанкура и Хедиры в Юве - загадка.Надеюсь Джан не надолго вылетел,реально хорошую форму набрал
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   153 / 948
сегодня в 20:58
Кин молодец. Юве с победой.
Mauricio Gugelmin
Mauricio Gugelmin
   584 / 948
сегодня в 20:58
Молодцы Юве! С победой!
Как же стыдно за валерона, как с интером так в кусты, зато на Ювентус голос поднимать первый, хотя интер для Милана ненавистнее Ювентуса!
Каталонский оборотень!
Великий Князь
Великий Князь
   14 / 948
сегодня в 20:57
Радует, что в ненужном матче не отдали и очка Милану. Они не достойны. Кин радует, скоро станет игроком основы. Мердучи бесит. На ровном месте привёз гол донному Пёнтеку, которого ни до ни после видно не было.
Всех с победой!
particular
particular
   4 / 948
сегодня в 20:56
Забили Пёнтек и Кин - это украшение игры..:)) Остальное вымученно...
EAGuar As
EAGuar As
   36 / 948
сегодня в 20:56
С победой .
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